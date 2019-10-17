Кабінет Міністрів часто отримує від представників різного бізнесу скарги на утиски, викручування рук, вимагання хабарів з боку тих, хто перебуває на державних посадах. Тому вчора уряд на засіданні ухвалив рішення про утворення при Кабміні комісії з питань захисту бізнесу. Комісія буде спеціальним органом, що адмініструватиме всі відповідні повідомлення бізнесу й доводитиме кожне звернення до логічного завершення. Такою інформацією під час брифінгу за підсумками засідання уряду поділився з журналістами Прем’єр-міністр Олексій Гончарук. І користуючись нагодою, через засоби масової інформації звернувся до тих, хто потерпає від корупціонерів, закликавши бізнесменів неодмінно звертатися до комісії в разі тиску на них інспекторів чи інших чиновників. «Дайте нам час, аби викорінити негідників і корупціонерів з державних посад. Ті, хто вимагають у вас хабарі, залишаться на своїх посадах недовго. Їх треба арештовувати й саджати.
Уряд ефективно комунікує з правоохоронцями, оперативно повідомляючи про випадки зловживань службовим становищем. Незабаром суспільство побачить наслідки такої співпраці», — підкреслив Олексій Гончарук.
Урядовці ухвалили порядок страхування професійної відповідальності арбітражних керуючих. Ідеться про процедуру банкрутства, коли компанія, не здатна розраховуватися за своїми зобов’язаннями, потрапляє у процедуру відновлення платоспроможності, переходячи в управління арбітражного керуючого. За словами Прем’єра, такі люди досить часто є учасниками корупційних, рейдерських схем і їхні дії завдають шкоди підприємству, тому й ухвалено рішення страхувати відповідальність арбітражних керуючих, щоб у разі завдання ними шкоди було за рахунок чого її відшкодувати.
Ще Кабмін намагається розв’язати проблему приватизації житла в гуртожитках. Ідеться про те, що гуртожитки, побудовані ще за радянських часів, з різних майнових комплексів великих підприємств передавали в комунальну власність чи власність держави не завжди належним чином. Через це у людей виникли проблеми з приватизацією. Урядовці схвалили законопроєкт, який буде передано до Верховної Ради, що вдосконалює певні процедури й даватиме змогу людям, як зауважив Олексій Гончарук, спокійно приватизувати ту частину нерухомості, на яку мають право.
На засіданні Кабміну ухвалено й кадрові рішення. Зокрема, призначено голову Держспецзв’язку, але з випробувальним терміном два місяці. Уряд поставив перед ним чіткі завдання на цей період. А випробувальний термін Прем’єр пояснює тим, що призначення на цю посаду, згідно із законодавством, відбувається не на конкурсній основі. Також призначено двох заступників голови Фонду державного майна. Так, на переконання Олексія Гончарука, у фонді формується сильна команда й поступово наводиться лад.