Відновлювальні роботи в областях, які постраждали від снігу та паводку, ведуться спільними зусиллями місцевої влади та рятувальних служб

Зима черговий раз випробовує українців на міцність та спроможність швидко налагодити нормальне життя, незважаючи на несприятливі погодні умови. Велика вода на Закарпатті, вітер, хуртовини і значні опади снігу в центральних областях в останні дні змінили порядок денний роботи усіх органів влади — від місцевих до центральних.

Саме цій темі й була присвячена 19 грудня чергова селекторна нарада Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана під час візиту до Вінниці. Тоді керівник уряду поставив завдання перед головами облдержадміністрацій забезпечити контроль і моніторинг ситуації на місцях і доповідати про розв’язання проблем: «Мене не цікавить, скільки у вас техніки і суміші. Мене цікавить, чи у вас є рух транспорту на дорогах, чи його немає, є тепло у населених пунктах чи немає. У країні є все: ресурси і гроші». А також за результатами селекторної наради Кабінет Міністрів доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості, обласним державним адміністраціям протягом доби відновити електропостачання 146 знеструмлених населених пунктів і забезпечити рух на усіх трасах.

«Урядовий кур’єр» поцікавився, яка ситуація із ліквідацією наслідків негоди у різних областях.

Київщина. Тягачі звільняють автомобілі

Вчора зранку на ділянці автодороги Київ—Одеса між Білою Церквою й Жашковом Черкаської області проходили заходи з ліквідації заторів загальною довжиною 7,5 кілометра, що утворилися в результаті обмерзання дорожнього полотна. «Задля розчищення від ожеледиці вказаної ділянки автодороги й остаточного звільнення вантажного автотранспорту, що залишився на узбіччі, обмежений рух усього автотранспорту з боку Білої Церкви в напрямку Одеси і з боку Жашкова в напрямку Києва. Автомобілі по черзі буксируються 19 тягачами (від ДСНС — 13). Із заметів звільнені 402 автомобіля», — наголошується в повідомленні ДСНС. Загалом до ліквідації заторів на трасі Київ—Одеса залучили 49 одиниць техніки та 111 осіб, розгорнули два пункти обігріву людей.

Протягом минулої доби підрозділи ДСНС із снігових заметів визволили 691 одиницю автотранспорту, надали допомогу 1412 громадянам.

Через негоду обмежено рух усього автотранспорту від Білої Церкви у напрямку Одеси та з боку Жашкова у напрямку Києва.

Протягом двох діб діяло обмеження щодо в’їзду до столиці великовагового транспорту, який утворив черги і затори на Одеській і Житомирській трасах поблизу Києва. Вчора це обмеження було знято.

Опади у вигляді снігу спостерігалися на території Південно-Західної, Одеської, Львівської та Південної залізниць. Через замети затримувалися потяги до столиці. Укрзалізниця долала перешкоди і забезпечувала стабільний рух потягів. Упродовж ночі з 19 на 20 грудня із об’єктів залізничної інфраструктури вивезено понад 9 тисяч кубічних метрів снігу. На цих роботах було задіяно 830 залізничників та 12 снігоочисних машин. Зокрема від снігу очищено 24 пасажирські платформи, 46 залізничних переїздів. Також від снігу очищалися стрілочні переводи, колії та інша інфраструктура.

Протягом дня вчора голова Національної поліції Сергій Князєв повідомив, що рух транспорту на трасі Київ—Одеса на межі Київської й Черкаської областей відновлено.

Вінниччина. Працюємо на випередження

Іду 19 грудня у Вінниці до зупинки трамваю, а навпроти Західного автовокзалу тротуар по коліна в снігу. «Це не сніг, це — чамур сьогодення, — товчу собі під ніс. — Настав час ставити пам’ятник вінницьким двірникам. Вони трудяги. Щоранку це бачу». Пішла двійка, п’ятірка пішла, а четвертого маршруту трамваю довго не було. Досі він був прудким, але зима, мабуть, прихопила колії. Нарешті прийшов. Їдемо. Десь на п’ятій-шостій зупинці почалося. Водій трамваю чемно просить пасажирів, щоб відпустили двері. Чоловік виходить і з вулиці примусово закриває двері, і так разів зо п’ять.

Далі вирушаю автобусом. Вільне місце було лише одне — навпроти водія. Надворі мінус два, а дороги Вінниці у напрямку райцентру Калинівка вже танули. За Вінницею піщано-соляна суміш була розсипана вже не так щедро. Однак дорога була майже гола. На правій смузі, на яку наш автобус зрідка переходив, трохи трусило через прилиплий вночі до асфальту сніг. Дивно було бачити на трасі легковики, які після добового снігу за бездомної ночівлі були схожі на заморожені фрукти. До речі, у багатьох легковиків заднє скло було неочищене, а від цього теж залежить безпека руху.

У селі Павлівка, куди ми доїхали, центральна дорога розчищена. А решта — як кому пощастило. Коли повернувся до Вінниці, то на асфальті була весна.

Стан наших доріг — це сьогодні перевірка влади і всіх комунальних служб на зрілість. За добу 18 грудня на певних ділянках у межах Вінницької області було зупинено рух фур за складних погодних умов. І це добра ознака, бо ми почали працювати не за фактом, а на випередження.

Черкащина. Крізь сніг і вітер

Через мокрий сніг, дощ та пориви вітру, які вирували у попередні дні, на Черкащині знеструмлено 36 населених пунктів. Станом на 6-у годину ранку 19 грудня внаслідок несприятливих погодних умов та спрацювання систем захисту було відключено 244 трансформаторних підстанції та порушено електропостачання населених пунктів у Золотоніському, Канівському, Звенигородському, Корсунь-Шевченківському та Уманському районах. Для відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Дорожні організації області активно очищали дороги загального користування від снігу та обробляли шляхи протиожеледною сумішшю. На дорогах області, за повідомленням облавтодору, працювало 110 одиниць дорожньої техніки — комбіновані дорожні машини, навантажувачі та автогрейдери.

За повідомленням Служби автомобільних доріг у Черкаській області, у зв’язку з тривалим обмеженням руху великовагового та великогабаритного транспорту в столиці та упередження виникнення ускладнень дорожнього руху, на Черкащині на автомобільних дорогах загального користування Київ—Одеса та Стрий—Тернопіль—Кропивницький—Знам’янка з 10-ї години 19 грудня уведене тимчасове обмеження руху великовагового та великогабаритного транспорту.

Разом із тим, за повідомленням прес-служби ПАТ «Черкасиобленерго», на підприємстві склалася напружена ситуація. Обласна влада звернулася до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана та голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна з проханням вплинути на вирішення низки важливих питань. У листах на їхню адресу зокрема зазначено, що заборгованість із заробітної плати черкаським енергетикам сягає 97,7 мільйона гривень. А на ліквідацію наслідків снігопаду 10 грудня підприємство витратило понад 3 мільйони гривень. В умовах погіршення погодних умов та розпочатого опалювального сезону існує реальна загроза відключень електроенергії, аварій тепломереж тощо. Крім того, в області працює 25 хімічних підприємств, перебої в роботі яких можуть стати причиною забруднення навколишнього середовища.

Підприємству терміново потрібно 50 мільйонів гривень для запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, налагодження нормальної роботи. До того ж ситуація в колективі залишається напруженою, третина фахівців звільнилася.

Закарпаття. Паводок не дає можливості розслабитися

Минулими вихідними передсвяткові настрої закарпатців змінилися напругою через чергову масштабну повінь, що охопила кілька районів області. Дощ лив майже тиждень. Річки краю переповнилися водами. І коли здавалося, що обійдеться без затоплень і значної шкоди, зливи наприкінці тижня довершили справу.

За півтори доби випало 110 міліметрів дощу, тобто дві декадні норми. Паводкові хвилі, які сформувалися у верхів’ях рік протягом 9—17 грудня, в низовині наклалися й об’єдналися в одну велетенську навалу. Уздовж рік Боржава, Теребля прорвало чималі ділянки дамб, випустивши мільйони водокубометрів на волю.

У долині Боржави, на території кількох сіл Іршавського та Виноградівського районів зона підтоплень перевищила рівень найбільшого за півстоліття паводка 1998 року, а в районі Чопа рівень води в Латориці навіть перевищив рівень катастрофічного паводка 2001-го. Почалися перебої з водопостачанням: у містах Перечин і Мукачеве воно більш ніж на півдоби було припинено.

Найважче було в селі Вільхівка Іршавського району, де вода з гірських потічків, не маючи виходу, перетворила вулиці на… озеро. У будинках залишила по собі слід на рівні півтора метра і вище. Довелося евакуювати близько 200 мешканців. І це ще не все. Більш ніж на добу був припинений рух трасою Мукачеве—Рогатин, автомашини йшли в об’їзд гірськими дорогами. Дорога державного значення була перекрита понад добу, і лише об’єднаними зусиллями рятувальників із кількох районів, які бульдозерами прорили канави для спуску води, а також задіяли перекачувальні станції та спрямували тисячі кубів у безпечне місце, вдалося звільнити село з водного полону. В неділю ввечері відновився рух автотрасою.

Кореспондент «УК» побував у цьому селі 19 грудня і застав сільських активістів на чолі з головою громади Василем Бричем за роботою зі складання актів про завдані збитки. «Обстежили зачеплені стихією дворогосподарства, склали 82 акти про заподіяну шкоду. Спрямуємо їх до райдержадміністрації. Є вагомі сподівання, що держава відшкодує потерпілим вартість втраченого майна», — розповів Василь Васильович.

У цьому селі, яке вже вп’яте за два десятиліття страждає від паводків, звертають увагу на неправильно прокладену мережу водозахисних споруд. Через це, мовляв, від великої води захиститися практично неможливо. Слід, кажуть, згадати про відправлений «під сукно» проект спорудження у верхній частині ріки Боржава польдера — гідротехнічної споруди, яка дає можливість у час пікових навантажень затримувати надлишкові води.

Паводкові води вже ввійшли в русло річок. І тепер, аналізуючи неминучі збитки, жителі краю за Карпатами втішаються основним підсумком минулих днів: обійшлося без жертв і руйнувань приватного житла чи об’єктів соціальної сфери. А ці речі, як відомо, підлягають відновленню.

ПРОГНОЗ ПОГОДИ

Погода й надалі лишатиметься ускладненою. У західних і північних областях випадатиме сніг. На сході, у центрі й на півдні опади будуть місцями і невеликі. Циклон поступово втрачатиме свою активність. На дорогах залишатиметься ожеледиця, крім півдня та сходу. Сильний вітер вщухне. Температура протягом доби 1—6°, в Карпатах 7—12° морозу; у південних та східних областях вночі 0—5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

Сторінку підготували Василь БЕДЗІР, Лариса КОНАРЕВА,

Роман КИРЕЙ, Олег ЧЕБАН, «Урядовий кур’єр»