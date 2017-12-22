Український ринок ПЗ пропонує якісні та недорогі продукти від національних виробників, лідером з упровадження яких є система ISpro

З першого січня 2018 року в Україні в бюджетних установах та центральних органах влади офіційно буде заборонено користування російським програмним забезпеченням (ПЗ), зокрема такими бухгалтерськими та обліковими системами, як: «Галактика», «Парус» та 1С. Саме з початком нового року всі, хто намагатиметься й надалі використовувати софт недружньої для нас країни, каратимуться доволі високими штрафами.

Йдеться про Указ Президента України №133/2017 від 15 травня 2017 року, яким введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» щодо компаній з російською пропискою, які надавали послуги з впровадження та супроводу програмного забезпечення українським державним установам.

Тож чим замінити санкційне програмне забезпечення з бухобліку в бюджетних установах?

Саме про це йшлося 7 грудня на Форумі «Вітчизняні системи управління бюджетними установами», організатором якого є Державне агентство з питань електронного урядування України, а головним партнером — компанія «Інтелект-сервіс». До спікерства були запрошені представники провідних компаній-розробників ERP-систем, а до участі — головні бухгалтери та керівники відділів планування, обліку та звітності ЦОВВ України.

Нові можливості для державних структур

У світлі останніх змін в країні та ухвалення певних регуляторних і нормативних актів у царині рішень для автоматизації процесів управління відкриваються нові цікаві можливості розвитку саме національного ринку ERP-систем (ERP-систем планування ресурсів підприємства, призначених для автоматизації обліку й управління). Йдеться про автоматизацію процесів у діяльяності бухгалтерів, кадровиків та інших служб як державних, так і приватних установ і компаній.

Тож наш ринок тримає курс на заміщення російського ПЗ.

При цьому бюджетний сектор різниться за своєю місткістю та обсягом впровадження. Є в ньому великі централізовані об’єкти, є менші, тому затребуваними будуть і базові «коробкові» версії для об’єднаних територіальних громад, і великі централізовані системи для обласних та міських адміністрацій, центральних органів виконавчої влади.

Що ж пропонує сьогодні український ІТ-бізнес саме державним установам та компаніям, які змінять (або вже змінюють) ПЗ виробництва Росії на інші програми?

У цьому сенсі є багато цікавого як від національних виробників, так і від міжнародних гравців.

Приміром, нова конфігурація програми бухобліку від компанії IT-Enterprise — MASTER: Бухгалтерія. Бюджетні установи та MASTER: Зарплата і кадри. Компанія IT-Enterprise більш як 30 років є розробником облікових та управлінських рішень для великих державних підприємств, інфраструктурних проектів на кшталт Е-порт (Ольвія), рішення для Міністерства інфраструктури. Окрім того, IT-Enterprise може запропонувати готову інтеграцію з такими серйозними сервісами, як SmartTender та Prozorro.

Не менш цікаві ПЗ від відомих світових лідерів — Microsoft Dynamics365 від компанії SMART Business, яка є партнером Microsoft Dynamics та SAP Business one.

Концепція Microsoft — надати комплексну платформу для робочого місця співробітника. До того ж акцент робиться на простоті системи та можливості самостійно знаходити і представляти аналітичну інформацію у вигляді візуальних даних (графіків, таблиць, діаграм), що дуже актуально для сучасного управлінця. Рішення від SMART Вusiness та Майкрософт дають можливість автоматизувати процеси обліку та планування основних видів господарської діяльності, вести фінансовий та податковий облік, звітувати. В свою чергу, SAP — це глобальний лідер з розробки ERP-систем. Основні переваги для вітчизняного ринку бюджетних організацій від SAP: доступ до прогресивної платформи SAP HANA, яка дає можливість з блискавичною швидкістю отримувати аналітичні звіти будь-якого рівня складності та працювати з великими обсягами даних, та багаторічний досвід у секторі публічних рішень для урядів інших країн. Рішення SAP на Форумі представляв срібний партнер — міжнародна аудиторсько-консалтингова компанія BDO. В 2017 році компанія BDO вивела на ринок локалізовану платформу для малого та середнього бізнесу SAP Business One, що є наразі найдоступнішим із рішень SAP.

Компанія з досвідом впровадження в public sector

Тверді позиції на ринку бюджетних рішень має компанія «Інтелект-Сервіс» з програмою ISpro. Ваги та впевненості ISpro додають багаторічний досвід впровадження в державному секторі, створення бухгалтерських ІТ-продуктів з 1988 року, досвід користувачів-бюджетників, а також відповідність усім вимогам захисту інформації та можливість налаштування програми під будь-які завдання бухгалтерів чи керівників кадрових департаментів.

Коли йдеться про заміну, саме ISpro в першу чергу має серйозне портфоліо вже впроваджених проектів у бюджетних установах чи державних підприємствах системи бухгалтерського обліку та обліку кадрів для бюджету.

Зокрема на її основі автоматизовано господарсько-фінансову діяльність КМДА, інших місцевих та обласних органів влади (проект Е-місто), Державної фіскальної служби. Облік кадрів у багатьох бюджетних установах ведеться в основному в системі ISpro. До того ж, ISpro більш доступний системний софт у плані ціни серед ERP-аналогів на ринку України.

Фінансове планування та збут

Крім ефективного ведення бухгалтерського обліку та обліку праці й заробітної плати, ISpro прекрасно почувається у впровадженні інших видів обліку в бюджеті — фінансове планування, управління збутом, облік основних засобів тощо.

У ISpro є багато можливостей вибудовувати комплексні інформаційні системи органів державної влади, які можуть отримувати свої рішення на базі даного модульного комплексу після впровадження так званого ядра ERP — базового функціоналу. Решта — під потреби замовника, бо одна з переваг — це модульність системи без зайвого функціоналу та адаптивність під ваші потреби.

Головним викликом після заборони російського софту є процес збереження та переносу даних і перехід на іншу систему з огляду на унікальність процесів у кожній бюджетній структурі. Відповідь ISpro на цей виклик проста та симетрична: хочеш пережити простий перехід — ISpro його забезпечить! Всі дані буде акумульовано та збережено в добре відомому форматі DBF, а також імпортовано в нову систему. І з початку дії санкцій у багатьох бюджетних установах це вже відбулося, центральні органи виконавчої влади перейшли на впровадження того функціоналу ISpro, який сприяє вдосконаленню їхньої діяльності.

Враховуючи унікальність завдань кожної структури, ISpro розуміє ключовий характер кастомізації (доопрацювання) впроваджених рішень під спеціалізацію замовника. Для ISpro такі завдання в пріоритеті.

Ще однією перевагою системного підходу ISpro є керованість та прозорість управління установою після впровадження системи — це нові тренди розвитку нашої країни.

Загалом система ISpro на 100% відповідає потребам руху на реформи та інформатизацію, є адаптивною, дослухається до споживачів, вносить програмні зміни, які дають можливість користувачам бути гнучкими. ISpro поєднує легкість «коробкової» версії облікового софту та функціональність локальної програми.

Тож стане чи не єдиною альтернативою заміни, враховуючи основні переваги системи: легкість переходу, адаптивність, 100% збереження та перенесення даних, відомий функціонал, технічний супровід.