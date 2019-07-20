Який регіон України має вихід одразу до двох морів? Де найдовша у світі піщана коса, найбільший у Європі безлюдний острів і єдина на нашому континенті природна пустеля? Кожен охочий може дізнатися про це, якщо побуває на Херсонщині. І не лише про унікальні дива природи — Арабатську стрілку, острів Джарилгач, Олешківські піски, а й про багато унікальних історичних і культурних пам’яток: скіфські кургани, античні городища, турецькі укріплення, козацькі хрести й храми. У цьому краї — понад 70 родовищ цілющих мінеральних і термальних вод, лікувальних грязей, соляних озер, тому в невеликій публікації розповісти про всі його принади неможливо. Тож допоможемо вам обрати маршрут, який збагатить вас новими враженнями і знаннями.

Відчуйте себе чумаками

Ідея реконструкції відомого на весь світ Чумацького (або Соляного) шляху належить громадам Асканії-Нови, Присиваської й Тавричанської ОТГ. Саме завдяки їм цього року з’явився кластер із трьох складових: пізнавальної, лікувальної та гастрономічної. Тож охочим відчути себе чумаками вистачить двох-трьох днів для подолання Соляного шляху за маршрутом Лемурійське рожеве озеро з ропою — Асканія-Нова — села Тавричанка й Мар’янівка. Усюди є де зупинитися на ночівлю, смачно поїсти, розважитись і дітям, і дорослим. Вас гостинно приймуть і проведуть екскурсії.

Звісно, маршрут можна змінювати на власний розсуд, але обов’язково завітайте до Тавричанської ОТГ, яка об’єднує села Тавричанка та Мар’янівка, вона розташована за півгодини їзди від Асканії-Нови. У Тавричанці можна покататися на конях, побувати на єдиній в Україні фермі, де вирощують корів зебу, прогулятися парком «Тавричанське», скуштувати козячий сир за чумацькими рецептами і мармурове м’ясо (послуга доступна лише для великих груп).

У Мар’янівці, що за 8 кілометрів від Тавричанки, збудовано козину ферму-галерею, де пропонують дегустувати козячі сири, які виготовляють без використання барвників, ароматизаторів і стабілізаторів. При фермі є магазин, де всю цю смакоту можна придбати за помірною ціною. Наприклад, головка адигейського сиру, бринзи звичайної або із зеленню щонайбільше коштує 50—70 гривень.

Отже, подорож Соляним шляхом починається смачно.

Рожеве диво — озеро Лемурійське

Ще одна цікавинка цього маршруту — Лемурійське (або Рожеве) озеро поблизу села Григорівка на території Присиваської сільської ОТГ Чаплинського району. Заслуговує на окрему розповідь історія його виникнення. У серпні 1969 року в цьому місці розбився військовий літак, який врізався глибоко в землю і вибухнув. Від удару утворилася глибочезна вирва, яку згодом заповнили води цілющого джерела. Так утворилася водойма, насичена корисними солями та мінералами. Науковці вважають, що це — залишки доісторичного Лемурійського моря, яке омивало береги міфічного затонулого континенту з високорозвиненою цивілізацією. Офіційно доведено, що солоність води в цьому озері майже така сама, як у Мертвому морі. А рожевого кольору воді надають водорості, які під дією сонця виробляють бета-каротин — джерело молодості.

Лікувальна грязь із Лемурійського озера пройшла клінічні випробування і сертифікована. Вона має широкий спектр дії: активізує всі важливі органи людини, сприяє відновленню рівноваги організму, має омолоджувальний ефект.

Нині тут понад 40 господарів облаштували власні зелені садиби для гостей. Ціна послуги помірна — 100—150 гривень за ніч з людини. Господарі пропонують підвезти до озера та домашнє харчування.

Наодинці з дикою природою

Наостанок варто навідатися до знаменитого біосферного заповідника «Асканія-Нова» імені Фрідріха Фальц-Фейна. Це — одна із найстаріших степових науково-дослідних установ планети і найбільша європейська степова заповідна територія. У 1984 році Рада ЮНЕСКО вписала Асканію-Нову до списку еталонних територій планети. Його площа становить 33 тисячі гектарів.

Тут ви можете замовити пішохідну екскурсію екологічними стежками, поїздку на мікроавтобусі або на власному автомобілі в супроводі співробітника заповідника. А в загони Великого Чапельського поду, де утримують понад 800 голів унікальних тварин, зокрема знаменитих коней Пржевальського, можна проїхатися навіть у кінному екіпажі.

Якщо стомитеся від сонця і п’янких запахів степу, до ваших послуг прохолода величезного ботанічного саду з озерами і ставками. У дендрологічному парку 1030 деревних рослин і понад 680 видів трав’янистих. Асканійський дендропарк лежить у безводному степу, майже не придатному для вирощування дерев. Саме тому його нерідко порівнюють з оазою в пустелі. Але сюди можна потрапити лише з екскурсоводом.

І обов’язково відвідайте зоопарк, який на час заснування вважали звіринцем майбутнього, адже тварини тут живуть в умовах, наближених до дикої природи.

Заповідник відкрито для відвідувачів із 1 квітня до 10 листопада з 8:00 до 17:00. Якщо бажаєте насолодитися дикою природою не один день, є де зупинитися на ночівлю. До послуг туристів — комфортабельний готель, вартість чотиримісного номера в якому становить 650 гривень.

Отже, якщо хочете насолодитися красою недоторканої природи, на вас чекаєХерсонщина, яка гостинно зустріне вас у будь-яку пору року. А головне — щобпобачити унікальні та різноманітні дива, не обов’язково їхати за кордон. Вони — поруч, в Україні.

Детальніше про ці та інші туристичні маршрути Херсонщини можна дізнатися у департаменті туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації

Поштова адреса: 73000, Україна, м. Херсон, площа Свободи, 1

e-mail: tourism@khoda.gov.ua

Тел. (+380 552) 49-55-50

Офіційний туристичний сайт: visitkherson.gov.ua

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