Однією з непрестижних спеціалізацій лікаря-стоматолога вважається дитяча. З маленькими пацієнтами доводиться довго домовлятися про лікування. На це йде багато часу. Давно говорять про необхідність роботи психологів у таких відділеннях, але через куце державне фінансування це тільки мрії. Додало нам турбот і те, що через упровадження технології безперервного вигодовування останніми роками поширилося ураження малюків карієсом.
Тож дитячі лікарі Центрально-Міського району Кривого Рогу працюють із перевантаженням. Вони обслуговують приблизно 14 тисяч дітей з наявними 6,5 ставки. Згідно з чинними нормами, шість ставок передбачено на 10 тисяч дитячого населення. Під час профілактичних оглядів (відбуваються двічі на рік) один лікар обслуговує 60—70 пацієнтів на день замість десяти. Надаємо також стоматологічну допомогу дітям учасників АТО, переселенців, з малозабезпечених та багатодітних родин, а також дітям-інвалідам.
Здавалося б, те, що випробувань трудовими буднями у дитячих стоматологів достатньо, усвідомлюють й ініціатори медичної реформи. Із 1 січня цього року набув чинності Закон України «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів», в якому в контексті медичної реформи дітям до 16 років держава гарантує безкоштовне медичне обслуговування. Дитячі підрозділи стоматологічних поліклінік мають відокремлений розрахунок на своє утримання (зарплату, оплату енергоносіїв, медикаменти та інші видатки).
Наприклад, для дитячого відділення міської стоматологічної поліклініки держфінансування зберегли на рівні минулого року і становить близько 1,122 тисячі гривень відокремленого розрахунку. Іншим відділенням поліклініки (як у всій країні) його зменшили на 33%. Такий стан справ у поліклініках Кривого Рогу і Дніпропетровської області. Адміністрація нашої поліклініки вирішила піти іншим шляхом і втілити на прикладі дитячого підрозділу комунального закладу експеримент, який, гадаю, може знизити рівень якості надання послуг у дитячій стоматології нашої поліклініки.
Згідно зі зміненим штатним розписом, з 2 січня цього року дитяче відділення виведено з його загального фонду і введено в… лікувально-профілактичне відділення. Це означає, що контролювати спрямування витрат дитячих грошей стане неможливо і є загроза їхнього розпорошення не лише на дитячі потреби. Крім того, дитячі стоматологи в межах лікувально-профілактичного відділення постануть перед необхідністю зміни спеціалізації, адже в цьому підрозділі лікуватимуть і дорослих.
Внесення змін до штатного розпису керівництво аргументує нібито наміром не скорочувати лікарських ставок дитячого відділення. Насправді вони збільшуються зокрема за рахунок ставки лікаря-терапевта (а він не прийматиме пацієнтів). Яка ж це оптимізація? Працівники дитячого відділення збентежені тим, що таке рішення керівництво ухвалило кулуарно, без обговорення з фахівцями.
Чи доцільно одним чиновницьким рішенням ламати усталену схему фінансування дитячого підрозділу поліклініки? Є великі сумніви щодо того, що дитяче відділення, влите в лікувально-профілактичне, зможе отримати державні субвенції найближчими роками. Адже воно не матиме відокремленого розрахунку на своє утримання.
Анна ГАВРИЛЕНКО,
завідувач дитячого відділення
криворізької міської стоматологічної поліклініки № 1,
для «Урядового кур’єра»