Учора Житомирська область отримала нового керівника. Ним став Віталій Бунечко, якого в облдержадміністрації представив Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки регіоном. За інформацією Офісу глави держави, Віталій Бунечко народився 1973 року. Закінчив Волинський державний університет ім. Лесі Українки та академію Служби безпеки України. До призначення працював першим заступником начальника головного управління — начальником управління (з дислокацією у м. Маріуполі Донецької області) Головного управління регіонального органу СБУ.

Під час представлення він пообіцяв, що роботу обласної адміністрації буде побудовано виключно на принципах відкритості.

Не менш важливою метою перебування Президента на Житомирщині стала спроба з’ясувати ситуацію з нелегальним видобуванням бурштину. Цьому питанню було присвячено спеціальну нараду, висновки якої змусили замислитися відповідальних керівників обласних управлінь силових органів. Так, глава держави закликав керівників Головного управління Національної поліції В’ячеслава Печененка й управління СБУ в області Віктора Панасюка написати заяви на звільнення.

«У мене є статистика, що обсяг чорного ринку бурштину експерти оцінюють у 500 млн доларів на рік, загальний обсяг втрат — десятки мільярдів гривень», — заявив він і звернувся до керівника Нацполіції Сергія Князєва звільнити керівників райвідділів поліції Олевського та Овруцького районів. Той пообіцяв відреагувати на це питання швидко та ефективно.

Президентові не подобається квола боротьба з цим негативним явищем. А часто навіть не боротьба, а її імітація. Іноді складається враження, що учасники незаконних оборудок оголосили справжню війну державі. «Вам приємно, що про поліцію, яку мають поважати українці, про всіх вас говорять, що ви всі теж у схемі? Це як нам всім чути, як жити українцям з цим? Про яку безпеку ми говоримо?» — звернувся Президент до керівника обласної поліції.

Бурштинокопачі, лише за приблизними підрахунками, пошкодили у трьох регіонах понад сім тисяч гектарів земель — понад 6200 га земель лісового фонду і понад 1000 га сільськогосподарського призначення, назвав страшні цифри Сергій Князєв.

Крім страшної екологічної шкоди, яка вже має всі ознаки катастрофи, бурштинова лихоманка небезпечна й для самих її учасників. За приклад наведено ситуацію в Олевську, коли під час стрілянини і застосування бойової гранати між двома групами «старателів» із залученням усього спектра кримінальної структури місцевих осередків бандформувань восьмеро осіб зазнали поранень, двоє з яких згодом померли.

Сергій Князєв вважає, що насамперед слід ініціювати внесення змін до Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за порушення правил охорони надр. Адже нині цей злочин не належить до категорії тяжких, що мінімізує проведення оперативно-розшукових заходів.

Ще у 2016 році, повідомляє Укрінформ, поліція розпочала 56 проваджень за фактами незаконного видобутку бурштину, позаторік задокументовано 112 таких незаконних спроб, торік розпочато 65 кримінальних проваджень. Насправді таких фактів значно більше.

Тому й не вірить глава держави згаданим керівникам облуправлінь Нацполіції та СБУ, які, за його словами, «нічого не можуть вдіяти з бурштиновими піратами Житомирщини». Навіть інформація про вилучення СБУ 13 тонн незаконного бурштину не задовольнила Володимира Зеленського й не змінила його позиції.

Було в нього бажання вислухати й обласного прокурора, та з’ясувалося, що той перебуває у відпустці. «А ви можете нам доповісти з приводу бурштину і тих прокурорів, хто кришує? — цитує УНІАН слова Президента до заступника керівника обласної прокуратури. — Ви повинні знати, що тут відбувається».

Під час наради Володимир Зеленський змусив керівника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрія Курінського подати у відставку зі словами: «Ви не корисні державі. Ви скільки років працюєте? П’ять. Це все при вас, ви повинні це зрозуміти… Якщо ви не потрібні державі, можете піти пошукати іншу роботу? Можемо так говорити? Ви можете самі звільнитися? Чи будете, як податківці — з однієї області тікають від нас в іншу? Можна домовитися, що звільняєтеся і все?» На думку Президента, зробити це слід було ще п’ять років тому.

Загалом Володимир Зеленський доручив змінити голів управлінь СБУ в Рівненській, Волинській та Житомирській областях та керівників райвідділів поліції в Рокитнівському, Дубровицькому, Володимирецькому, Зарічненському та Сарненському районах Рівненської області, в Олевському та Овруцькому районах Житомирської, у Ратнівському та Любешівському районах Волинської області.

За словами заступника глави Офісу Президента з економічних питань Олексія Гончарука, «бурштин — яскравий приклад того, чому ми такі бідні. У нас є поклади другі в світі, могли б заробляти як держава на цьому мільярди доларів. Що натомість? Варварськими методами — помпами видобуваємо з цієї землі 20% бурштину», — констатував він, додавши, що потім незаконно видобутий бурштин переправляють через кордон.

І всі ці оборудки не можна уявити без співпраці правоохоронних органів — поліції, СБУ, прокуратури зі злочинцями, вважають в Офісі Президента. Тому й вдаються до таких радикальних методів.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»