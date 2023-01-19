Унаслідок падіння гелікоптера у Броварах на Київщині загинули дорослі та діти. Серед них найвище керівництво МВС

«18 січня о 08:20 у м. Бровари Київської області внаслідок падіння вертольота ДСНС ЕС-225 (бортовий номер 54) сталося пошкодження будівлі ДНЗ з подальшим загоранням, скла у чотирнадцятиповерховому житловому будинку та трьох легкових автомобілів. О 09:06 пожежу в будівлі локалізовано на площі 500 м кв, а о 09:28 ліквідовано». За цими сухими словами офіційної інформації Державної служби з надзвичайних ситуацій криється невимовний біль і скорбота за жертвами авіакатастрофи.

Про загибель вищого керівництва Міністерства внутрішніх справ чи не першим повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко: «Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович».

На борту перебувало дев’ятеро людей: шестеро осіб оперативної групи МВС, зокрема керівництво Міністерства внутрішніх справ, а також троє членів екіпажу ДСНС. Загалом загинуло, за оперативними даними, 16 людей, з них троє дітей. Було відомо про 30 травмованих (з них 12 дітей), їх госпіталізували до лікарень.

Така кількість загиблих і постраждалих дітей пояснюється тим, що падаючи, гвинтокрил зачепив дитячий садок, спричинивши пожежу. Саме в той час батьки привели малюків до дошкільного закладу.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від ДСНС залучали 127 осіб та 30 одиниць техніки. На місці події працювали психологи ДСНС, всі профільні та спеціалізовані служби. Слідчі й експерти проводили невідкладні дії.

Як повідомив Генпрокурор Андрій Костін, правоохоронні органи розглядають усі можливі версії аварії гвинтокрила. «Досудове розслідування доручено слідчим СБУ. Справа перебуває під моїм особистим контролем», — зазначив він.

Керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов на брифінгу біля місця події сказав: «Зараз розпочато кримінальне провадження, слідчі СБУ, Національної поліції та ДБР працюватимуть. Можу сказати одне: буде дуже великий обсяг слідчих дій, щоб з’ясувати всі обставини.

Але є прохання до вас усіх і до людей, які бачили проліт вертольота. Ми розуміємо, що він тривалий період летів на низькій висоті, будь ласка, зверніться до Національної поліції на лінію 102 або до місцевих поліцейських. Обов’язково приїдемо до вас і запишемо все те, що ви бачили. Це дуже важливо для об’єктивного всебічного розслідування».

Дітей, які перебували в дитячому садочку у Броварах, коли там сталася авіакатастрофа, перевели в інший заклад. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. «Поки що в нас немає інформації про зниклих безвісти дітей. Триває робота з ідентифікації. Усі діти зараз перебувають в іншому навчальному закладі. Із ними працюють відповідні служби. Також туди приїжджають батьки, складають списки», — сказав він.

Жахливою трагедією назвав події у Броварах Президент Володимир Зеленський. «Доручив Службі безпеки України у взаємодії з Національною поліцією й іншими уповноваженими органами з’ясувати всі обставини того, що сталося», — повідомив він.

«Мої співчуття всім рідним і близьким загиблих! Денис, Євген, Юрій, команда МВС... Справжні патріоти України. Світла пам’ять! Світла пам’ять усім, чиї життя забрав цей чорний ранок!» — зазначив глава держави.

«Велика втрата для урядової команди та всієї держави. Мої щирі співчуття родинам усіх загиблих. Доручив негайно створити спеціальну групу для детального розслідування всіх обставин трагедії», — відреагував Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Співчуття українському народові висловили і європейські лідери.

«Ми разом з Україною у скорботі після трагічної аварії гелікоптера у Броварах. Міністр Денис Монастирський був великим другом ЄС. Ми висловлюємо наші найглибші співчуття сім’ям загиблих, Президентові Зеленському та Прем’єр-міністрові Денисові Шмигалю і народу України», — написав глава Євроради Шарль Мішель у Twitter.

Співчуття висловилаі президент ЄврокомісіїУрсула фон дер Ляєн: «Трагедія сталася в самому серці розтерзаної війною України. Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих, Володимирові Зеленському та всій країні у зв’язку з катастрофою гелікоптера у Броварах. Ми сумуємо разом з вами».

«Із глибоким сумом сприйняла жахливу звістку про катастрофу гелікоптера біля дитячого садочка у Броварах під Києвом. Мої думки з родинами та близькими міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського та загиблих в цій жахливій трагедії, зокрема дітей», — написала в твіті президент Європарламенту Роберта Мецола.

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Фото з сайту zaxid.net