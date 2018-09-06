Сутички, розбірки, балаклави — такими були кулуари сесійних засідань Рівненської обласної ради від початку її каденції. Усе через бажання отримати дозволи на видобуток бурштину. Спочатку депутати були міцним горішком: відмовляли всім. Допоки, пояснювали офіційно, Верховна Рада законодавчо не врегулює проблему. Коли ж побачили, що нічого не змінюється, почали діяти, як та сорока з дитячої казки: «Тому дам, тому не дам». Давали дозволи нібито тим фірмам, які попередньо уклали інвестиційні угоди із громадами, на території яких видобуватимуть бурштин (хоч їхнім реноме, ніде правди діти, особливо не цікавилися).
— Тепер з’ясувалося: жодна з них не виконує своїх зобов’язань. Тому голова обласної ради створив робочу групу, яку очолюю і яка перевірить ситуацію на місцях. Адже дозволи можна й анулювати, — каже депутат обласної ради голова робочої групи Володимир Ковальчук.
Можливо, саме тому так прискіпливо розглядають депутати прохання фірми «Технобуд» про надання їй дозволу на видобуток бурштину на території гранітного кар’єру в Сарненському районі. Цей кар’єр «Технобуд» розробляє вже 20 років, виготовляючи із граніту щебінь, тут легально працюють майже 600 місцевих жителів, у кожного з яких часто багатодітна сім’я. Та оскільки нелегальні старателі підійшли впритул до одного з родовищ кар’єра, де бурштин залягає над гранітом, «Технобуд» вирішив випередити нелегалів і водночас зберегти свою сировинну базу. Принаймні так пояснює генеральний директор підприємства Олександр Скрипник: «Бурштин — не наш бізнес. Але отримавши дозвіл, ми укладемо угоду з європейською компанією, яка розроблятиме цю ділянку. І зробимо це через прозорий конкурс. Свою ж частку прибутку від видобутку бурштину спрямуємо на соціальний розвиток трьох сільських рад, на території яких працює підприємство».
«Для нашої об’єднаної громади це надважливе питання, — каже заступник голови Клесівської ОТГ Тетяна Коханевич. — Адже 40% усіх надходжень до її бюджету та 50% ПДФО — це «Технобуд». До того ж, фірма будує для громади дороги, стадіон, підтримує футбольну команду. Це інвестор, який чує людей».
Додайте неодноразові перемоги у всеукраїнському та обласних конкурсах «Кращий платник податків» та незаплямовану репутацію, підтримку обласної державної адміністрації: адже соціально відповідальний бізнес обіцяє зробити видобуток бурштину на цій ділянці взірцевим, та ще і його переробку в тому ж таки Сарненському районі організувати! А це нові робочі місця та надходження до бюджетів різних рівнів. І прямий шлях до білого бурштину, якого так не бажає бачити в державі офіційний Київ.
На останній сесії депутати повірили інвесторові з гарною репутацією й дозвіл надали. Побачимо, чи з’явиться перший білий острівець у каламутному бурштиновому морі. Дуже вже хотілося б його нарешті побачити: якщо нічого не роблять для розв’язання проблеми згори, маємо «лупати сю скалу» знизу.