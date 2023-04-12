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«Урядового кур’єра»

Данія відіграла важливу роль в захисті Одеси та Чорноморського узбережжя від російських загарбників. Завдяки зокрема зброї з Данії вдалося визволити острів Зміїний. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час спільної пресконференції з данським колегою Троелсом Лундом Поульсеном, який перебував в Україні з візитом.

Олексій Резніков подякував Копенгагену за важливі пакети військової допомоги, політичну й економічну підтримку, повідомляє пресслужба Міноборони України.

«Данія допомагає нам з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Зокрема, було започатковано кілька дуже важливих програм. Наприклад, утворено спеціальний фонд, в якому країни-донори збирають кошти, і ми маємо змогу використовувати їх для придбання необхідної зброї й амуніції», — розповів Олексій Резніков. За його словами, важливу роль в захисті Одеси та Чорноморського узбережжя відіграють протикорабельні системи Harpoon, які Україна отримала завдяки лідерству й ініціативі Королівства Данія. Данським інженерам належить рішення, як можна використати ці системи корабельного базування на наземних установках.

Під час переговорів міністри обговорили довготривалу перспективу взаємодії України й Данії на наступні роки. «Навіть після спільної перемоги треба посилювати нашу безпекову складову в Чорному й Азовському морях і відповідно посилювати спроможності нашого флоту», — наголосив Олексій Резніков.

Глава українського оборонного відомства зазначив, що для нашої країни надважливі питання розмінування територій, зокрема морських. За словами Олексія Резнікова, Данія має спеціалізовані дрони — підводні апарати із сенсорами, що здатні виявляти, фіксувати та передавати координати саперам, котрі зможуть проводити саперні роботи під водою.

В Україні ще з 2014 року працює компанія, фонд якої представляє Королівство Данія і яка має значні можливості з експертизи для проведення гуманітарного розмінування, тобто розмінування на тих ділянках, що не перебувають у зоні бойових дій.

«Досвід Данії нам дуже потрібен. У наших планах — утворити власний потенціал принаймні із 5 тисяч українських фахівців, які займатимуться розмінуванням, і з розрахунком, що буде залучено фахівців з інших країн», — повідомив Олексій Резніков.

За його словами, після перемоги та визволення всіх наших територій перед Україною стоятимуть важливі завдання з розмінування «на десятки років наперед». Це буде одним з головних викликів у питанні відновлення України. Однак, на думку міністра, сучасні технології, засоби виявлення мін, дрони: водні, підводні, авіаційні, наземні — дадуть змогу істотно скоротити цей процес.

Троелс Лунд Поульсен наголосив на подальшій підтримці України та наших захисників у боротьбі за свободу. Він відзначив волю й надзвичайну здатність українців героїчно відбивати агресію російської федерації. «Ми допомагали Україні зброєю, військовим обладнанням і тренували українських солдатів у Данії. Сьогодні в Одесі українські воїни показали мені, як передані торік данські ракети Harpoon працюють на захист України. Також завдяки цій зброї Україна змогла звільнити коридор морем та відкрити експорт продуктів харчування. Щасливий і гордий побачити результати нашої співпраці», — заявив глава оборонного відомства Данії.

Він зазначив, що данський уряд постійно вивчає потреби України і розглядає варіанти, як поліпшити підтримку нашої держави. «Ваша боротьба — це боротьба за свободу і демократичні цінності всієї Європи. Тому ми стоїмо поруч з вами», — наголосив Троелс Лунд Поульсен.

Серед військової допомоги, яку уряд Королівства Данія пообіцяв надати Україні, — артилерійські установки Caesar, танки Leopard-1 та Leopard-2. За інформацією Троелса Лунда Поульсена, Данія домовилася з Німеччиною про постачання танків Leopard-1. І до початку літа Берлін і Копенгаген зможуть надати майже 100 одиниць цієї техніки.

«Ми також шукаємо можливості передати Україні Leopard-2. Окрім цього, розрахунки екіпажу Caesar вже проходять навчання на території Данії. У найближчі кілька днів ми відвідаємо українських військових, щоб на власні очі побачити, як це відбувається. Фактично ми вже готові до передачі установок Caesar», — сказав Троелс Лунд Поульсен.

У Данії знають про запит України про надання винищувачів F-16. На думку керівника данського оборонного відомства, першим кроком у цьому питанні має стати тренування українських пілотів. «Але маю наголосити, що рішення про передачу літаків має бути затверджено спільно з іншими країнами-союзницями», — сказав він.

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«Урядового кур’єра»