Лідери країн Південно-Східної Європи та України підписали Афінську декларацію на підтримку територіальної цілісності нашої держави. Підписання відбулося під час Балканського саміту, який пройшов у столиці Греції.

Процес розширення необхідно активізувати

У саміті взяли участь президенти Сербії, Молдови, Чорногорії та Румунії, а також глави урядів Косова, Північної Македонії, Болгарії, Хорватії, глава ради міністрів Боснії і Герцеговини. До участі в зустрічі було запрошено Президента України Володимира Зеленського, главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн і Президента Європейської ради Шарля Мішеля. Зустріч в Афінах було скликано, щоб відзначити 20-річчя із дня проведення саміту в Салоніках, де країнам Західних Балкан було офіційно надано європейську перспективу. Темами ж нинішнього саміту стали європейська інтеграція регіону, енергетична безпека на Балканах і в Південно-Східній Європі та діалог Сербії з Республікою Косово.

У декларації щодо України країни заявили, що перед викликом російської агресії вони висловлюють свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальній цілісності нашої держави в межах її міжнародно визнаних кордонів, «що ґрунтується на цінностях демократії та верховенства права». У документі зазначено, що країни Західних Балкан, Україна і Молдова, які географічно прилягають до країн-членів ЄС, «мають спільну європейську спадщину, історію та майбутнє, визначене спільними можливостями й викликами».

«Як стратегічна інвестиція в мир, безпеку та стабільність у Європі важливо, щоб ці регіони були прийняті як повноправні члени європейської сім’ї», — йдеться в декларації.

Вторгнення рф в Україну стало ключовим моментом і поштовхом до формування нового рівня усвідомлення спільних принципів і єдності у Європі.

«Це критичний момент для безпеки, миру і стабільності нашого європейського континенту», — наголошено в декларації. У ній ідеться, що «закони і принципи, які так довго сприяли стабільному й передбачуваному порядку європейської безпеки, було порушено, і ми знову стали свідками прояву руйнівних наслідків ревізіонізму».

«Ми погодилися, що не може бути безкарності за воєнні злочини та інші звірства, такі як напади на цивільне населення та руйнування інфраструктури, і що всіх винних необхідно притягнути до відповідальності», — наголошують учасники саміту.

Вони заявили про необхідність активізувати та переорієнтувати процес розширення ЄС, який має стати таким, «що заслуговує на довіру, без жодних обхідних шляхів до встановлених умов. Ми висловили свою готовність підтримувати Україну та Молдову у здійсненні наступних кроків у процесі вступу до ЄС, щойно вони завершать необхідні реформи», — підкреслено в документі.

Греція тренуватиме українських пілотів

Перебуваючи з робочим візитом у Греції, Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром країни Кіріакосом Міцотакісом. Головною новиною цієї зустрічі стала інформація, що Греція візьме участь у тренуваннях українських пілотів на F-16.

«Сьогодні в нас є важливий результат для авіаційної коаліції. Греція візьме участь у тренуванні наших пілотів на F-16», — сказав журналістам Володимир Зеленський після завершення переговорів. Він висловив вдячність оборонній підтримці Греції й зазначив, що деталі цього рішення опрацьовуватимуть команди обох країн.

Під час зустрічі політики обговорили ситуацію в Чорноморському регіоні, зокрема загрозу, яку росія створила для портів, свободи мореплавства і продовольчої безпеки всього світу.

«Україна створила альтернативний зерновий коридор у Чорному морі, він може працювати. Але щоб його робота була стабільною, ми потребуємо посилення повітряного щита саме для Чорноморського регіону, зокрема для нашого міста Одеси. І це може бути історичний внесок Греції у загальноєвропейську безпеку, якщо ви допоможете нам із захистом саме чорноморської акваторії. І щодо систем ППО я запропонував варіанти, як це можна зробити», — повідомив Володимир Зеленський.

Він відзначив важливість того, що грецькі компанії готові брати участь у транспортуванні українського зерна. Політики домовилися, що Україна й Греція продовжать на двосторонньому рівні працювати над безпековими гарантіями для нашої держави в межах Спільної декларації G7, до якої приєдналися Афіни.

Президент запропонував грецькому уряду взяти участь у програмі шефства над регіонами й містами України, які потребують відновлення після російських ударів чи бойових дій. Зокрема, Греція могла б зосередитися на допомозі у відновленні Одеси.

Зерновий коридор і підтримка формули миру

На полях Балканського саміту Володимир Зеленський зустрівся з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Глава держави висловив подяку співрозмовниці за зусилля, яких докладає Єврокомісія для нормалізації експорту і транзиту української аграрної продукції, повідомляє пресслужба ОПУ.

«Важливо відновити повноцінну безмитну торгівлю між Україною та ЄС і забезпечити вільний доступ українського агроекспорту на всю територію єдиного ринку Євросоюзу. Очікую, що 15 вересня обмеження на українську агропродукцію в ЄС буде знято», — наголосив Володимир Зеленський.

На переговорах докладно обговорювали альтернативні маршрути зернового коридору. Особливу увагу було зосереджено на безпекових та фінансових аспектах, питаннях страхування кораблів. Лідери оцінили прогрес нашої держави у виконанні семи рекомендацій Єврокомісії, які було запропоновано під час надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

Глава Української держави зауважив, що українська влада націлена повністю виконати ці рекомендації й очікує «на позитивну оцінку у звіті в межах пакета розширення в жовтні та рішення держав-членів ЄС щодо початку 2023 року переговорів України про членство у Євросоюзі». Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн скоординували свої позиції щодо формули миру та підготовки Глобального саміту миру.

Ще однією важливою двосторонньою зустріччю Президента України в Афінах стала розмова із Президентом Сербії Александром Вучичем. Досі президенти двох країн особисто зустрічалися лише раз, під час саміту Європейської політичної спільноти, який відбувся у червні в Кишиневі. Хоч Сербія — країна-кандидат на вступ до ЄС, вона не приєдналася до санкцій Брюсселя проти росії й не раз заявляла, що не має наміру цього робити.

Під час розмови в Афінах Володимир Зеленський та Александр Вучич зазначили, що взаємна підтримка територіальної цілісності й суверенітету — важлива частина партнерства України та Сербії. Лідери обговорили найважливіші питання регіональної безпеки, двосторонніх відносин і перспектив їхнього розвитку. Окремо президенти приділили увагу спільним викликам на шляху України та Сербії до членства у ЄС.

Володимир Зеленський висловив подяку Александру Вучичу за гуманітарну допомогу, що її Сербія надає українському народові, а також за підтримку українців, які знайшли в цій країні прихисток від війни, розв’язаної рф. Президент України запропонував сербській стороні підтримати українську формулу миру.

Подальшу співпрацю для захисту України та функціонування альтернативних шляхів зернового коридору Володимир Зеленський обговорив із Прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим. Глава нашої держави подякував йому за всебічну підтримку України в боротьбі з російським агресором, зокрема за нещодавні рішення болгарського уряду про надання оборонної допомоги.

Особливу увагу співрозмовники приділи ситуації в Чорноморському регіоні. Було обговорено співпрацю чорноморських держав задля гарантування сталої безпеки в Чорному морі та функціонування зернового коридору альтернативними шляхами.