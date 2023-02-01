Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Данського королівства Метте Фредеріксен побували в Миколаєві та Одесі

Глава держави зазначив, що Метте Фредеріксен прибула в Україну на чолі великої урядової делегації, до якої увійшли віцепрем’єр-міністр — міністр оборони Якоб Еллеманн-Єнсен і міністр закордонних справ Ларс Локке Расмуссен.

«Цей візит — важливий символ незмінної потужної підтримки Данією нашої боротьби за свободу та спільні європейські цінності», — наголосив Володимир Зеленський, спілкуючись із представниками ЗМІ за підсумками переговорів з данською делегацією в Одесі.

Ключове питання — швидкість

Як повідомив Президент, однією із ключових тем переговорів була оборона.

«Я дякую Данії за допомогу в посиленні нашої артилерії, зокрема за фундаментальне рішення щодо постачання гаубиць Caesar. Також дякую особисто пані Прем’єр-міністрові та віцепрем’єр-міністру — міністрові оборони за готовність Данії долучитися до нашої танкової коаліції», — заявив глава держави.

Сторони обговорили можливості посилення протиповітряної та протикорабельної оборони для півдня України.

«Ключове питання в цьому — швидкість. Це стосується абсолютно всіх наших партнерів, усіх наших друзів, які хочуть підтримати Україну», — акцентував Володимир Зеленський.

Представники України й Данії обговорили співпрацю на рівні Європейського Союзу та євроатлантичних структур. Також ішлося про продовження санкційних обмежень щодо росії та затвердження десятого санкційного пакета.

«Ми обговорили сьогодні, якою може бути участь Данії в реалізації пунктів формули миру. І я дякую пані Прем’єр-міністру за чітке запевнення, що Данія активно підтримуватиме цей напрям», — розповів Володимир Зеленський.

Глава держави також подякував Данії за дієву підтримку реформування системи правосуддя в Україні. Він запевнив, що наша держава продовжить розбудову антикорупційної інфраструктури.

Прем’єр-міністр Данії зазначила, що її візит — свідчення дружніх відносин двох країн. Вона наголосила, що вражена боротьбою України за свободу.

Метте Фредеріксен запевнила Володимира Зеленського, що Данія й надалі підтримуватиме Україну, зокрема у військовій, гуманітарній сферах та у відбудові, адже народи двох країн поєднують фундаментальні демократичні цінності: воля, свобода й права людини.

«Данія разом з вами, і ми залишатимемося близькими друзями й партнерами», — наголосила вона.

Відбудова та інвестиції

Під час відвідання Миколаєва та Одеси Метте Фредеріксен і члени данського уряду на власні очі побачили, що потрібно Україні для гарантування повної безпеки південних регіонів нашої держави, зазначив Володимир Зеленський.

Він розповів, що в першій половині дня Прем’єр-міністр і вся делегація Данії побували в героїчному місті Миколаєві, яке російська армія систематично намагається знищити.

«Завдяки активним діям наших воїнів вдалося відігнати окупантів від рубежів міста, і це скоротило кількість обстрілів. Я дякую Данії зокрема за оборонну підтримку, яка допомагає нам забезпечувати наших українських героїв на полі бою необхідною технікою, зброєю», — зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, під час переговорів сторони докладно обговорили потреби України задля гарантування безпеки південних регіонів.

Також під час зустрічі йшлося про потреби у відновленні інфраструктурних та соціальних об’єктів, які постраждали внаслідок російських ударів.

«Сотні різних об’єктів у Миколаєві та області зруйновано вщент. Це житлові будинки, соціальна та економічна інфраструктура, транспортні об’єкти. Інфраструктура для постачання питної води — на одному з таких об’єктів, що підтримала Данія, ми сьогодні також були. росія завдає невибіркових ударів по всьому, що є основою життя наших людей. Я дякую Данії за розпочату спільну роботу з відновлення такої основи. Сьогодні ми обговорили, що вже робиться та що ще необхідно зробити. Але не в майбутньому, а найближчим часом», — розповів Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що Данія стала однією з перших країн-партнерів, які прийняли пропозицію нашої держави взяти шефство над відбудовою в Україні, зокрема міста Миколаєва.

«Я вдячний коаліційному уряду Данії за створення окремого фонду з допомоги нашій державі. Одним із ключових напрямів роботи фонду має стати саме відбудова. Я вірю, що разом нам вдасться повернути мир і розвиток Миколаєву та всьому регіону», — наголосив глава держави.

Президент акцентував на необхідності розширення Чорноморської зернової ініціативи на порти Миколаївської області та усунення будь-яких перепон, що обмежують рух відповідних суден.

Метте Фредеріксен назвала російські атаки на цивільну інфраструктуру брутальними й такими, яких ніколи не буде забуто. Прем’єр-міністр повідомила, що Данія долучається до ініціативи Grain from Ukraine і підтримуватиме відбудову в Україні.

«Мене дуже надихнула наша сьогоднішня поїздка в Миколаїв. Я побачила цих неймовірних людей. Наша робота буде не лише у відбудові. Це й інвестиції — ми хочемо створювати робочі місця, відновлювати економіку разом з данським бізнесом. Думаю, що багато данських компаній мають чим поділитися, особливо в таких галузях, як енергетика, екологічні рішення, енергоефективність. Знаю, що це вас також цікавить, — рішення, які можуть підтримати процес реконструкції України, а також допомогти вам на шляху до ЄС», — наголосила вона.

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