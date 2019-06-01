Щоб люди похилого віку не потрапляли на узбіччя життя, в Україні потрібно створити базу для розвитку конкурентного середовища на ринку соціальних послуг

Багато знайомих, котрі побували в сусідньому (всього за 20 кілометрів) Чугуєві, кажуть, що на схилку років хотіли б жити в цьому мальовничому містечку. І з ними важко не погодитися. Бо крім того, що це багатющий на історичні пам’ятки куточок Харківщини, не обділений ні природними цікавинками, ні благами цивілізації, тут живуть унікальні активні та креативні люди — молодь і пенсіонери.

Тут рідко зустрінеш на вулиці чоловіка чи жінку поважного віку зі згаслим поглядом, здебільшого заклопотаних побутом, негараздами зі здоров’ям, безгрошів’ям, забуті близькими, що прагнуть сховатися у свою шкаралупу самотності, якнайдалі від зовнішнього світу. Пояснення цього феномену просте: в Чугуєві функціонує дивовижна установа, переступивши поріг якої, люди позбуваються більшості тривог і самотності.

Лабораторія здоров’я душі й тіла

Тут і справді винайшли, точніше, зробили доступним для всіх охочих еліксир від старості. А секрет його виготовлення, за словами директорки Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чугуївської міської ради Тетяни Сємілєтової, дуже простий і давно відомий. Ось тільки застосовують його через певні обставини та причини далеко не всі й не скрізь. Криється він у створенні таких умов, щоб людина почувалася потрібною іншим, громаді, собі. Тому найпершою турботою працівників терцентру стало повернення жителів міста, незалежно від віку чи інвалідності, до активного життя. А для цього тут подбали про умови для відновлення здоров’я й відповідного настрою.

Щодо першого, то вже із самого ранку в терцентрі збираються пенсіонери й підопічні з інвалідністю на кисневий коктейль, зарядку, після чого відбувається традиційне чаювання.

Територіальний центр ґрунтовно укомплектовано всім необхідним для підтримання здоров’я і тонусу. Тут працює сучасний тренажерний зал, соляна кімната, ЛФК, кімната психологічного розвантаження. Усе це, за словами директорки, придбано не тільки за кошти місцевого бюджету, а завдяки грантам, інвесторам, участі у проектах.

«У цьому тренажерному залі вдалося поставити на ноги і повернути до активного життя не одного нашого підопічного навіть після кількох інфарктів», — розповідає Тетяна Сємілєтова. Її слова підтверджує доволі міцний чоловік, який саме робив вправи на тренажері.

Олександр Гончаров пережив два інфаркти і завдяки ось таким заняттям під керівництвом фахівця з фізичної реабілітації Ніни Захаренко, яку тут називають тренером, нині у строю.

У відділенні денного перебування, яке працює з 1 березня 2017 року, щорічно обслуговують майже півтори тисячі чугуївців. І не лише пенсіонерів, а й учасників АТО, ООС, внутрішньо переміщених осіб, дітей з інвалідністю.

«Щодня наш терцентр відвідують не менш як 100 осіб. Ще майже 500 обслуговуємо вдома», — розповідає Тетяна Сємілєтова.

Господарство в терцентрі чималеньке. Крім денного відділення та відділення організації надання адресної натуральної й грошової допомоги, працює база відпочинку на березі річки Сіверський Донець, яку використовують для оздоровлення і проведення змістовного дозвілля підопічних відділення денного перебування.

А всього відділення територіального центру, згідно з державними стандартами, надають сім соціальних послуг: догляд удома, паліативний догляд удома, соціальна адаптація, соціальна реабілітація, натуральна допомога, представництво інтересів, консультування.

У територіальному центрі функціонує мультидисциплінарна команда, до складу якої входять фахівці різних профілів: соціальний працівник, перукар, швачка, юрист, психолог, водій та інші.

Але не лише завдяки міцній матеріальній базі та неабиякому ентузіазму працівників соціальні послуги Чугуївського терцентру, які отримує майже третина пенсіонерів міста, цьогоріч визнано одними з найкращих в Україні.

Майстерні настрою

За словами Тетяни Сємілєтової, у терцентрі наріжний камінь — турбота про здоров’я підопічних. Її головними складовими передовсім постають такі завдання: створення для кожного відвідувача психологічного комфорту, життєрадісного настрою, бажання активної участі у громадських справах. А це можливо лише за умови корисної й цікавої зайнятості, щоб людина почувалася затребуваною у суспільстві та необхідною близьким.

Для реалізації саме цих завдань тут створили унікальні майстерні настрою: навчання гончарного мистецтва, художній розпис гончарних виробів, школа живопису експрес-методом, заняття рукоділлям із застосуванням різних технік, клуби за інтересами. Нині вони успішно працюють.

Усі майстерні, попри невеличкі приміщення, обладнано необхідним устаткуванням. Є швейна машинка, гончарний круг, навіть муфельна піч для випалювання глиняних виробів, яких тут вистачить не на одну виставку. І всі ніби аж сміються, так і просяться до рук.

Ось у цих майстернях терцентр допоміг не одній підопічній чи підопічному подолати самотину, депресію. Недарма ж вони називаються послугами соціальної адаптації.

Валентина Богуцька, яка саме розписує керамічні вироби, каже, що приходить сюди як на свято, хоч від домівки дорога неблизька. Любов Чиженко також рятувалася тут від депресії, ліплячи та розписуючи художні вироби.

По сусідству — майстерня живопису, де сьогоднішнє завдання — створення морського пейзажу. Калерія Лернер чаклує над мольбертом із пензлем та палітрою.

«Спершу вподобала ліплення фігурок із глини. Та потім це стало важко для рук, тож уже два роки займаюся живописом», — розповідає літня жінка.

65-річній чугуївці Олені Рубцовій терцентр теж допоміг у реабілітації. Її також рятує живопис. «Тут така втіха, дружній колектив, сімейна комфортна атмосфера, що забуваєш про хвороби і турботи», — ділиться Олена Рубцова, яка після травми голови не могла самотужки здолати депресію. У її доробку вже не один десяток написаних картин.

І переважна кількість робіт багатьох підопічних вже переступила поріг проби пензля і заслуговує на визнання.

Навпроти художньої майстерні — творча, де займаються рукоділлям. Там жінки чаклують над ляльками-мотанками та опановують майстерність писанкарства.

А ось поважних чоловіків здебільшого цікавлять якщо не живопис, то заняття в університеті третього віку, де навчають комп’ютерної грамотності, користуватися смартфоном, інтернетом.

За два роки роботи на факультеті комп’ютерної грамотності пройшли навчання майже 200 підопічних терцентру.

«Я вже заходжу в інтернет. У мене є власна електронна скринька, можу сама в електронному кабінеті заплатити за комунальні послуги», — з гордістю розповідає про успіхи 72-річна Любов Петрівна, яка нещодавно почала ходити до центру.

Але вона одна з наймолодших студентів. Адже в університеті проходять навчання ті, хто вже має за плечима і 75, і 80, і навіть 90 років. І настрій у кожного з них, особливо після мандрів інтернетом чи спілкування з родичами у скайпі, по-справжньому молодечий.

Як наприкінці нашої зустрічі сказала Тетяна Сємілєтова, це головний підсумок роботи територіального центру. Однак, за її словами, шкода, що в нашій країні мало альтернатив їхнім організаціям. А на запитання про те, чи не бояться її колеги конкуренції у разі розширення ринку соціальних послуг, вагомо зазначила, що конкуренція рухає вперед, це не лише боротьба, а й добра школа.

КОМЕНТАР

«Бачу, що наші зусилля недаремні»

Галина МІНАЄВА,

Чугуївський міський голова:

— Турбота про членів громади поважного віку — один з головних напрямів у сфері соціального захисту. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб такі люди були активними, хоч перебувають на заслуженому відпочинку. Навіть людина на візочку має почуватися повноцінним членом громади. І ми їм у цьому намагаємося допомагати.

Модернізація соціальних послуг у Чугуєві відбувається завдяки підвищеній увазі міськради (цьогорічне фінансування терцентру — 7 мільйонів гривень), тісній співпраці з іншими установами та організаціями міста, постійному пошуку нових можливостей. У підсумку досягнення нашого терцентру з розширення спектра соціальних послуг у Чугуєві було відзначено на державному рівні — заклад посів третє місце у всеукраїнському конкурсі «Кращі практики місцевого самоврядування-2018» . За рахунок грошей з міського бюджету та завдяки залученню позабюджетних коштів шляхом участі у проектній діяльності у терцентрі з’явилася нова інноваційна послуга з оздоровлення влітку на базі відпочинку на березі Сіверського Дінця, працює соляна кімната для спелеотерапії, придбано костюми для ветеранського творчого колективу «Театр для всіх», технічні засоби реабілітації для паліативної допомоги важкохворим та інше. Надалі вдосконалюватимемо матеріально-технічну базу закладу для підвищення якості послуг.

Розуміючи, що надання якісних соціальних послуг — це досить нелегка справа, піклуємося й про умови роботи соціальних працівників. У місті розпочато реалізацію проекту, який надасть змогу придбати для них техніку — засоби пересування. Передовсім для тих, хто надає допомогу вдома та паліативну. Заплановано купити п’ять скутерів для швидкого пересування соцпрацівників, підвезення ліків, продуктів. Хочемо придбати вантажний скутер.

Пріоритетний напрям стратегії розвитку громади — створення комфортних умов для людей. Отож усі проблеми, дотичні до цього, намагаємося розв’язувати комплексно, адже не можна виокремити якусь одну з них за рахунок інших. Головне, щоб люди у будь-якому віці не залишалися наодинці з проблемами, не замикалися в собі. Адже це найстрашніше. Не кожен житель нашої громади може дозволити собі поїздку в санаторій, а надто пенсіонери. А в Чугуєві, за місцем проживання, цілорічно можна отримати і послуги з оздоровлення, і розважитися в гуртках, і здобути нові вміння та навіть просто поспілкуватися з однодумцями. Від такого життєвих сил додається. Дивлюся на наших усміхнених пенсіонерів і бачу, що наші зусилля недаремні.

Тож розумію, що спрямовані на розвиток терцентру кошти — це своєрідні ефективні та вдячні інвестиції у добробут наших земляків, особливо вразливих категорій.

Але, як відомо, досконалість не має меж. Нам є над чим працювати, є нові амбітні плани з удосконалення роботи терцентру. Вивчаємо думку жителів нашого міста із приводу того, яких послуг вони найбільше потребують, і найактуальніші із пропозицій реалізуватимемо. Таку модель надання соціальних послуг — клієнтоорієнтований підхід — ми запозичили в Англії, де послуги не шаблонні, а спрямовані на задоволення індивідуальних потреб людини.

ДОВІДКА «УК»

Торік послугами територіального центру скористалися близько 2500 жителів Чугуєва. За І квартал 2019-го 1275 підопічним терцентру надано 19 961 соціальну послугу, з них: догляд удома — 9273; паліативний догляд удома — 930; соціальної адаптації — 4668; соціальної реабілітації — 5280; натуральної допомоги — 1067; консультування — 57.

Володимир ГАЛАУР

(фото автора), «Урядовий кур’єр»