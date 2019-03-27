Коли минулої середи після обіду зателефонував знайомий із містечка Білопілля й поцікавився, чи все гаразд у Сумах із трансляцією телевізійних каналів, подумалося тривіальне: вочевидь, у районному центрі трапився якийсь невеликий збій, якими нікого не здивуєш, бо в обласному все працювало і показувало. Одначе за півгодини пролунав ще один дзвінок із того ж таки міста, і вже колега-журналістка бідкалася, що на екрані то сніжить, то блимає, але зображення нема.

Наступного дня нарікання на відсутність телевізійного сигналу наростали в геометричній прогресії. І не тільки із цього райцентру, а й десятків населених пунктів Білопільського та Сумського районів, які лежать уздовж українсько-російського кордону.

Факт, відомий усім

Зателефонував представникові Національної ради з питань телебачення і радіомовлення в Сумській області Ларисі Якубенко, яка відразу пояснила: так, у середу 20 березня о 14 годині 13 хвилин ПАТ «Сумиобленерго» припинило подавати електроенергію до передавачів, встановлених на вежі в Білопіллі, оскільки борг перед енергетиками Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (КРРТ) сягнув 400 тисяч гривень. Напередодні ПАТ офіційно попереджало про такий вимушений крок, бо за кілька днів перед цим схожа ситуація склалася у Шостці. Там уранці 15 березня представники електричних мереж прибули до радіотелевізійної станції, щоб відімкнути струм. Причина — борг за спожиту електроенергію, хоч і трохи менший — 240 тисяч гривень. У Шостці в критичну ситуацію оперативно втрутилася міська влада і знайшла 100 тисяч гривень для погашення частини боргу.

У Білопіллі все пішло за сценарієм енергетиків. Саме на тамтешній вежі встановлено найпотужніші в області аналогові й цифрові передавачі. Тобто вимкнення передавальних пристроїв залишило без телебачення жителів усіх прилеглих населених пунктів і районів, насамперед прикордонних. Що їм робити? Або телефонувати, щоб поновили сигнал, або ж за допомогою супутникових антен дивитися передачі сусідів.

Аби прояснити ситуацію, зателефонував до Сумської філії КРРТ. «Ви з приводу вимкнення білопільської вежі? — перепитав директор Микола Мельник. — Це питання не до нас — ми тільки філія. Коментувати нічого. Звертайтеся до Києва — там роз’яснять».

У столичній дирекції жіночий голос випередив: «За кодом міста бачу, що ви із Сум. Мабуть, про Білопілля питатимете? Дзвоніть або на урядову гарячу лінію, або до сумських енергетиків, або вирішуйте самі, куди ще». І гудки у слухавці.

Факт відімкнення електроенергії підтвердив представник Сумиобленерго: «Так, відімкнули через борги, бо 400 тисяч гривень — забагато». А за мить запевнив: енергопостачання ось-ось буде поновлено, бо вже досягнуто домовленостей. Яких саме, не встиг уточнити, бо за 10—15 хвилин після 16-ї години зателефонувала Лариса Якубенко: гроші знайшли, борг погасили, передавачі на білопільській вежі запрацювали.

У кожного своя правда

Аналізуючи ситуацію, зрозумів, що це не випадковість, бо в основі фінансова складова. За останні роки питання боргів державного КРРТ перед енергетиками поставало не раз. Частіше йшлося про провайдера цифрового ефірного телебачення ТОВ «Зеонбуд», монополіста на цьому ринку послуг. Ось тільки аргументи сторін різняться. За повідомленням КРРТ, 14 березня цього року відбулася робоча нарада Міжвідомчої координаційної групи з упровадження в Україні цифрового телерадіомовлення за участі представників Адміністрації Держспецзв’язку, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, КРРТ та ТОВ «Зеонбуд». Ішлося про необхідність урегулювання вартості телекомунікаційних послуг і встановлення договірних відносин між КРРТ і «Зеонбудом» для забезпечення цифрового телерадіомовлення. Було досягнуто згоди, що договірні відносини врегулюють найближчим часом.

І запевнили, що вирішили всі питання, а прес-служба «Зеонбуду» повідомила, що компанія не має боргів перед КРРТ, навіть наперед сплачено всі передбачені договором авансові платежі.

На словах усе гаразд, бо в кожного своя правда, а ось подальшого діалогу так і немає. Принаймні поки що.

В.о. генерального директора КРРТ Сергій Мікрюков повідомив, що тільки за нинішній рік борг КРРТ за електроенергію перевищив мільйон гривень, а найбільший боржник — Національна суспільна телерадіокомпанія України, яка не заплатила понад 100 мільйонів гривень за попередній рік.

Телевізійний прецедент на Сумщині набув широкого розголосу, ставши минулої п’ятниці предметом обговорення у Верховній Раді. Як повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, це міжвідомче господарче питання відоме уряду. Буде зроблено все, щоб його якомога швидше розв’язати і не допускати подібного в майбутньому.

Уроки на майбутні роки

Телевізійний сигнал у сумському прикордонні став сигналом і в іншому значенні для суспільства загалом. Ідеться про особливу територію країни — прикордонну, де жителів позбавили змоги одержувати інформацію від національних ЗМІ, тоді як поряд, через кордон, цілодобово мовлять сотні рупорів іншої пропаганди. Закономірно виникає й таке запитання: чому телебачення спіткнулося саме напередодні виборів Президента? Чи це не спроба кинути тінь на владу, на яку зазвичай списують негаразди і проблеми, що трапляються?

Один із телеканалів навіть поспішив засумніватися в справжніх причинах припинення трансляції: мовляв, у Сумах жодних збоїв, а тут раптом проблеми. Але в обласному центрі працює інша вежа — сумська. Так, борги потрібно віддавати. А щоб не залазити в кабалу, передбачати відповідні затрати, щоб на телеекранах співвітчизників не сніжило і не рябило.

НАСАМКІНЕЦЬ.Як стало відомо під час апаратної наради в Сумській ОДА, борги перед енергетиками залишаються в сумської, тростянецької та шосткинської веж. Уже складено графіки з їх відімкнення найближчими днями, якщо у визначені терміни не надійдуть кошти.

А ТИМ ЧАСОМ

На Полтавщині теж застосували право рубильника

Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

БОРГ СПЛАТИЛИ. 22 березня ПАТ «Полтаваобленерго» відімкнуло від електропостачання передавач у Красногорівці. В обл­енерго пояснили, що застосували рубильник на вимогу державного підприємства «Укрінтеренерго», бо концерн має борг за спожиту електроенергію 225 тисяч гривень. Без ефірного телебачення залишилося вісім районів Полтавщини. Нині частково відновили трансляцію після того, як Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення сплатив 225 тисяч гривень боргу за електроенергію ПАТ «Полтаваобленерго». Зокрема відновили телесигнал передавача у Красногорівці Великобагачанського району. Телевежа, що роздає телесигнал у радіусі 60 кілометрів жителям Великобагачанського, Миргородського, Хорольського, Семенівського, Шишацького, Решетилівського, Оржицького та Глобинського районів, знову працює.

Подейкують, що пришвидшити вирішення питання допомогло втручання в.о. голови Полтавської облдержадміністрації Романа Товстого, який повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці: «Моя позиція максимально чітка: люди не сидітимуть без телебачення через непорозуміння кількох компаній».

Керівник Полтавської філії КРРТ Євген Гребеля (і не тільки він) дивується, що сферу національної безпеки, як телерадіомовлення, можуть знищити одним рухом рубильника.