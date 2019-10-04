П’ять пріоритетних напрямів подальшого реформування освітянської галузі в Україні представлено у презентованому Міністерством освіти і науки звіті. Документ, який називається «Дослідження сфери освіти в Україні: до більшої результативності, справедливості та ефективності», обговорили за участі освітніх експертів, керівництва профільного відомства та фахівців Світового банку.
«Нещодавно уряд схвалив програму дій, у якій визначено два важливі питання: економічне зростання та розвиток людського капіталу. Це завдання для нашого та всіх інших міністерств. Адже економічне зростання неможливе без розвитку людського капіталу. Проблеми, які вказано у звіті, аналізуватимемо надалі, деякі з них уже розв’язуємо. Тому сподіваємося, що за п’ять років Світовий банк і Україна зможуть забезпечити більшу рівність та якість освіти у нашій державі», — наголосила міністр освіти і науки Ганна Новосад.
Означені п’ять напрямів для вдосконалення подальшого реформування освіти, які представив Світовий банк, випливають із комплексного дослідження, яке проводили в Україні впродовж останніх місяців, повідомляє пресслужба освітянського відомства. До прикладу, серед рекомендацій Світового банку — поширити бачення концепції Нової української школи, засноване на компетенціях і орієнтоване на учнів, весь сектор, особливо на систему вищої освіти.
У звіті зазначено, що немає чіткого бачення того, як вищу освіту зможуть поєднати з позитивними змінами після проведених реформ у галузі середньої освіти. І це варто виправити в подальшій роботі.
Фахівці підкреслюють, що Україні потрібно зміцнювати інституційний потенціал і структури урядування. Хоч реформи значно розширили автономію закладів вищої освіти, серед них є не спроможні повною мірою користуватися нею для підвищення якості викладання й навчання. Підсумки дослідження вказують, що автономію слід поєднувати з підзвітністю та професійною спроможністю.
Експерти радять спрямувати ресурси на зміцнення ефективності й життєздатності найкращих закладів і колективів. Вони пояснюють, що, попри позитивні кроки для зміцнення прозорості й конкурентоспроможності, модель державного фінансування вищої освіти потребує подальших змін. Важливо реформувати її, запровадити додаткові стимули для закладів. Варто контролювати й коригувати формулу фінансування шкіл.
Фахівці Світового банку вважають, що Україні потрібно змінити підхід до індивідуальних стимулів для вчителів, а також можливостей їхнього кар’єрного розвитку.
Світовий банк радить забезпечити ефективніший зворотний зв’язок. В українських школах немає загальнодержавних програм професійної орієнтації. А це ускладнює вибір у майбутньому напряму навчання та закладу освіти. Для розв’язання цієї проблеми важливо розробити національну програму надання послуг консультацій та орієнтації, зміцнити системи оцінювання, а також ці механізми у закладах вищої освіти.
Ганна Новосад зазначила, що Світовий банк і МОН мають однакове бачення того, які проблеми в галузі освіти потрібно розв’язати, й подякувала фахівцям за підготовку ґрунтовного звіту.
Міністерство освіти і науки співпрацюватиме зі Світовим банком для подальшого впровадження системної реформи освіти. Поки що профільне міністерство визначило п’ять чітких цілей щодо поліпшення державних послуг для всіх — від дітей у дошкільних закладах до наукового й новаторського середовища.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»