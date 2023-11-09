Конференція, присвячена актуальним пріоритетам та завданням децентралізаційної реформи, відбулася днями в Києві. У заході взяли участь представники уряду, Верховної Ради, Офісу Президента, асоціацій місцевого самоврядування, дипломатичних місій, проєктів технічної допомогти, експертної громадськості. Понад 1000 учасників долучилися до заходу онлайн.

Реформадля майбутнього

Повномасштабна війна внесла корективи в тактику, але не змінила стратегії. Децентралізація. Бо це реформа для майбутнього, для багатьох поколінь українців. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на конференції «Реформа децентралізації».

«Надзвичайні виклики воєнного часу потребують нашої єдності. Потребують відчуття єдиноїкоманди, взаємодопомоги і синергії зусиль. Ми бачимо в місцевому самоврядуванні опору української державності, фундамент нашої стійкості, надію на успішне майбутнє України в колі вільних європейських народів», — зазначив очільник уряду.

Як наголосив Прем’єр-міністр, спроможність громад визначатиме темпи та якість відновлення, створення точок росту для подальшого зростання. Він зауважив, що уряд очікує від громад вміння створювати реалістичні проєкти та втілювати їх у життя, вміння працювати з міжнародними партнерами й брати те, що вони пропонують, уміння примножувати людський капітал: «Якщо громада буде приваблива для людей — вона матиме майбутнє».

Денис Шмигаль також нагадав, що пріоритет нині — забезпечення перемоги. Він закликав відкласти великі проєкти й капітальні ремонти, а натомість зосередитися на виробництві зброї, боєприпасів і всього необхідного для військових.

«Окремий важливий аспект — це підтримка громадами бізнесу. Тут у пріоритеті місцеві програми розвитку малих та середніх підприємств, максимальна дерегуляція, допомога в підготовці та перепідготовці кваліфікованих кадрів, просування місцевих продуктів для виходу на нові ринки збуту», — зауважив очільник уряду.

Дорожня карта

Прем’єр-міністр наголосив, що продовження реформи децентралізації дає нові можливості. Під час конференції Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури презентувало дорожню карту реформи децентралізації. За словами Дениса Шмигаля, йдеться про впорядкування нинішнього адміністративно-територіального устрою та перетворення місцевих держ-адміністрацій на префектури.

«Ідеться про відновлення органів місцевої влади та місцевого самоврядування на деокупованих територіях. Про підвищення професійного рівня людей, які працюють в органах місцевого самоврядування, та залучення громадян до ухвалення рішень на місцях. Про розмежування повноважень між виконавчою владою та органами місцевого самоврядування. Та багато іншого», — поінформував Денис Шмигаль.

Глава уряду наголосив, що «єдність» — ключове сьогодні слово. Усі мають бути єдиними: центральна влада, міжнародні партнери, влада на місцях, голови громад, громади, всі українці: «Працюємо далі для нашої перемоги, для відродження, для створення потужних громад — основи квітучої України».

Під час формування проєкту дорожньої карти було проведено зокрема стратегічні сесії щодо формування пріоритетів реформи; тематичні дискусії щодо інструментів посилення фінансової спроможності громад і щодо перегляду механізмів зарахування ПДФО до місцевих бюджетів та удосконалення системи горизонтального вирівнювання.

«Лідерство громад у забезпеченні якісних, інклюзивних послуг для населення та організації процесу відбудови неможливе без посилення інституційної спроможності громад та забезпечення підзвітності їх діяльності. Дорожня карта не просто продовжує реформу децентралізації, а й визначає ключові точки відновлення, зростання територіальних громад у період війни та повоєнні роки.

Спільна мета усіх зацікавлених сторін — забезпечити необхідні умови для формування спроможних, багатих, прозорих, інклюзивних та інтегрованих у систему мультирівневого урядування громад.

Презентований документ має стати дороговказом реформи в найближчі роки, наш фокус — 2027 рік. У межах середньострокового планування ми також синхронізуємо карту з Державною стратегією регіонального розвитку та Планом України», — пояснила заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Азархіна.

До роботи над дорожньою картою долучилися міжнародні партнери. Свої пропозиції і консультації надали зокрема ULEAD, Програма DOBRE, HOVERLA / проєкт USAID в Україні, SALAR International, Посольство Швеції, Програма Ради Європи «Децентралізація і місцеве самоврядування», SURGe Project.

Як зазначено на сайті Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, представники місцевої влади брали активну участь у дискусіях та надавали свої пропозиції щодо поліпшення дорожньої карти реформи. Всього було отримано 38 пропозицій, 34 з них враховано в поточній редакції документа, який тепер готують до погодження центральними органами виконавчої влади і подальшого затвердження розпорядженням уряду.

Джерела:

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ,

Міністерство розвитку громад,

територійта інфраструктури