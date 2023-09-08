Премєр-міністр Данії Метте Фредеріксен вже втретє під час війни приїжджає до України

Данія входить до топ-10 країн за обсягом допомоги Україні у співвідношенні до ВВП. Вона серед країн, які нададуть нашій державі винищувачі F-16 і вже тренують українських пілотів.

«Оборонна, політична, економічна, гуманітарна. Вдячні за всі прояви співпраці Данії з Україною. Від того, наскільки потужною буде співпраця партнерів з Україною, багато в чому залежатиме безпека всіх нас, усієї Європи», — заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної із Прем’єр-міністром Королівства Данія Метте Фредеріксен зустрічі із представниками ЗМІ, яка відбулася за підсумками переговорів лідерів країн у Києві.

Глава держави зауважив, що доки тривають тренування українських пілотів F-16, наші військові мають завдання якнайшвидше підготувати необхідну інфраструктуру в країні.

«Це одне із ключових завдань, яке повинні зараз виконати сили оборони. Авжеж, за підтримки наших партнерів. З Метте Фредеріксен ми обговорили розширення можливостей тренування та прискорення реальної інтеграції сучасних винищувачів у систему захисту України. Обговорили співпрацю в напрямі розмінування. Можливо, зможемо попрацювати з данськими компаніями в напрямі локалізації виробництва машин для розмінування. Обговорили, як можемо захистити українські порти від ракетних атак росії, захистити можливість працювати коридору життя — зернового. Обговорили новий, 12-й оборонний пакет, який готують на поточний місяць. Данія вже надала Україні оборонну підтримку на понад 1,6 мільярда доларів США», — цитує слова Президента його Офіс.

Володимир Зеленський висловив подяку Данії за реалізацію проєктів відновлення в Миколаївській області. Він зазначив, що незабаром у Миколаєві відкриється офіс Посольства Данії в Україні.

Метте Фредеріксен заявила, що Данія надає Україні танки, техніку, артилерійські боєприпаси, але хоче робити значно більше, зокрема для повітряної оборони, щоб захищати українські життя та інфраструктуру. Данія продовжить підтримку України, цивільних.

«Війна в Україні — відповідальність росії. Беззмістовні, злі атаки на цивільне населення, навіть на дітей, використання їжі, енергетики як зброї без жодного резону. Це невиправдана війна. Війна проти України може припинитися вже сьогодні, треба лише, щоб росія відвела свої війська», — цитує її слова Укрінформ.

Метте Фредеріксен переконана, що мир має бути відновлено на умовах України.

Результат є завжди

Під час візиту Метте Фредеріксен до Києва на алеї Сміливості на площі Конституції відкрито іменну табличку, присвячену очільниці уряду Королівства Данія.

Під час відкриття Володимир Зеленський нагадав, що на алеї закарбовано імена тих, хто був з Україною та підтримував українське суспільство у складні часи повномасштабного російського вторгнення. Метте Фредеріксен відвідувала Україну у квітні 2022-го, а цього року наприкінці січня побувала на Одещині, а також Миколаївщині, над відновленням якої Данія взяла шефство.

Президент наголосив, що алею Сміливості започатковано, щоб пам’ять про такі народи, суспільства й лідерів, які об’єднують народи, не стерлася в історії.

«Україна стримала російську агресію завдяки силам оборони, українському народу та нашим партнерам. Вдячний Метте Фредеріксен за те, що вона як лідер свого народу була з нами із самого початку цієї боротьби за свободу й незалежність. За те, що була з нами у найважчі години. Це вже третій візит в Україну під час цієї війни. І підсумки візитів Метте Фредеріксен — завжди конкретна підтримка України на полі бою, в економіці та гуманітарній сфері», — акцентував глава держави.

Великий безпековий внесок

Відбулася зустріч прем’єр-міністрів України та Данії.

Очільник українського уряду Денис Шмигаль, наголосивши, що Данія належить до кола країн, які найактивніше підтримують Україну в боротьбі з російським загарбником, назвав дуже цінною військову допомогу данських партнерів, зокрема ініціативу з надання літаків F-16.

«Це великий внесок у гарантування безпеки та стримування російської агресії. Терористичний акт росіян в місті Костянтинівка ще раз підкреслює необхідність захистити наше небо і зберегти життя людей», — цитує слова Дениса Шмигаля департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Допомогу Данії у відбудові Миколаєва очільник українського уряду вважає взірцем співпраці за регіональним принципом.

Денис Шмигаль висловив вдячність данській стороні за підтримку формули миру Президента України та солідарність з українським народом.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»