Президент в Одесі привітав військових моряків та відзначив їх державними нагородами

З нагоди Дня Військово-Морських сил Президент Володимир Зеленський в Одесі привітав військових моряків та відзначив їх державними нагородами.

«За час цієї війни Україна здобула зовсім інший статус для Чорноморського регіону — цей регіон тепер завжди буде вільним від російського домінування. Наша держава завжди матиме свій флот — сучасний флот, власний вплив та чітку стратегію дій, нову Морську стратегію України. Усе це було б неможливим без хоробрості й результатів наших українських морпіхів», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент відзначив героїзм моряків, воїнів Річкової флотилії, льотчиків авіації ВМС, зенітників, артилеристів. За його словами, всі українці завжди мають пам’ятати, через що проходять наші воїни та якою ціною захищають незалежність України. Присутні вшанували пам’ять загиблих героїв.

Президент нагородив орденом «Золота зірка» Героя України молодшого сержантаВладислава Андрущенка, який брав участь у визволенні Макарівки та Старомайорського на Донеччині. Торік у жовтні очолив штурмову групу роти морської піхоти, що форсувала Дніпро, успішно висадилася на лівому березі та підійшла до села Кринки. Цьогоріч бійці змусили російських окупантів відступити там із ключових позицій і розширили плацдарм. Владислав Андрущенко неодноразово зазнавав поранення й після лікування повертався на поле бою.

Відзнаку глави держави «Хрест бойових заслуг» отримали:

молодший сержантЯрослав Козійчук. Торік у грудні бойова група під його командуванням десантувалася на лівий берег Дніпра, зайняла позиції ворога, штурмувала опорні пункти, знищила бронетехніку та особовий склад окупантів;

старший матросВіталій Кошелюк. Він очолював штурмову групу, яка вела наступальні дії у Кринках на Херсонщині. Протягом квітня-травня знищив два бетеери і три автомобілі, п’ять бліндажів, антену ворога та 17 російських окупантів;

капітанВасиль Пушкаш. Організовував евакуацію поранених та загиблих побратимів із позицій на лівому березі Дніпра. Навесні провів операцію з висадки десанту поблизу Кринок. Його підрозділ штурмував позиції російських окупантів, захопив ворожий комплекс РЕБ і провів розвідку територій — завдяки цьому Сили спецоперацій змогли закріпитися на нових позиціях.

Президент також відзначив захисників орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів, княгині Ольги ІІІ ступеня та Данила Галицького.

Глава держави вручив почесні відзнаки «За мужність та відвагу» 26 та 27 окремим дивізіонам річкових катерів Річкової флотилії Військово-МорськихсилЗСУ.

Також Володимир Зеленський вшанував пам’ять військових моряків, які віддали свої життя в боях із російськими окупантами. Воїни почесної варти встановили вінок з квітами від глави держави до Стели пам’яті полеглих воїнів Військово-Морських сил в Одеському порту.

Одеса готується до зими

У межах робочої поїздки на Одещину Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в регіоні.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про підготовку до опалювального сезону, захист об’єктів енергетики та підключення плавучих електростанцій, а також доповів про будівництво фортифікаційних споруд у регіоні.

Під час наради обговорили компенсації людям за зруйноване житло, роботу портової інфраструктури та функціонування зернового коридору.

Глава держави заслухав доповіді про оперативну та криміногенну обстановку.

Начальник Південного регіонального управління Державної прикордонної служби Юрій Петрів розповів про ситуацію на державному кордоні в Одеськійобласті.

Підтримка Великої Британії лише зміцніє

В Одесі Президент Володимир Зеленський зустрівся з новопризначеним міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі. У зустрічі також взяв участь начальник штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакін.

Глава держави зауважив, що свій перший робочий візит на новій посаді Джон Гілі здійснив в Україну.

«Дякую за ваше рішення відвідати Одесу в День ВМС України. Вдячний за міцну підтримку нашої держави в часи цієї війни. Я провів першу телефонну розмову з новим Прем’єр-міністром Великої Британії та розраховую на нашу зустріч на полях саміту НАТО», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент відзначив оборонну співпрацю зі Сполученим Королівством, що дає нашим бійцям змогу захищати Україну й на морі, і на суші, зокрема завдяки далекобійній зброї.

Під час зустрічі обговорили реалізацію безпекової угоди та підготовку до підписання нової — документа про співробітництво між двома країнами терміном на 100 років, а також двосторонню співпрацю та забезпечення нагальних потреб нашої країни в озброєнні та боєприпасах.

Окрему увагу приділили підготовці до ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні та саміту Європейської політичної спільноти.

Джон Гілі наголосив, що Сполучене Королівство продовжить підтримувати Україну.

«Ви маєте найміцнішого друга в особі Великої Британії. У нас є можливості й надалі нарощувати підтримку України», — зазначив він.

Також Президент разом із міністром оборони Великої Британії заслухали доповідь командувача Військово-Морських сил ЗСУ Олексія Неїжпапи про оперативну ситуаціювЧорномуморі.

Чекаємо на прибуття нідерландських F-16

В Одесі Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Нідерландів Каспаром Велдкампом і міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом.

Глава держави зазначив, що новопризначені посадовці здійснили свій перший закордонний візит саме в Україну, та подякував Нідерландам за підтримку нашої держави із самого початку повномасштабної російської агресії.

«Нідерланди відкрили дуже важливі сторінки в захисті наших життів. Це стосується посилення ППО та постачання літаків F-16. У мене була дуже тепла телефонна розмова з новим Прем’єр-міністром Нідерландів. Думаю, що ми продовжимо діалог під час саміту НАТО», — зауважив глава держави.

Президент розповів про обстріли цивільної та критичної інфраструктури Одеси з боку РФ, унаслідок яких гинуть люди, та наголосив на важливості посилення української протиповітряної оборони.

Міністр закордонних справ Нідерландів зазначив, що візит до Одеси демонструє непохитну підтримку України від уряду його країни.

«Хочу запевнити, що наша подальша політична, економічна, військова підтримка України продовжиться», — підкреслив Каспар Велдкамп.

Міністр оборони Нідерландів наголосив на важливості військової підтримки нашої держави, зокрема в постачанні літаків F-16.

Володимир Зеленський акцентував, що Україна чекає на прибуття нідерландських винищувачів F-16, які допоможуть закрити українське небо та запобігти атакам РФ на наші містаігромади.

Джерело: Офіс Президента