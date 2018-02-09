У четвер працюємо у Львові. Перша зустріч — з настоятелями Архикатедрального собору святого Юра. Уряд спрямував 20 мільйонів гривень бюджетної дотації на реставрацію цієї пам’ятки ЮНЕСКО. У нас є історія, пам’ять, духовність. Це все треба берегти», — ці слова належать Прем’єр-міністрові Володимиру Гройсману. Глава уряду вже традиційно інформує активних користувачів мережі Фейсбук короткими дописами на своїй сторінці в ті дні, коли він вирушає з робочими поїздками у регіони.

Цього тижня увагу Володимира Гройсмана привернула Львівщина. У другій половині дня він зустрівся зі студентами Українського католицького університету у Львові. Прем’єр заявив, що перелік реформ, які втілює в життя Кабінет Міністрів, спрямовані не просто на оновлення держави, а на побудову нової України. Тому кожен на своєму місці має робити все для зміцнення позицій держави.

«Ми маємо реальний шанс змінити країну. Ми не просто робимо реформи, ми будуємо нову державу», — вважав за потрібне повторити Володимир Гройсман. Він підкреслив, що нині можливості України абсолютно не збігаються з реальним станом речей. Саме тому, на його думку, слід сконцентрувати увагу на змінах у повсякденному житті. Формула успіху від Володимира Гройсмана невибаглива: «Щодня кожному на своєму місці в єдності одне з одним. Щодня маємо робити все, щоб робити Україну сильною», — цитує його слова департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

За кілька хвилин в соцмережі можна було прочитати: «Український католицький університет. Такою має бути сучасна освіта. Спілкуємося зі студентами і викладачами. Говоримо про політику, економіку, якість освіти, затребуваність фахівців. Я ціную такі зустрічі — вони відверті, без прикрас. Але й не без оптимізму». Володимир Гройсман наголосив, що він бачить перед собою нове покоління українців, які розуміють, чого вони прагнуть у житті. Так само вони знають напевне, що змінювати життя своєї країни на краще можна й треба власними знаннями й навичками. «Я готовий їм допомагати як громадянин і як Прем’єр», — резюмував глава уряду.

Згодом на своїй сторінці у Твіттері Володимир Гройсман заявив про ініціативу уряду створити курс навчання для посадовців на базі Українського католицького університету. «Є пропозиція створити курс навчання для посадовців на базі Католицького університету. В лютому можемо обговорити питання», — написав він.

Фраза «Наживо: Львів. Спілкуюсь зі ЗМІ» — це підводка до відеоролика-трансляції короткої прес-конференції Прем’єра з представниками ЗМІ. Ця зустріч відбулася після огляду реконструйованого Львівського обласного перинатального центру на вулиці Джорджа Вашингтона, 6. На завершення будівельних робіт в цьому медичному закладі уряд торік надав близько 45 мільйонів гривень. Нині глава уряду резюмував, що КМУ здійснив іще одну свою обіцянку. Заклад розпочне повноцінну роботу вже наприкінці березня.

Ключовою метою змін у медичній галузі глава уряду назвав поліпшення здоров’я українців і підвищення якості медичних послуг. «Українці мають бути здоровими, а медичні послуги якісними. Нам треба йти шляхом, щоб люди отримували якісні послуги», — сказав він.

Одне із запитань стосувалося створення і початку роботи Антикорупційного суду. Прем’єр запевнив присутніх, що все залежатиме не лише від створення установи, а й від імплементації інших законів, пов’язаних з нововведенням. Загалом про вдалий початок можна буде говорити, коли Антикорупційний суд винесе свій перший вирок. Глава уряду не приховує, що особисто «дав би декотрим посадовцям довічне ув’язнення за корупційні дії в державі». Він сподівається, що всі необхідні процедури Верховна Рада зможе завершити на початку весни. Урядовці агітуватимуть парламентаріїв зробити цей антикорупційний крок позитивним голосуванням.

Коли у Прем’єра запитали про перспективи монетизації субсидій, він відповів, що уряд розпочав цей процес для виробників комунальних послуг із 1 січня цього року. Монетизація субсидій — наступний етап. Щоправда, втілити в життя ці зміни вдасться не раніше, ніж за рік.

Лора ВОВК

для «Урядового кур’єра»