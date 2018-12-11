Профільне міністерство закликає департаменти охорони здоров’я облдержадміністрацій максимально оперативно зробити подальший перерозподіл у межах області й контролювати ситуацію із залишками вакцин у закладах охорони здоров’я. Дефіцит вакцин за повної забезпеченості лише через нескоординованість дій місцевої влади — неприпустиме явище.
«За умови планового середньомісячного споживання усі області мають необхідну кількість вакцин з багатомісячним запасом», — коментує ситуацію перший заступник генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ Віктор Ляшко.
Це постачання вакцини КПК планове. Найближчими днями всі області отримають поновлення запасів. Усі вакцини якісні та ефективні, їх прекваліфікувала Всесвітня організація охорони здоров’я. Закупив їх Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) за кошти державного бюджету на замовлення Міністерства охорони здоров’я. Безоплатно зробити щеплення КПК та надолужити пропущені дози вакцини можуть усі діти до 18 років, а також дорослі з груп ризику: військові, учасники операції Об’єднаних сил, студенти, освітяни і медики.
Наступну поставку вакцин проти кору, паротиту та краснухи заплановано на кінець грудня 2018 року, повідомляє прес-служба МОЗ.