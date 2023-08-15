Поки що говорити про відновлення повноцінного навчального процесу в області не доводиться

За даними Міністерства освіти і науки України, з початку повномасштабної війни на Харківщині повністю або частково було зруйновано 51 заклад освіти, зокрема 35 шкіл і вісім дитячих садочків. 578 закладів освіти зазнали різних пошкоджень. Сума прямих збитків, завданих освітньому сектору області, сягає майже мільярда доларів. У Харківському національному університеті від російських ракет постраждали фізико-технічний факультет, бібліотека, музей природи, спорткомплекс «Каразінський», прямим влучанням зруйновано корпус економічного факультету. Значних руйнувань зазнали два гуртожитки.

У Харкові було зруйновано 241 будівлю закладів освіти. Пошкоджень зазнали 115 загальноосвітніх шкіл, 107 дитячих садків, 12 позашкільних закладів та чотири будівлі управлінь освіти. У третину об’єктів були неодноразові влучання, а чотири школи зруйновано повністю.

Із початком повномасштабної війни багато учнів, студентів, викладачів змушені були залишити рідні місця. Освітянам вдалося організувати і забезпечити навчальний процес дистанційно. А тепер спільно із владою та батьками вони працюють, щоб краще підготуватися до нового навчального року.

Працюватимуть дистанційно

Останнім часом вдалося відновити частину пошкоджених освітніх закладів, але не скрізь можна розпочати навчальний процес за партами. По-перше, далеко не всюди є сертифіковані і обладнані укриття. А по-друге, навіть наявність об’єктів цивільного захисту не гарантує повну безпеку учням і вчителям. На цьому наголошують керівники Харківської обласної військової адміністрації.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов нещодавно нагадав, що безпечне освітнє середовище має відповідати вимогам ДБН В.2.2-5-97 «Захисні споруди цивільної оборони».

«Заклади дошкільної, шкільної, фахової передвищої та вищої освіти мають оперативно інформувати правоохоронні органи та органи ДСНС про свої рішення щодо змішаного чи очного навчання, адже всі готові укриття мають пройти перевірку», — сказав керівник обласної адміністрації.

Директор департаменту науки і освіти ХОВА Олексій Литвинов повідомив, що в навчальних закладах області розташовано 107 захисних споруд та 216 найпростіших укриттів. Проте їх ще потрібно привести до ладу, щоб вони відповідали вимогам ДБН. На ці потреби Харківська область отримала 224 мільйони гривень у вигляді державної субвенції. Уже затверджено перелік об’єктів, які відновлюватимуть насамперед.

«Після завершення облаштування укриттів в 11 закладах загальної середньої освіти Харківщини планують розпочати освітній процес за змішаною формою навчання, а решта 638 працюватимуть дистанційно. Серед закладів дошкільної освіти за змішаним форматом навчатимуть у 18, у 312 залишиться дистанційна форма», — додав Олексій Литвинов.

Лише у п’яти закладах вищої освіти планують розпочати змішане навчання, а в решті 19 воно відбуватиметься дистанційно.

У Національному технічному університеті «ХПІ», де є сертифіковане бомбосховище, цього року навчання проходитиме в онлайн-форматі, оскільки укриття розраховане на 250 людей і не зможе вмістити всіх студентів та викладачів. Ректор вишу Євген Сокол повідомив, що керівництво університету дбатиме про якісну освіту, щоб студенти виконували лабораторні роботи. Для цього поглиблюватимуть дуальну форму навчального процесу, яка дає студентам змогу працювати на виробництві неповний робочий день і на робочому місці знайомитися з приладами.

Є запит на очне навчання

Складна ситуація з організацією навчального процесу залишається в Харкові. Спочатку планували відновити офлайн-навчання в закладах освіти, де є сертифіковані і обладнані укриття. Але через постійну загрозу ракетних обстрілів від цієї ідеї відмовилися. Тож міська влада розглядає можливість організації навчального процесу в комбінованому форматі: учні молодших класів частково навчатимуться очно в обладнаних приміщеннях метрополітену, а решта школярів — дистанційно.

Харківський міський голова Ігор Терехов нещодавно повідомив, що міська влада вже готує комфортні класи для навчання дітей в метрополітені. За його словами, там буде система рекуперації повітря, освітлення, туалетні кімнати та інші необхідні умови. До станцій метро школярів підвозитиме спеціальний автобус. Учнів безкоштовно годуватимуть.

«Я проводжу зустрічі з батьками і бачу, що є запит на навчання офлайн та онлайн, і ми повинні зробити так, щоб усі побажання виконати. Найбезпечніше місце — метрополітен. 160 тисяч харків’ян з початку війни перебували в метро. Дуже просто залишити систему освіти онлайн, але робитимемо все необхідне, щоб з 1 вересня почати комбіновану систему навчання», — зазначив міський голова. Він запевнив, що навчальний процес не заважатиме під час ракетної небезпеки використовувати метрополітен як укриття. За його словами, діти навчатимуться в метро три-чотири рази на тиждень, позмінно та почергово.

Директор департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко уточнила, що діти не навчатимуться у переходах та на платформах метрополітену.

«Класи будуть там, де є шумоізоляція, рекуперація повітря, туалети. Крім вчителів, будуть учителі-тьютори, які допомагатимуть дітям прийти до класу, сходити в туалет, — зазначила Ольга Деменко. — Це будуть повноцінні класи, але діти — з усього міста. Воєнний час дозволяє нам тимчасово перевести дитину зі школи в школу».

Вона розповіла, що цього року в Харкові буде майже 9 тисяч першокласників, що на 1,5 тисячі більше, ніж торік. «Ми вже отримали 6,5 тисячі заяв від батьків на зарахування дітей до перших класів. Понад 200 з них — це діти внутрішньо переміщених осіб», — повідомила Ольга Деменко.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий нещодавно побував на Харківщині. Під час наради з освітянами він наголосив на необхідності створення безпечних умов для відновлення офлайн-навчання.

«Міністерство робить усе можливе для повернення до очного навчання там, де дозволяє безпекова ситуація, — зазначив міністр. — Область отримала державну цільову субвенцію 224 мільйони гривень. Визначено по 12 закладів освіти в Харкові та області, сховища в яких облаштують за ці кошти. Рівень роботи представників обласної влади високий, зусилля для відновлення освіти достатні».