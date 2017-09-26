За тиждень Каталонія може проголосити незалежність від Іспанії. «УК» досліджував, хто впливає на волевиявлення каталонці

Міністерство внутрішніх справ Іспанії заявило, що відряджає додаткові підрозділи поліції до Каталонії. Мета правоохоронців — забезпечити конституційний порядок у регіоні та не допустити проведення референдуму про незалежність Каталонії, запланованого місцевою владою на 1 жовтня 2017 року.

Останніми днями ситуація довкола проведення референдуму про незалежність Каталонії загострилася. Після арештів організаторів референдуму в Барселоні відбулися масові демонстрації прибічників незалежності. Раніше рішення про проведення референдуму заблокував суд, оскільки іспанська конституція не передбачає виходу окремих регіонів зі складу держави. Проте голова каталонського уряду Карлес Пучдемон заявив: «Каталонці самі вирішать свою долю 1 жовтня, і ніхто не має повноважень чи влади забрати у нас це право».

Аргументи за незалежність

Кількість жителів Каталонії, які підтримують від’єднання від Іспанії, становить близько 46%, повідомляють іспанські ЗМІ. А кількість тих, хто цього кроку не підтримує, — 44%. Загалом у референдумі готові взяти участь понад 70% виборців.

Прагнення каталонців до незалежності формувалося впродовж століть, вважають історики. Цей край має власні відмінні від іспанської культуру й мову і завжди декларував відокремленість від Іспанії. Проте нинішнім каталізатором, який підігрів сепаратистські настрої каталонців, стала економіка. Адже в Каталонії 16% усього населення Іспанії, а частка цього регіону в загальному ВВП країни — 19%. І хоч Каталонія має доволі широку автономію, її жителі вважають, що мають її недостатньо, а їхні податки занадто високі.

Попри те, що згідно з різними опитуваннями, кількість прихильників утворення каталонської республіки останніми місяцями жодного разу не перевищувала 50%, оглядачі стверджують, що сепаратисти можуть здобути перемогу на референдумі. Передусім через те, що з наближенням референдуму пристрасті між каталонським урядом і Мадридом сягнули найвищої точки, змусивши іспанську владу вдатися до жорстких заходів, які викликали обурення в Каталонії. А також через те що агітацію за референдум ведуть набагато активніше, отже прибічників відокремлення від Іспанії на дільницях буде більше.

Де приховано східні течії

Ще однією з вагомих причин ймовірного успіху каталонського референдуму може стати й підтримка, яку йому надають ззовні. Іспанське видання La Vanguardia написало, що повідомлення на підтримку незалежності Каталонії відправляють ті самі російської прокремлівські акаунти у Twitter, з яких свого часу розсилали повідомлення на підтримку Дональда Трампа на президентських виборах 2016 року і про вихід Великої Британії зі складу ЄС.

Інше іспанське видання El Confidencial стверджує, що Росія роками цілеспрямовано підливала оливи в багаття каталонського сепаратизму, «оскільки це вкладається в її стратегію ослаблення Євросоюзу». Видання стверджує, що Росія діє обережно, використовуючи для цього опального засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, який у вересні опублікував десятки повідомлень на підтримку каталонського референдуму.

Карлес Пучдемон, який нібито сплатив 60 тисяч доларів американській лобістський фірмі, зустрівся в Каліфорнії із впливовим американським парламентарієм-республіканцем, якого називають «улюбленим конгресменом Путіна», Даною Рорабахером, який до цього зустрічався з Ассанжем у Лондоні.

Розпалювання сепаратизму — один із найулюбленіших засобів російської зовнішньої політики. У цьому мала змогу переконатися не лише Україна. Підтвердження того, що в питанні про каталонський референдум є російський слід, може стати розмова трирічної давнини двох російських послів: Ігоря Чубарова, який представляв інтереси Росії в Еритреї, й Сергія Бахарєва, що очолював посольство в Зімбабве. «Ми забрали Крим, але це ще не все. Скоро ми, чорт забирай, візьмемо Каталонію і Венецію, а ще Шотландію та Аляску», — з реготом сказав колезі Чубаров. Запис цієї розмови потрапив у YouТube, і речниця російського зовнішньополітичного відомства Марія Захарова очікувано назвала його фейком, звинувативши у всьому підступні американські спецслужби.

Однак, з огляду на події в Каталонії, скидається на те, що посол Чубаров просто необачно озвучив ударні плани «п’ятирічки» російського МЗС.