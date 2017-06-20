ПЕРЕЛІК
громадських організацій, яким Центральною виборчою комісією
надано дозвіл мати офіційних спостерігачів під час проміжних виборів депутатів сільських, селищних рад 23 липня 2017 року, повторних виборів депутатів сільських, селищних рад та сільських, селищних голів 23 липня 2017 року, перших та позачергових виборів старост сіл, селищ 23 липня 2017 року
№
з/п
Назва громадської організації
Дата та номер постанови Центральної виборчої комісії, якою надано дозвіл мати офіційних спостерігачів
Вид місцевих виборів,
під час яких надано дозвіл
мати офіційних спостерігачів
1
Громадська організація "ЕКО (Екологія, Культура, Освіта) Березань"
15.06.2017
№ 120
Перші вибори старост сіл, селищ 23 липня 2017 року
2
Всеукраїнська громадська організація "Передові правові ініціативи"
15.06.2017
№ 121
Проміжні вибори депутатів сільських, селищних рад 23 липня 2017 року,
повторні вибори депутатів сільських, селищних рад та сільських, селищних голів 23 липня 2017 року,
перші та позачергові вибори старост сіл, селищ 23 липня 2017 року