Саміт глав держав і урядів країн-учасниць нормандського формату, запланований у Франції на 9 грудня, спричиняє змішані почуття не лише в Україні, а й у Європі. Учасники круглого столу «Донбас між небом і землею: врегулювання конфлікту чи поступки?», організованого Центром європейських досліджень Вілфріда Мартенса у Брюсселі, поділилися міркуваннями щодо можливих підсумків нормандської зустрічі, яка має на меті знайти прийнятний шлях врегулювання конфлікту.

Провал ліпше, ніж успіх

В основу покрокового врегулювання ситуації на сході України покладено так звану формулу Штайнмаєра, яка передбачає проведення на не підконтрольних українському урядові територіях Донецької й Луганської областей місцевих виборів, але після того, як Києву буде повернено контроль над українсько-російським кордоном.

Колишня віцеспікер Верховної Ради Оксана Сироїд переконана, що «мета втілення будь-якої формули полягає у завоюванні України. Росія хоче відновити імперію, яка не є повною без України», — наголосила вона. Політик нагадала, що нормандський формат виник як наслідок переговорів у Мінську й мінських домовленостей, укладених переважно на користь Росії. «Якщо нормандська зустріч пройде успішно й мінські домовленості буде імплементовано згідно з формулою Штайнмаєра, це означатиме колапс України як незалежної суверенної держави», — заявила Оксана Сироїд.

Вона переконана, що переговори щодо Донбасу важливі, проте в інтересах України «говорити, але не імплементувати те, про що говорять». Окрім цього, Франція та Німеччина, які мали б бути посередниками у врегулюванні конфлікту на Донбасі, більше не можуть виконувати цієї ролі, бо «мають у процесі власні інтереси, тобто хочуть перезавантажити відносини з Росією і відновити економічну співпрацю. Кожна сторона цього формату має власні інтереси, окрім тих, які відкрито кладе на стіл переговорів», — резюмувала Оксана Сироїд.

Французькі ілюзії

Президент Франції Еммануель Макрон протягом останніх місяців активно висловлюється за поновлення діалогу ЄС із Росією. Як пожартував політичний директор брюссельського відділення Центру Мартенса Роланд Фройденштайн, схоже, що ілюзії щодо Росії мігрували з Берліна до Парижа. Представник паризького офісу Центру Мартенса Мартан Мішело зауважив, що нормандський процес не належить до пріоритетів політики французького президента, бо в нього вистачає внутрішньополітичних проблем.

«Макрон вважає, що Росія становить загрозу для ЄС, але оскільки він не має автономних можливостей, щоб захистити себе, то має обговорювати питання безпеки безпосередньо з Росією», — пояснив М. Мішело. На його думку, нормандська зустріч стане тестом і покаже, чи здатний переговорний процес щодо Донбасу піднятися на новий рівень.

Експерт вважає, що під час цього саміту Париж захоче показати, що стоїть на боці України, бо відчуває стурбованість східноєвропейських країн тим, що «Франція готова пробачити Росії. Загалом очікування від нормандської зустрічі доволі невисокі, це, так би мовити, будуть переговори про відомі невідомі», — констатував аналітик.

У Європейській службі зовнішньої діяльності (ЄСЗД) вважають саме проведення нормандського саміту на високому рівні добрим знаком, адже востаннє лідери чотирьох країн зустрічалися три роки тому. «Ще зовсім недавно всі мали більше надій на цей саміт. Тепер бачимо обережніше ставлення до нього», — зазначила голова підрозділу з питань України ЄСЗД Улла Гаканен.

Мінські домовленості не ідеальні, та в них задекларовано принцип територіальної цілісності й суверенітету України. Крім того, інших переговорних платформ для врегулювання конфлікту на Донбасі не існує. Улла Гаканен вказала, що після приходу до влади Президента Володимира Зеленського Україна зробила чимало позитивних кроків для мирного врегулювання на сході. «Тепер необхідно, щоб і дії Росії відповідали тому, що робить Президент Зеленський», — наголосила дипломатка.

На переговорах у Парижі Москва для досягнення власних інтересів може застосувати свій улюблений ар­гумент — газ, адже нової угоди про транзит російського газу в ЄС територією України і досі не підписано. Та експерти переконані, що такий елемент переговорів під час нормандського саміту категорично неприйнятний.

«Якщо Франція хоче зберегти свій імідж надійного партнера, вона має поділяти дискусії, — заявив Мартан Мішело, проте зауважив: — Беручи до уваги бізнес-інтереси президента Макрона, можна передбачити, що найближчим часом він змінить політику Франції щодо санкцій проти Росії».