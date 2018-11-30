За період з 21 по 27 листопада 2018 року на «гарячу лінію» надійшло 27 231 звернення

Адміністративні послуги — лакмусовий папірець ставлення влади до особи, ступеня поваги її прав і свобод. Люди безпосередньо співпрацюють з органами влади саме у центрах надання адміністративних послуг, і від того, наскільки якісно отримали там послуги, залежить їхня думка про владу і реформи в країні. Делегування повноважень з надання найбільш затребуваних громадянами адміністративних послуг на місця дає змогу спростити доступ споживачів до таких послуг, зробити їх отримання зручнішим, а також поліпшити якість обслуговування.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів від 16 травня 2014 р. №523, надання найбільш актуальних серед населення адміністративних послуг, а саме: державна реєстрація права власності на нерухоме майно, державна реєстрація обтяжень нерухомого майна, надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших — від органів виконавчої влади поступово передається до центрів надання адміністративних послуг.

У Міністерстві юстиції реалізацію державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень здійснює департамент державної реєстрації та нотаріату. Отримати відомості про зареєстровані речові права на нерухоме майно, опис послуги щодо подання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; перевірити документи, видані Державним реєстром речових прав на нерухоме майно; переглянути інформацію про стан розгляду заяви можна, скориставшись послугами кабінету електронних сервісів за посиланням: https://kap.minjust.gov.ua/services?keywords

Як повідомили «Урядовий кур’єр» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, на урядову «гарячу лінію» звертаються громадяни із проханням допомогти розв’язати проблему стосовно реєстрації речових прав на нерухоме майно, надати відповідні роз’яснення згідно з чинним законодавством. Із 1 січня 2018 року надійшла майже тисяча звернень із цих питань. Тож маємо нагоду навести приклади звернень, відповіді на які можуть бути корисними іншим громадянам.

На урядову «гарячу лінію» зателефонував житель Сквирського району Київської області із проханням роз’яснити, чи може він у сільській раді оформити спадщину на своє ім’я.

У Сквирській державній адміністрації повідомили, що відповідно до законодавства, видавати свідоцтва про право на спадщину та свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя можуть лише ті уповноважені посадові особи сільської ради, які мають вищу юридичну освіту, досвід роботи в галузі права не менш як три роки, пройшли протягом року стажування в державній нотаріальній конторі або приватного нотаріуса, завершили навчання щодо роботи з єдиними та державними реєстрами, що функціонують у системі Міністерства юстиції, і склали іспит із спадкового права в порядку, встановленому Міністерством юстиції. Щоб уповноважені особи повноцінно могли вчиняти дії з оформлення спадщини, в сільських радах має бути постійний доступ до державних реєстрів, а для цього потрібен високоякісний інтернет.

З урахуванням цього заявника повідомили, що в сільській раді він не зможе оформити спадщину. Для цього йому потрібно звернутися до державного чи приватного нотаріуса.

Житель Вільшанського району Кіровоградської області — уповноважений представник селянсько-фермерського господарства просив посприяти в отриманні витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме на земельну ділянку, площею 110 га. З цього приводу заявник у травні 2018 року звертався до Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Вільшанського району, де повідомили, що необхідно виготовити нову технічну документацію та поновити межі земельної ділянки.

У відповіді Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області зазначено, що відомості про земельну ділянку надано у формі витягу з Державного земельного кадастру у травні 2018 року представникові селянсько-фермерського господарства.

Повідомлено, що з 1 січня 2013 року набули чинності закони України «Про Державний земельний кадастр», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. №1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», згідно з якими повноваження територіальних органів Держземагентства/Держгеокадастру в частині державної реєстрації прав на земельні ділянки припинено.

З огляду на це для отримання інформації щодо зареєстрованих в установленому порядку прав власності чи користування на земельні ділянки слід звертатися до органів державної реєстрації цих прав відповідно до частини 1 статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

За період з 21 по 27 листопада 2018 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 27 231 звернення, з них телефоном — 25 813, через інтернет — 1418.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

► Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем:

Урядова гаряча лінія 1545-1,

Урядова гаряча лінія 1545-2,

Урядова гаряча лінія 1545-3.

► Працює «гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ: (044) 284-19-64.

► Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

► Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

► Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua