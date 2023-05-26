«Члени НАТО надають Україні безпрецедентну підтримку і мають намір продовжувати її стільки, скільки буде потрібно», — заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберг на Брюссельському форумі — щорічному заході, який організовує аналітична неурядова організація «Німецький фонд Маршалла США».

Під час сесії «Шлях до Вільнюса», присвяченої майбутньому саміту НАТО, Генсек заявив, що президент путін недооцінив хоробрість, рішучість і мужність України. Він недооцінив і Північноатлантичний альянс. «путін зовсім не очікував нашої єдності, нашої рішучості в підтримці України», — сказав Єнс Столтенберг.

Говорячи про членство України в НАТО, Генсек зазначив, що всі члени Альянсу погоджуються з майбутнім членством України, що було заявлено ще на саміті 2008 року в Бухаресті. Щодо шляху, яким має рухатися Україна до Альянсу, то із цього приводу в НАТО є різні думки, а єдиний спосіб ухвалення рішень в Альянсі — консенсус, визнав Єнс Столтенберг.

Днями масмедіа повідомляли, що західні союзники обмірковують, чи можна запропонувати Україні інші форми гарантій безпеки як проміжний крок на шляху до членства в НАТО, які влаштували б Київ. Франція вже заявила, що готова домовитися з Україною про гарантії безпеки, «які допоможуть їй захистити себе в довгостроковій перспективі».

«Остаточною гарантією безпеки буде членство в НАТО, але це не те, що станеться в розпал війни, — сказав Єнс Столтенберг. За його словами, тривають консультації із приводу того, як задовольнити прагнення України отримати членство в НАТО. — Ніхто не зможе сказати, яким буде остаточне рішення на саміті у Вільнюсі», — визнав Генсек.

Наразі НАТО зосереджене на тому, щоб забезпечити перемогу України як суверенної та незалежної держави, «бо якщо Україна не переможе в цій війні, то нічого і обговорювати. Набуття членства в Альянсі під час війни на порядку денному не стоїть. Питання полягає в тому, що буде тоді, коли війна закінчиться, — пояснив Єнс Столтенберг, додавши: — Нам слід буде переконатися, що у нас є домовленості для стримування подальшої російської агресії». Однак він визнав, що реальне зближення Києва і НАТО відбулося саме під час широкомасштабного вторгнення росії. Протягом цього часу Україна почала переймати західні доктрини і стандарти управління, а також переходити на західні типи озброєння.

Прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш, який теж узяв участь у Брюссельському форумі, вважає обов’язковим прийняття України в Північноатлантичний альянс по завершенні війни, оскільки інакше, на його думку, міжнародній спільноті не вдасться гарантувати мир і безпеку на континенті. Латвійський прем’єр наголосив на необхідності продовжувати подальшу військову допомогу Україні, «доки вона зрештою не переможе у невиправданій війні, яку росія веде проти суверенної країни».

«Цілком очевидно, що наприкінці війни, аби мир і безпека в Європі були реальністю, Україна повинна стати державою-членом НАТО», — заявив латвійський політик.

За його словами, якщо Україна виграє війну, визволить свої території від російських окупантів і не буде членом НАТО, згодом, як росія переозброїться і перегрупується, то «може все повторити, і це буде лише питання часу».

Напередодні Брюссельського форуму Єнс Столтенберг узяв участь у засіданні міністрів оборони країн-членів ЄС. Він підтримав заяву США, Великої Британії та інших європейських союзників з НАТО про те, що вони збираються розпочати навчання українських пілотів на винищувачах четвертого покоління F-16. Він закликав до ще тіснішої співпраці між Альянсом і ЄС для нарощування виробництва боєприпасів і оборонного обладнання для підтримки України і поповнення запасів європейських країн. Генсек оголосив, що НАТО проведе неформальний захід з лідерами трансатлантичної промисловості в межах наступної зустрічі глав оборонних відомств ЄС, яка відбудеться у Брюсселі 15—16 червня.