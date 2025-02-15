На виконання рішення Ради національної безпеки і оборони Кабінет Міністрів на вчорашньому засіданні схвалив заходи для здешевлення ліків, їх прозорого ціноутворення та належної конкуренції.

«Ціни на ліки, які за останні три роки істотно зросли, вже в березні буде знижено. З ініціативи Президента України Володимира Зеленського на засіданні РНБО було затверджено заходи, реалізація яких дасть змогу знизити ціни на ліки для наших громадян. Зокрема, українські виробники знизять відпускні ціни на 100 найбільш популярних ліків на 30% з 1 березня», — повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, серед регуляцій, які запроваджує уряд, — обмеження максимальної торговельної націнки для аптек: не більш як 35% на безрецептурні препарати і регресивну шкалу — на рецептурні. Постачальники зможуть додавати не більш ніж 8% до гуртової ціни залежно від вартості препарату.

«Одночасно посилюватимемо контроль за наявністю лікарських засобів у лікарнях. Пацієнти повинні отримувати ліки в лікарнях безоплатно. Держава за це платить у межах програми медичних гарантій», — наголосив він.

Також Денис Шмигаль повідомив, що в межах ініціативи «Зимова підтримка» було рекордно розширено програму «Доступні ліки» і для цього в бюджеті закладено понад 6 мільярдів гривень. До оновленої програми увійшло понад 30 нових діючих речовин.

«Усе це дасть змогу ще як мінімум 500 тисячам українців заощадити кошти на лікуванні. Наступне оновлення плануємо влітку», — повідомив він.

Крім того, уряд працює і над поліпшенням територіальної доступності ліків. Зокрема, Укрпошта безкоштовно доставляє ліки у всій країні, а в 650 населених пунктах, де немає стаціонарних аптек, їздять мобільні.

Прем’єр-міністр наголосив, що з липня цього року всі аптеки будуть зобов’язані укласти договір з НСЗУ та відпускатимуть препарати за програмою «Доступні ліки».

Кошти на гуманітарне розмінування

На вчорашньому засіданні уряд спрямував 5,1 мільярда гривень на програми, які є частиною політики «Зроблено в Україні».

«Один із ключових пріоритетів в економічній політиці — програма «Зроблено в Україні». Наша мета — підтримати українських виробників, які інвестують в Україну та створюють тут додану вартість», — наголосив, коментуючи рішення, Денис Шмигаль. За його словами, уряд спрямовує 2 мільярди гривень на гуманітарне розмінування сільгоспземель.

«Українські аграрії можуть отримати компенсацію 100% за розмінування своїх угідь і якомога швидше відновити роботу», — зазначив Прем’єр.

Він повідомив, що 1,6 мільярда гривень буде надано на підтримку внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги.

«Сюди входить програма «Національний кешбек» та компенсація на продукцію української промисловості, зокрема за купівлю обладнання і техніки. Так стимулюємо вітчизняне машинобудування та створення доданої вартості в Україні», — зазначив Денис Шмигаль.

Ще 500 мільйонів гривень спрямовують на компенсацію за купівлю сільгосптехніки, виробленої в Україні.

«Завдяки цій програмі очікуємо, що виробництво відповідної техніки та обладнання цього року зросте на 10—15%», — сказав Прем’єр-міністр.

На створення якісної інфраструктури індустріальних парків уряд надав 500 мільйонів гривень. Ці ресурси, повідомив Денис Шмигаль, спрямують на облаштування інженерно-транспортної інфраструктури та підключення до мереж в семи індустріальних парках.

«Одночасно продовжуємо підтримувати малий та середній бізнес через гранти та доступні кредити. Підтримуємо український експорт. Розширюємо програми відновлення», — наголосив Прем’єр-міністр.

Активи агресора мають працювати на нас

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про створення Міжвідомчої робочої групи з питань використання та вилучення на користь України заморожених та конфіскованих суверенних активів росії. Про це повідомив Прем’єр-міністр на засіданні уряду. За його словами, триває робота над розробленням міжнародного компенсаційного механізму.

«Зробимо все необхідне, щоб росія сповна заплатила», — наголосив глава уряду, зазначивши, що одним із ключових елементів фінансової стійкості нашої держави стануть 50 мільярдів доларів від партнерів, які забезпечені прибутками від заморожених російських активів.

«Доступ до цих коштів маємо отримати цього року», — зазначив Прем’єр-міністр і вкотре наголосив, що позиція України залишається чіткою та незмінною, що всі російські заморожені активи слід повністю конфіскувати і використати на відбудову та зміцнення Української держави.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ