Торік уряд рішуче задекларував наміри подолати тіньову економіку, яка створює корупцію і підточує державу зсередини. Прем’єр-міністр Олексій Гончарук уже звітує про здобутки в ліквідації залів гральних автоматів. «Досить швидко та ефективно спрацювали правоохоронні органи. Триває боротьба з нелегальними заправками. Переконаний, що через кілька тижнів ми забудемо про їхнє існування. На черзі — наведення ладу в лісовому господарстві країни. Люди, які ще не зрозуміли, що потрібно працювати за законом, не викривлюючи чесний конкурентний ринок, безпосередньо відчують реакцію держави», — заявив очільник уряду під час наради з представниками територіальних органів Державного агентства лісових ресурсів. Прем’єр нагадав, що восени уряд намагався достукатися до тих, хто на ринку деревини працює на власну кишеню, рекомендувавши працювати на державу.

Потім уряд почав попереджати, що махінатори не уникнуть відповідальності. «Озвучую останнє попередження. Держава вже не закриватиме очі на існування сірого ринку, незаконних рубок. Зберегти напрацьовані роками моделі грабунку держави не вдасться. Домовитися не вийде. Оновлено керівництво екологічної інспекції, правоохоронних органів. Ми постійно координуємося і координуватимемося з цими службами, щоб забезпечити результативність. Призначено нового керівника і Держлісагентства. Досі є лісові господарства, які вважають, що можуть працювати поза системою, ігноруючи чипування деревини. Але дедлайн встановлено: у лютому система працюватиме принципово інакше. Усі господарства перейдуть на роботу з урахуванням централізованого обліку деревини», — анонсував Олексій Гончарук.

Він закликав нового керівника Держлісагентства Андрія Заблоцького знайти порядних, професійних і чесних людей, які допоможуть навести лад у лісовому господарстві. Усіх інших Прем’єр запросив на вихід.

«Найближчим часом мають принципово змінитися правила роботи ринку — деревина має продаватися через конкурентні процедури (онлайн-майданчики), а прямі контракти — піти в історію, адже пов’язані з корупційною складовою. Рухатимемося до конкурентного ринку», — наголосив Олексій Гончарук.

Керівник Держлісагентства, окреслюючи концепцію змін у лісовій галузі, насамперед зауважив, що треба більше садити дерев, ніж рубати, треба ефективно використовувати лісові ресурси на підставі інвентаризації й актуальної інформації.

«Але цього, на жаль, нині немає. Тому на виконання відповідного указу Президента, доручення уряду розробляють законопроєкт про інвентаризацію лісів, що передбачає електронний облік лісу, який у подальшому використовуватимуть ефективно й прозоро на підставі нових правил. Буде зрозуміле походження деревини — де рубають, хто і скільки. Планують збільшити лісистість до 20%. Розробляють відповідні програми», — зазначив Андрій Заблоцький.

Заплановано запровадити кримінальну відповідальність за дерево без бирки. Через незаконні вирубування збитки держави оцінюють у понад мільярд грн.

Нині багато нелегальних лісопилень. Це пов’язано з тим, що для їх відкриття потрібно багато дозвільних документів. У планах — перевести видачу дозволів в електронний формат. Терміново потрібен галузі й закон про ринок деревини, в якому буде чітко виписано прозорі й зрозумілі правила гри для всіх учасників процесу. Щоб і малий, і великий бізнес мали доступ до спільного обмеженого ресурсу.

«Багато нарікань на роботу державних підприємств галузі. Маємо майже 2 мільярди гривень боргів. Тому проведемо комплексний аудит, визначимо причини збитковості, вийдемо на відповідні рішення. Ідеться про оптимізацію діяльності держпідприємств, врегулювання податкового навантаження, реструктуризацію боргу», — каже Андрій Заблоцький.

Є також питання з фінансуванням лісової галузі. Його порушуватимуть перед урядом і парламентом, щоб підвищити державне фінансування, яке становить лише 5% потреби, а в окремих питаннях це критично і потребує негайного розгляду.

Щоб повернути довіру суспільства до лісівників, Держлісагентство планує створити єдиний лісовий портал, де розміщуватиметься онлайн-карта рубок. «Уже в 14 областях можна верифікувати законність рубок. За три місяці плануємо завершити цю роботу на всій території країни. «Ліс у смартфоні» має запрацювати повноцінно», — резюмував Андрій Заблоцький.