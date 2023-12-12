Церемонія інавгурації, на якій були присутні попередній Президент Аргентини Альберто Фернандес і запрошені представники іноземних держав, керівники й члени урядів, відбулася в Національному конгресі Аргентини. Після завершення інавгурації Володимир Зеленський разом з іншими представниками іноземних держав узяв участь у церемонії привітання Хав’єра Мілея зі вступом на посаду, яка відбулася в Будинку уряду Аргентини. Президент України також неформально поспілкувався із главами держав та урядів іноземних країн.

Маємо підтримку формули миру

У межах заходів з нагоди інавгурації новобраного Президента Аргентини Володимир Зеленський провів з ним зустріч у Буенос-Айресі. Глава Української держави подякував Хав’єру Мілею за запрошення та привітав його з офіційним вступом на посаду Президента Аргентини.

«У період війни складно знайти час і пролетіти пів земної кулі. Але ми почули вас, ваші сигнали в парламенті й вашу особисту енергію щодо підтримки України, наших людей, які борються проти російської агресії», — сказав Володимир Зеленський.

Він висловив переконання, що Україна й Аргентина, народи двох держав можуть мати велике спільне майбутнє. Президент України зазначив, що аргентинський народ надзвичайно поважає свободу, а це саме те, за що сьогодні борються українці.

Глава Української держави розповів Президентові Аргентини про процес імплементації української формули миру. Він запросив аргентинську сторону до участі в четвертій зустрічі радників з питань національної безпеки та зовнішньої політики щодо реалізації формули миру в січні 2024 року та підготовці першого установчого Глобального саміту миру.

Сторони також обговорили наступні кроки в підготовці саміту Україна — Латинська Америка, який дасть змогу відкрити нову сторінку у відносинах України з державами регіону.

Під час робочого візиту до Аргентини Президент України також зустрівся із Президентом Республіки Парагвай Сантьяго Пеньєю. Глава нашої держави подякував Парагваю за рішучу підтримку України в міжнародних організаціях. Володимир Зеленський поінформував парагвайського колегу про успіхи в імплементації української формули миру та підсумки трьох зустрічей радників з питань національної безпеки та зовнішньої політики.

«Ми надзвичайно зацікавлені в залученні Парагваю до імплементації нашої формули миру», — зазначив Президент України. Він висловив сподівання на участь якомога більшої кількості країн Латинської Америки в наступній зустрічі радників у січні 2024 року.Лідери також обмінялися думками щодо можливостей поглиблення торговельно-економічної співпраці України та Парагваю. Володимир Зеленський запросив Сантьяго Пенью відвідати нашу країну з візитом.

Потрібен саміт з Латинською Америкою

Під час зустрічі із Президентом Уругваю Луїсом Лакальє Поу глава Української держави подякував за позицію його країни в межах Міжнародної морської організації на підтримку резолюції щодо впливу російського збройного вторгнення в Україну на міжнародне судноплавство, ухваленої у грудні цього року. Володимир Зеленський наголосив, що Україна нині веде складну битву з російськими військами на полі бою й паралельно працює над імплементацією української формули миру як одного із ключових політичних інструментів для закінчення війни. Він високо оцінив участь представника Уругваю у третій зустрічі радників з питань національної безпеки та зовнішньої політики щодо реалізації формули миру та висловив сподівання на участь уругвайської сторони в четвертій зустрічі радників у січні наступного року, на якій, зокрема, заплановано обговорити підготовку першого установчого Глобального саміту миру.

Окрему увагу в розмові було приділено можливості проведення саміту Україна — Латинська Америка.Володимир Зеленський запросив Луїса Лакальє Поу відвідати Україну з візитом.

Володимир Зеленський також зустрівся із Президентом Еквадору Даніелем Нобоа. Глава нашої держави привітав його зі вступом на посаду Президента Еквадору в листопаді цього року. Володимир Зеленський високо оцінив позицію Еквадору на підтримку резолюцій міжнародних організацій із засудженням російського вторгнення в Україну. Він запропонував еквадорській стороні долучитися до імплементації української формули миру та взяти участь у наступній зустрічі радників з питань національної безпеки та зовнішньої політики в січні 2024 року.

«Для нас дуже важлива підтримка та потужний об’єднаний голос держав Латинської Америки, які будуть на боці українських людей у війні за нашу свободу й демократію», — наголосив глава Української держави.

Співрозмовники обговорили можливості розвитку двосторонньої співпраці України й Еквадору, зокрема в безпековій сфері, цифровізації, торгівлі сільськогосподарською продукцією. Окрему увагу було приділено перспективі організації саміту Україна — Латинська Америка. Володимир Зеленський запросив Даніеля Нобоа здійснити візит в Україну.

Дорогою до Аргентини для участі в інавгурації новообраного Президента Хав’єра Мілея Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Республіки Кабо-Верде Жозе Уліссешем Коррея-і-Сілвою, яка стала першою в історії двосторонніх відносин із цією країною. Глава держави відзначив важливість принципової позиції Кабо-Верде на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, засудження російської агресії, а також конкретні кроки Кабо-Верде щодо підтримання українських міжнародних ініціатив.

Глава держави запросив Прем’єра Кабо-Верде долучитися до роботи з імплементації української формули миру. Окрему увагу приділили реалізації її окремих пунктів, підготовці четвертої зустрічі на рівні радників із питань безпеки та зовнішньої політики, а також Глобального саміту миру.

Президент України запросив очільника уряду Кабо-Верде відвідати Україну з візитом.

Об’єднати українців світу

Під час робочого візиту до Аргентинської Республіки Володимир Зеленський зустрівся із представниками української громади у країні.

«Вірю, що залишатиметься незмінно сильною позиція нового Президента Аргентини, його команди. Сьогодні вона базується на підтримці України, нашого суверенітету й територіальної цілісності, на підтримці свободи», — сказав він.

Володимир Зеленський висловив сподівання, що така чітка позиція Аргентини вплине на загальну політичну підтримку України в цьому регіоні, що позначиться зокрема на підтримці українських резолюцій на майданчику ООН. Глава держави подякував українській громаді в Аргентині за те, що впродовж десятиліть вона зберігає любов до України, українську ідентичність і культуру. Президент зазначив, що в умовах повномасштабної російської війни Україна потребує консолідації та збереження політичної підтримки держав світу.

«Тому хочу попросити вас знайти додаткові інструменти, щоб об’єднати українців у Латинській Америці, допоки ми не закінчимо війну й не переможемо», — додав він.

Глава держави закликав представників української громади налагоджувати економічні й бізнесові зв’язки між собою і з Україною.

Із початку повномасштабного російського вторгнення українська громада в Аргентині бере активну участь у збиранні та доправленні гуманітарної допомоги в Україну, організовує мітинги, пікетує російське посольство в Буенос-Айресі та концерти російських виконавців у країні, долучається до проведення тематичних круглих столів, конференцій і дискусій з української тематики.

Джерело: Офіс Президента