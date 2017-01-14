Тема впровадження децентралізації як ключової реформи стала наріжним каменем наради, яку Президент Петро Порошенко провів з головами обл?держадміністрацій та об’єднаних територіальних громад чотирьох південних областей України під час своєї робочої поїздки на Одещину й Миколаївщину.

Завдяки реалізації цієї реформи торік місцеві бюджети вже зросли на 44 мільярди гривень. А цьогоріч Президент очікує додаткового приросту ще на 30 мільярдів. Успішні торішні вибори до об’єднаних територіальних громад прискорили процес децентралізації та добровільного об’єднання, що створює передумови для стійкого економічного та соціального розвитку регіонів, переконаний глава держави.

Особливу увагу він акцентував на реконструкції та будівництві доріг: «Проектні роботи, тендери слід завершувати якнайшвидше. При цьому забезпечити перевагу українським виробникам і компаніям. І щоб кожну копійку з 30 мільярдів гривень (саме стільки цьогоріч буде спрямовано в цю сферу з держбюджету. — Авт.) було використано ефективно й дороги було побудовано».

Крім того, експеримент із використання позапланових надходжень від митниці на будівництво доріг не триватиме вічно. Тож цей механізм на місцях слід використовувати якнайоптимальніше. Торік схема довела свою ефективність. І цьогоріч Петро Порошенко поставив завдання вийти на показник у 2500 км новозбудованих і відремонтованих доріг.

Можливо, невдовзі ними їздитиме й багатодітна родина одеситки Оксани Кобелецької, у якої влітку народилося аж п’ятеро діток. «Ви — унікальна родина. Ми довго думали, що вам подарувати, щоб привітати зі святами і подарувати те, що потрібно для такої великої родини. Квартира у вас уже є — хороша і з гарним краєвидом. Тому у нас для вас сюрприз — ми вирішили подарувати вам мікроавтобус», — сказав Петро Порошенко, передаючи сім’ї ключі від автомобіля Peugeot Expert Tepee 2.0 HDi.

Петро Порошенко особисто випробував авто, прокатавши родину подвір’ям їхнього будинку.

Як чемпіонка бюрократів перемогла

А вже в Миколаєві Президент разом з олімпійською чемпіонкою Ольгою Харлан взяв участь у церемонії відкриття новозбудованого залу фехтування спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву. Як її вихованка, Ольга Харлан усім серцем вболівала за відродження однієї з найкращих фехтувальних шкіл в Україні, тривалий час тісно співпрацювала з командою Президента.

«Відроджується не лише українська армія, не лише українська економіка. Відроджуються й український спорт, й українська культура», — зауважив Президент, додавши, що ця подія не має нічого спільного з показухою, і вже 17—18 січня тут відбудуться перші змагання. Вони й стануть предтечею майбутніх перемог наших фехтувальників, які відтепер відточуватимуть свою майстерність у найкращій залі країни, де завдяки професійному обладнанню враховано найсучасніші вимоги до підготовки спортсменів.

Символічним було й те, що прапор, який майорів під час урочистої церемонії відкриття залу, пам’ятає Олімпіаду в Пекіні, де наша збірна з фехтування здобула золоті медалі.

Чемпіонка й призерка Олімпійських ігор з фехтування Ольга Харлан вважає відкриття спеціалізованого залу дуже важливим та знаменним не тільки для школи фехтування Миколаєва, а й для всієї України. Вона щиро подякувала Президенту, голові ОДА, всім, хто долучився до його спорудження, за підтримку ідеї будівництва. «Я як спортсменка, яка майже 17 років займається фехтуванням, бачила дуже багато фехтувальних залів і завжди мріяла, щоб один з таких з’явився у моїй рідній країні, у моєму рідному місті. Вже вкотре я себе запевнила, що мрії здійснюються», — сказала Ольга Харлак і підкреслила, що спорудження такого залу стало втіленням мрії багатьох спортсменів.

«Я впевнена, що в цьому залі виросте не один чемпіон Європи, світу чи олімпійський чемпіон. Упевнена, що вам буде ким пишатися. Сьогодні починається нове життя для фехтувальників Миколаєва та всієї України», — цитує департамент прес-служби АП слова нашої видатної чемпіонки.

Вони знають, за що воюють

Запам’ятають приїзд до Миколаєва й родини п’ятнадцяти наших військових, які через участь у бойових діях на сході країни під час АТО зазнали важких поранень. Президент нагадав, що під час призначення Олексія Савченка на посаду голови Миколаївської ОДА він наголосив на пріоритетності роботи з ветеранами АТО, зокрема із забезпечення їх житлом. «Для мене особисто велика честь висловлювати щирі слова вдячності та відзначення ветеранів АТО. Це обов’язок держави і мій як Президента і Верховного Головнокомандувача піклуватися про своїх воїнів, які, ризикуючи життям, захистили і захищають наш мир і спокій, — зізнався Петро Порошенко і одразу ж додав оптимізму всім учасникам урочистостей: — Немає жодного сумніву, що ЗСУ забезпечать нашу перемогу. Бо вони знають, за що воюють, що таке українська земля і народ. На відміну від тих, хто до нас прийшов з мечем».