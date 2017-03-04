У четвер країну облетіли дві звістки. Вкрай трагічна надійшла із села Глухів, де на шахті №10 «Степова» ВАТ «Львіввугілля» сталася аварія із трагічними наслідками. Резонансна — із Києва: після серії обшуків, проведених співробітниками НАБУ і САП у Державній фіскальній службі, детективи бюро вручили керівникові ДФС Роману Насірову повідомлення про підозру. Слідство вважає, що він упродовж 2015—2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр». Внаслідок таких дій державі завдано збитків майже на 2 мільярди гривень. САП має намір клопотати в суді про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсторонення від посади.

Уряд зібрався позачергово

Тож учора, щоб ухвалити необхідні рішення з цих двох питань, міністри зібралися на засідання уряду. Відреагувавши на клопотання Міністерства фінансів, вони відсторонили від виконання обов’язків голову ДФС Романа Насірова на час проведення розслідування Національним антикорупційним бюро. Ці обов’язки тепер виконуватиме заступник голови ДФС Мирослав Продан.

Рішення щодо трагедії на шахті було сформовано ще під час наради, проведеної в області по гарячих слідах. Її проводив особисто Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Відтак запрацювала створена КМУ держкомісія для перевірки всіх вугледобувних підприємств країни щодо забезпечення відповідними засобами й дотримання норм безпеки виробництва. Це рішення на нараді Володимир Гройсман пояснив так: «Це той випадок, коли потрібно зрозуміти, яким є стан безпеки в інших шахтах країни. Це першочерговий пріоритет».

У п’ятницю у Будинку уряду стало відомо, що КМУ створив дві урядові комісії на чолі з віце-прем’єром Геннадієм Зубком — для розслідування причин вибуху на шахті «Степова» і на чолі з віце-прем’єром Володимиром Кістіоном — для оцінки ситуації на всіх українських шахтах.

Тоді ж урядовці вирішили надати 200 мільйонів гривень на індивідуальні засоби захисту для гірників. Нині такого інвентарю бракує. «Немає нічого дорожчого за життя і здоров’я шахтарів, які й так працюють у надзвичайно складних умовах», — продовжив тему Прем’єр, нагадавши, що в 2017-му 1,8 мільярда гривень (крім цих додаткових коштів) спрямують на модернізацію та фінансування шахт. А ще, згідно з дорученням Володимира Гройсмана, профільний міністр Ігор Насалик протягом двох тижнів має презентувати план модернізації шахт у країні. «Жодне вугілля не варте загибелі людей. Про це потрібно пам’ятати щодня», — наголосив глава уряду.

Країна чекає на висновки

За даними Прем’єра, трагедія на шахті «Степова» сталася через спалах суміші повітря й метану. Остаточні причини встановлюватиме держкомісія. «Як мені доповіли, відповідні датчики, які мали про це сигналізувати, не спрацювали. Чому так сталося, поки що пояснень немає, — додав Прем’єр. — Вибух стався від загоряння повітряної суміші метану. Конкретні причини встановить комісія».

Третя позиція урядовців стосувалася сімей загиблих гірників на шахті №10. Їм виплатять по півмільйона гривень допомоги. «Також буде відповідна компенсація із соціальних фондів — до 200 тисяч гривень. Тобто загальна компенсація становитиме від 600 до 700 тисяч гривень», — цитує слова глави уряду УНІАН. Згідно з рішенням КМУ, 5,05 мільйона гривень надано Львівській обласній державній адміністрації з резервного фонду держбюджету. Для гірників, які постраждали внаслідок трагедії, передбачено по 75 тисяч гривень.

Згодом Володимир Гройсман відвідав постраждалих шахтарів, котрі перебувають у міській лікарні Червонограда. Госпіталізованих він нарахував 19 осіб. Ще чотирьох перевезено до лікарень Львова. За потреби уряд допоможе транспортувати постраждалих до Києва літаком для надання їм висококваліфікованої допомоги.

Він поспілкувався з постраждалими та лікарями. «Трапилася жахлива трагедія. Я тут для того, щоб висловити особисті співчуття сім’ям загиблих і оперативно ухвалити саме тут, на місці, всі рішення, які необхідні, щоб потурбуватися про родини загиблих. Головне — не тільки розібратися у тому, що відбулося, а зробити правильні висновки», — сказав він.

Наймолодшому було тільки дев’ятнадцять

Докладніше про стан справ повідомляє з місця наш власний кореспондент. Він оперує даними голови Львівської облдержадміністрації Олега Синютки. По-перше, метан спалахнув близько першої години дня на глибині понад 500 метрів. По-друге, це гірниче підприємство саме здійснювало роботи з відкриття нової лави задля збільшення обсягів видобутку вугілля. До пошуку людей, підняття їх на поверхню залучили понад півсотні працівників військово-гірничого рятувального загону, сім одиниць техніки. У пошуково-рятувальних роботах узяли участь 32 особи від головного управління ДСНС Львівської області. Вони використали п’ять одиниць техніки. На місці працювала група психологів. Рятувальну операцію завершили надвечір у четвер. Усіх гірників підняли на поверхню, руйнувань усередині «Степової» не виявили.

На момент вибуху в шахті перебувало понад 100 осіб. Тривала перша зміна. Вона завжди більша, оскільки до роботи залучають не лише гірників очисного вибою, а й ремонтників та інших спеціалістів. В епіцентрі лиха опинилися 34 шахтарі. Восьмеро з них загинули відразу. 14 зазнали опіків дихальних шляхів, обличчя, рук. Їхній загальний стан середньої важкості. А на допомогу місцевим лікарям виїхали комбустіологи, анестезіологи, інші медичні фахівці зі Львова. Вони оглянули постраждалих і транспортували декотрих із них до Львівського опікового центру.

Серед загиблих — в.о. начальника дільниці, гірничий майстер, машиніст підземних установок, решта — гірники очисного вибою. Вони походили з Радехівського та Сокальського районів і міста Червонограда. Наймолодшому з них було лише дев’ятнадцять, найстаршому — 42 роки. Гірко, болісно. Вдалося дізнатися, що дев’ятнадцятирічний Тарас Старошельський із с. Муроване Сокальського району закінчив ліцей у Червонограді. У четвер він уперше і, страшно навіть подумати, востаннє спустився в шахту як машиніст підземних установок. Тарасик виростав без материнської ласки, адже мати померла, коли був ще восьмимісячним. Жив з батьком, інвалідом другої групи, і 92-річною бабусею. Юнак дуже хотів стати їм надійною підмогою, але доля невблаганно розпорядилася по-іншому.

Василь Михнич — із с. Себечів Сокальського району. 16 років працював гірником очисного вибою, у червні мав би відзначити 42-річчя. Понад рік прослужив у зоні проведення АТО. А вибух підстеріг його на мирній праці. Осиротілим залишився чотирирічний син Дмитрик.

3 березня на Львівщині, як і у всій Україні, було оголошено Днем жалоби за гірниками, які трагічно загинули внаслідок аварії на відокремленому підрозділі шахти «Степова». Опівдні пам’ять загиблих в області вшановували хвилиною мовчання. На знак скорботи приспустили й Державний прапор України з траурною стрічкою на адміністративних будівлях органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також на всіх підприємствах, установах і організаціях.

PS Відокремлений підрозділ «Шахта «Степова» належить до державного підприємства «Львіввугілля». Шахта №10 «Великомостівська» стала до ладу 1978 року. Згідно з наказом міністра палива та енергетики від 2 лютого 2001 року, її перейменували з №10 «Великомостівська» на «Степова».

Проектна потужність — 2400 тисяч тонн. Встановлена виробнича потужність на 1 січня 2010 р. — 1500 тисяч тонн на рік. Основна частина запасів вугілля басейну з потужностями 1 м і більше перебуває саме на полях шахти «Степова» (62,5%) й потребує значних капіталовкладень для їх розкриття та підготовки.