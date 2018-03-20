Минув майже рік, відколи МОЗ започаткувало програму «Доступні ліки». Держава пообіцяла повністю або частково відшкодовувати вартість препаратів для трьох видів захворювань: серцево-судинних, діабету ІІ типу та бронхіальної астми.

«Пам’ятаю, як торік у квітні ми відкривали програму всупереч критиці, зневірі та зраді. Підсумки — добрий аргумент для всіх опонентів змін: якщо мати чіткий план і високу мотивацію працювати, то можливо все», — написала на своїй сторінці у Фейсбук в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Окрім оптимістичних цифр (препарати, що входять до «Доступних ліків», можна отримати в кожній третій аптеці, а 9 із 10 українців задоволені, як працює ініціатива), не менш важливо, що люди, котрі страждають на хвороби, ліки від яких входять до програми, почали регулярно відвідувати лікарів. «Користуючись програмою, вони не просто отримують рецепт на життєво важливі ліки, а й лікуються під наглядом фахівців», — наголосила Уляна Супрун.

Як і прогнозували експерти, кажучи, що нормальна робота «Доступних ліків» буде вигідна фармацевтичній промисловості, прибутки виробників, які приєдналися до програми, зросли, за інформацією МОЗ, удвічі-тричі.

Нині важливо, щоб програма однаково розвивалася в усіх регіонах, бо декотрі області працюють успішно, інші відстають або рухаються інертно, що здебільшого залежить від місцевої влади, наголосила Уляна Супрун.

«Саму програму і її політику складено правильно. Про це свідчить кількість учасників — виробників, аптек, пацієнтів. І їхня кількість постійно зростає. Інша річ, як місцева влада виконує встановлені правила. Якщо вдало, ми бачимо навіть брак грошей і чуємо: «Додайте нам, ми готові додатково відшкодовувати хворим ліки» — і відповідно освоїти певний ресурс. Є й такі, хто відстають. Гадаю, що найкращим варіантом оцінки такої недбалої місцевої влади стануть вибори», — наголосив в одному з інтерв’ю профільний заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик.

Нагадаємо, що на початку року виникла проблема з відшкодуванням коштів за програмою. За словами голови Держказначейства Тетяни Слюз, одна з причин полягала в тому, що договори з аптечними закладами про участь у програмі укладали надто пізно. Тож «Доступні ліки» під особистий контроль узяв Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, призначивши кожного голову облдержадміністрації персонально відповідальним за виконання програми.

Яка нині ситуація в регіонах, досліджували наші власкори.

ДОНЕЧЧИНА. На Донеччині кількість пацієнтів, які звернулися до медичних працівників і вже отримали рецепти відповідно до урядової програми «Доступні ліки», становить майже 54 тисячі осіб. Для реалізації цього проекту Донецька область отримала 50 мільйонів гривень, які розподілили між розпорядниками бюджетних коштів у містах і районах краю.

Як повідомив «УК» заступник директора департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Володимир Колесник, до реалізації програми залучили 34 медичних заклади, що надають первинну медичну допомогу на всій території області.

«На середину березня укладено 179 договорів із суб’єктами господарювання. Відпуск ліків відбувається у 395 аптечних закладах. Досі працівники тутешніх медичних закладів виписали понад 217 тисяч рецептів».

За кількістю аптек, які долучилися до реалізації програми «Доступні ліки», найкращі показники поки що в Маріуполі, Краматорську, Слов’янську, Бахмуті, Добропіллі, Торецьку, а також у Бахмутському, Волноваському та Мангушському районах. Усього у Донецькій області на диспансерному обліку перебувають майже 692 тисячі людей, які потребують постійного медикаментозного лікування від серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та бронхіальної астми.

Досі органи Державного казначейства здійснили розрахунки на суму 5,491 мільйона гривень, на обслуговуванні перебувають розрахунки на суму 1,285 мільйона гривень. За словами місцевих фахівців, аналіз реалізації програми в області показав, що передбаченої суми грошей недостатньо: для покриття повної потреби потрібно додатково 10 мільйонів гривень.

ЧЕРКАЩИНА. Кажуть, будь-який, навіть найкращий задум може зіпсувати недолуге виконання. Якщо торік жителі Черкащини вже, було, повірили в добрі наміри авторів програми «Доступні ліки», адже до її реалізації в області долучилися 267 аптек, а загальний бюджет становив майже 16 мільйонів гривень, то з початком 2018-го в окремих районах та місті Черкаси учасників програми чекало розчарування. Приміром, хворі на серцево-судинні недуги, бронхіальну астму та діабет 2 типу обласного центру в січні не могли придбати ліки, адже відповідні аптеки передбачених знижок не надавали. Як пояснювали чиновники, міська рада своєчасно не затвердила місцевого кошторису. Хоч міський бюджет із п’ятої спроби таки ухвалили, а фінансування пільгових програм згодом відновили.

Деякі аптеки Умані на початку року відмовляли містянам у пільгах, хоч згідно з програмою «Доступні ліки» відповідні угоди торік уклали з 16 аптеками. Як з’ясували журналісти, угоди з комунальним закладом «Уманський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» про участь у програмі окремі аптеки оформили трохи пізніше.

Як повідомила начальник профільного відділу облдержадміністрації Лариса Кошова, інформація голови Держказначейства Тетяни Слюз про те, що на Черкащині в органах казначейства не зареєстрували відповідних угод щодо програми «Доступні ліки» з одного району та шістьох територіальних громад, правдива. У січні були затримки з оформленням документів. Нині в усіх містах і районах програма діє.

Здавалося б, проблему розв’язано. Однак у тім-то й річ, що через чиюсь безвідповідальність чи недбалість страждають хронічно хворі люди, яким і один день зволікання буває важко пережити.

ЖИТОМИРЩИНА. Торік у області не використали 14% коштів, передбачених у межах урядової програми «Доступні ліки». Їх повернули до держбюджету. Це стало уроком, адже поліщуки традиційно не можуть похвалитись ні найвищими у країні зарплатами, ні пенсіями.

Отож нині в області вжито заходів, щоб у великих містах, де є розгалужена мережа аптек, і у віддалених селах могли скористатися цією програмою. Як повідомили в управлінні охорони здоров’я облдержадміністрації, з початку року понад 66 тисячам пацієнтів лікарі виписали 117 тисяч прийнятих аптеками рецептів на суму 4,5 мільйона гривень.

Середня вартість здешевлення становить нібито небагато — 38 гривень на один рецептурний бланк, що приблизно відповідає вартості поїздки із села до аптеки в найближчий великий населений пункт. Отож уже стало правилом, що сімейні лікарі у сільській місцевості самі навідуються до хронічних хворих, а ліки за пільговими рецептами привозить і роздає фельдшер або медсестра ФАПу. Завдяки такій централізації відпадає потреба у затратних поїздках, які фактично нівелювали б користь від програми здешевлення ліків.

Стосовно озвученої на всеукраїнській нараді інформації, що аж три райони і дві об’єднані територіальні громади Житомирщини не уклали договорів на фінансування програми «Доступні ліки», то формально вона нібито правдива. Річ у тому, що згадані три райони — лідери із утворення ОТГ. Тож, повідомили в облдержадміністрації, на Народиччині, Лугинщині і Брусилівщині вже немає потреби укладати угоди на рівні райдержадміністрацій, які нині стали нікому не потрібними. Райони тут існують суто формально, адже фактично всі населені пункти на їхній території розподілені по ОТГ, які самі уклали відповідні договори.

До речі, те, що не укладено угод за програмою «Доступні ліки» у двох ОТГ області, теж зумовлено реформуванням. Тут села вже об’єднались у нові самодостатні громади, однак на їхній території або нема лікувального закладу, або вони ще проходять процедуру реєстрації й ліцензування. Однак завдяки укладеним угодам із сусідніми ОТГ, де є укомплектовані лікарями заклади охорони здоров’я первинного рівня, жителі цих сіл нарівні з усіма користуються програмою «Доступні ліки».

Павло КУЩ,

Роман КИРЕЙ,

Віктор ШПАК,

«Урядовий кур’єр»

ТІЛЬКИ ЦИФРИ

За 9 місяців минулого року в кожному регіоні програмою скористалися 100—300 тисяч громадян. Перелік діючих речовин розширено з 21 до 23, кількість препаратів збільшилася до 239. Упродовж цього часу виписано майже 14 мільйонів рецептів, за якими люди отримали ліки на суму 614 мільйонів гривень. На сьогодні до програми долучилося 48 фармвиробників.