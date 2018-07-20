Останніми роками туризм в Херсонській області стає пріоритетною галуззю. Сприяють цій тенденції унікальне географічне розташування, притік відпочивальників та інвесторів, сприятливі умови для ведення бізнесу, підтримка владою туристських проектів та бажання самих жителів області вкладати кошти в розвиток очевидно перспективної царини. Українські та зарубіжні туристи давно оцінили традиційні принади Херсонщини: море, пляжі, ліс, пустеля, острови. Втім, можливо, не всім відомо, що на території області понад 70 розвіданих родовищ цілющих мінеральних бальнеологічних ресурсів, перспективних для використання. Це мінеральні й термальні води, лікувальні грязі, соляні озера. Саме вони стають останнім часом місцем паломництва тих туристів, які бажають не лише відпочити, а й всерйоз оздоровитися. На Херсонщині пропонують поєднати приємне з корисним.

Рожевий аналог Мертвого моря

Принадою Херсонщини стало Лемурійське рожеве озеро поблизу села Григорівка на території Присиваської сільської ОТГ Чаплинського району. Озеро наче причаїлося в безмежних степах та раптом з’являється, як оаза. Воно зберігає, приховує, спростовує й водночас підтверджує безліч легенд і життєвих історій.

Виявляється, дивне озеро з якоїсь химерної причини завжди вабило людей. Хтось комусь колись сказав, що водойма має особливі властивості — лікувати від навіть безнадійних хвороб. Дехто перевірив на собі — і спрацювало сарафанне радіо. Як розповів голова Присиваської сільської об’єднаної територіальної громади Сергій Кліщевський, свого часу саме чутки відіграли ключову роль у просуванні туризму в селі Григорівка. «Приїхала до нас жіночка з хлопцем, хворим на ДЦП, питала, де можна зупинитися, — каже сільський голова. — Перепитав усіх, умовив узяти людей лише тещу. А нині понад 40 садиб приймають гостей, які приїхали на наше озеро».

Що ж це за озеро? Виявляється, справжнє диво. Поєдналися техногенне втручання людини і природні неймовірні властивості цього краю. У серпні 1969 року в цьому місці розбився військовий літак, який під час падіння врізався глибоко в землю й вибухнув. «Від удару утворилася глибочезна вирва, яка згодом заповнилася водами цілющого джерела, що вийшло на поверхню. Утворилася водойма, насичена корисними солями і мінералами. Науковці вважають, що це ніщо інше, як залишки доісторичного Лемурійського моря, яке омивало береги міфічного затонулого континенту з високорозвиненою цивілізацією», — розповів Володимир Виговський, генеральний директор фірми «Вігов». Офіційно доведено, що солоність води в озері досягає 270—300 г/л — майже як у Мертвому морі. А рожевого кольору озеру надають одноклітинні водорості, які під дією сонця виробляють бета-каротин, джерело молодості.

Як озеро громаді помагає

Озеро — насправді диво. Переконалася. На жаль, не була на Мертвому морі, а відчуття, ймовірно, схожі. В озері можна сидіти (мені сподобалося по-турецькому), стояти, не торкаючись дна, лежати, не допомагаючи собі руками чи ногами. Повірте, журналісти 13-го Всеукраїнського фестивалю туристичної журналістики спробували всі варіанти. Переконалися: свобода слова не тоне.

Якщо всерйоз, то диво-озеро, за словами тих, хто одужав, лікує. Володимира Виговського кілька років тому принесли сюди на носилках з букетом майже невиліковних хвороб. Сталося диво. Одужав, працює, ділиться секретами зцілення.

«Я вже заповіт писав. Коли друзі привезли мене до цієї калюжі. Хто б міг повірити, що зцілюся, — розповідає Володимир. — Через три дні встав, через півроку повністю одужав. Це озеро неприродного походження, а грязі відновлюють імунітет людини, спонукають його працювати».

А ось спонукати до праці та підприємництва жителів Григорівки не варто. Вони люди хвацькі, самі готові запропонувати послуги і зупинитися, і поїсти, і підвезти до озера. Зрозуміли, що зелений туризм, якщо ним займатися, і гроші до сімейного кошика принесе.

Наприклад, колишній військовий Валерій Волошин облаштував на своєму подвір’ї «зелену садибу». «Коли два роки тому почали приїжджати відпочивальники, зрозумів, що треба поліпшувати умови їхнього перебування, — ділиться Валерій. — Створили комфортні умови для одночасного перебування у сільському будиночку трьох родин. Усе полагодили, встановили нову сантехніку. Вартість проживання — 100 гривень на добу з людини. Пропоную послуги з підвезення до озера».

Озеро годує не лише окремих господарів. Присиваська громада також має зиск. «Ми починали з проектів місцевого розвитку від європейських структур. На сьогодні за рахунок грантового фінансування облаштували амбулаторію, артезіанську свердловину, створили сільськогосподарський кооператив, замінили вікна у школі. А наш сучасний дитячий садок — це проект від Посольства Норвегії, — зазначає Сергій Кліщевський. — Цього року в селищі проводять капремонт будинку культури, закуповують сучасну комунальну техніку. Плануємо перевести більшість установ на енергоощадні технології, а також створити спортивний клуб».

Голова Чаплинської райдерж­адміністрації Олександр Бурейко розповів про ще один секрет успіху громади. Виявляється, тут упроваджують технології з використання альтернативних джерел енергії, зокрема переходять на опалювальні котли на біопаливі. Просто кажучи, всі зернові відходи селяни і фермери віддають сільраді для опалення соціальних об’єктів.

А загальна тенденція зростання в цьому селі вражає. Тут і з демографічними показниками все гаразд, і з економічними. Ціни на нерухомість за останні три роки зросли вдесятеро. Чим не показник? Красномовний.

Грязі та води — для здоров’я і вроди

Херсонщина претендує на звання бальнеологічного курорту країни. Біля села Щасливцеве на Арабатській стрілці є геотермальне джерело просто неба, вхід на яке безкоштовний. У цьому місці з-під землі виходить вода з температурою близько 70°C, проте в басейні вона охолоджується до комфортних 40°. Термальні води мають унікальний хімічний склад, що дає змогу лікувати хвороби судин і серця, нервової системи, псоріаз, опорно-рухового апарату, гінекологічні тощо.

А у водолікарні «Гаряче джерело», що в селі Генічеська Гірка, можна пройти спеціалізоване комплексне амбулаторне лікування. Мінеральні води, які добувають із глибини 1600 м, містять йод, бром, ортоборну кислоту, що надає їм унікальності. За словами лікаря водолікарні Миколи Кохановського, індивідуальні йодо-бромні хлоридно-натрієві ванни показані у разі таких захворювань шкіри, як псоріаз, екзема, дерматити, а також артрити і поліартрити. У басейні з підводно-вертикальним розслабленням і витяжкою хребта лікують захворювання опорно-рухового апарату. Процедура прийняття ванни з лікувальною водою коштує 100 гривень, вертикальне витягування хребта під власною вагою в басейні — 150 гривень.

На жаль, досі так і не запрацював масштабний оздоровчий комплекс, який будують з 2005 року, біля села Щасливцеве на Арабатській стрілці. За задумом його засновника генерального директора Міжнародної клініки відновного лікування доктора медичних наук професора Володимира Козявкіна, це мав би стати міжнародний реабілітаційно-рекреаційний центр, аналог того, що в Трускавці. Як відомо, Володимир Козявкін на науковій основі розробив унікальну визнану в світі систему інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації пацієнтів з церебральним паралічем, остеохондрозом, а також хворих з наслідками травм і органічного ураження нервової системи.

Арабатська стрілка якнайкраще підходить для розміщення такого комплексу. Про переваги місцевості розповів заступник генерального директора клініки відновного лікування В’ячеслав Білий.

«На території Арабатської стрілки на глибині 1560 метрів є озеро гарячої мінеральної лікувальної води. У ній йод, бром, натрій і багато інших компонентів, — зазначає В’ячеслав Семенович. — Ця вода дуже добре впливає на пацієнтів із хворобами опорно-рухового апарату і церебральних хворих, адже розслабляє м’язи і значно полегшує роботу лікаря-мануальника з випрямляння хребта, кров швидше надходить у кінцівки, і людина починає рухатися. Регіон багатий грязями, це один з позитивних моментів відновного лікування. А тепле Азовське море сприяє природному відновленню м’язових тканин, хворий розслаблюється й може робити самостійні рухи в морі. Усі ці чинники в комплексі дають значні позитивні підсумки».

Нині комплекс, розрахований на щорічне лікування п’яти тисяч хворих, до якого належать кілька фактично добудованих об’єктів, готовий на 85%. Зведено його за рахунок коштів клініки Козявкіна та за інвестиційні внески. Але поки що будівництво загальмувало. Щоб його відновити, потрібна підтримка держави, зокрема приблизно 25 мільйонів доларів на розбудову інфраструктури. Також необхідне законодавче закріплення участі держави в розбудові об’єкта, ухвалення відповідного закону, який вже два роки перебуває у Верховній Раді. Безумовно, відкриття такого виняткового для України та Європи комплексу привабило б більше туристів і тих, хто потребує лікування.

Отже, природні цілющі багатства Херсонського краю оздоровлюють, лікують, повертають життєві сили. А ще — приваблюють туристів та інвесторів, поповнюють місцеві бюджети. Виходить, перспективи розвитку оздоровчого й медичного туризму на Херсонщині безмежні. Слід лише розумно скористатися тим безцінним надбанням, що подарувала природа цьому краю.