«російські терористи вчергове продемонстрували так зване своє бажання перемовин і миру. Черговий масований ракетний удар. Обстріли без розбору, є влучання в житловий сектор. Намагаються знищити нашу енергетичну інфраструктуру. І це все під час саміту G20. Це демонстрація слабкості й поразки агресора. Покарання за всі ці злочини для росії буде невідворотним», — такими словами розпочав учорашнє засідання уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

100 мільйонів на відновлення Херсонщини

Керівник уряду зазначив, що факт звільнення Збройними силами правобережної Херсонщини та міста Херсон — це визначальна і поворотна подія цієї війни. Днями Херсон відвідав Президент Володимир Зеленський. За його дорученням уряд починає оперативну програму відновлення деокупованого регіону.

«Ми повертаємо на Херсонщину нормальне життя. Будемо допомагати людям всім необхідним і відновлювати зруйноване та вкрадене російськими терористами. Наше завдання — залікувати рани, які залишив по собі «вєлікій рускій мір», — наголосив Прем’єр.

Передовсім уряд спрямовує 100 мільйонів гривень для першочергового відновлення Херсонщини. Кошти підуть на закриття критичних потреб регіону. Це перший крок на шляху відбудови та відродження Херсонщини. Важливим питанням, за словами Прем’єра, залишається безпека жителів регіону. Територія Херсонщини максимально замінована. Складність мінно-вибухових загороджень чи не найбільша серед усіх деокупованих територій. Сотні піротехніків займаються розмінуванням, зараз там працює 10 піротехнічних підрозділів Нацполіції та 17 підрозділів ДСНС. Пріоритет — це розмінувати основні траси та критичну інфраструктуру.

Паралельно з розмінуванням на Херсонщині відновлюють роботу відділення поліції, пожежно-рятувальні підрозділи, підрозділи Державної міграційної служби. Працюють також криміналісти, які вже зафіксували більш як 400 воєнних злочинів російських військових. Так само фіксують завдані збитки всій інфраструктурі регіону.

Станом на 14 листопада є інформація про знищення або пошкодження понад 3 тисяч об’єктів житлової та нежитлової інфраструктури, серед них 123 об’єкти у місті Херсоні. Окупанти зруйнували на Херсонщині 23 заклади охорони здоров’я, 22 заклади освіти, 33 мости, 14 залізничних станцій. Зруйновано об’єкти газо-, електро-, водо- та теплопостачання.

«Але ми вже розпочали роботи з відновлення критичної інфраструктури. Повертаємо газопостачання в тих громадах, у яких це можливо. Там, де немає такої можливості, — працюємо в напрямі альтернативних шляхів доставки газу», — конкретизував Денис Шмигаль та зазначив, що у місті Херсон складна ситуація з електроенергією та водою — і через руйнації, і через масове мінування, і через викрадення окупантами техніки.

Проте, за словами глави уряду, робота комунальних підприємств уже відновлена. Спеціалісти Укренерго та обленерго теж на місці. «Працюємо у двох напрямах. Перший: відновлення пошкоджень та альтернативні підключення. Другий: зараз дано завдання максимально забезпечити регіон генераторами та іншими мобільними джерелами енергії», — цитує слова Дениса Шмигаля департамент комунікацій Секретаріату Кабміну. У Херсоні вже запрацювали перші дві базові станції мобільного зв’язку. До 20 листопада планується відновити зв’язок на всій деокупованій території. До кінця року інтернет-провайдери планують повернути інтернет у більшість громад Херсонщини.

Без підтримки люди не залишаться

Як наголосив Прем’єр під час засідання уряду, друге ключове питання — це соціальна та гуманітарна підтримка жителів регіону.

«Стосовно соціальної допомоги та виплати пенсій. Весь цей час жителям Херсонщини уряд нараховував пенсії та інші виплати. Лише за 15 днів листопада спрямовано 620 млн грн на пенсії, 124 млн грн — на різні види соціальної допомоги, 26 млн грн — на субсидії», — зауважив Денис Шмигаль та додав, що Укр-пошта вже працює в 79 населених пунктах Херсонщини. Два відділення відкриваються в Херсоні зараз. Працюють пересувні відділення. Завдяки цьому всі, хто отримує пенсії через Укрпошту, зможуть найближчим часом їх забрати.

Одночасно державні Ощад-банк та ПриватБанк працюють над тим, аби якнайшвидше відновити роботу відділень.

Стосовно освітнього процесу, то 157 шкіл Херсонщини працюють дистанційно, з них 87 — це заклади на деокупованих територіях. Уже охоплено дистанційним навчанням понад 36 тисяч дітей у звільнених громадах. Майже 4 тисячі вчителів продовжують навчати дітей за українськими програмами.

Щодо ситуації з медициною. Частину лікарень розграбовано, російські війська покрали машини швидкої допомоги та частину медичного обладнання. Міністерство охорони здоров’я вже зараз завозить мобільні рентгени, ШВЛ та інші необхідні речі. У Херсон планується додатково передати дев’ять автомобілів швидкої допомоги. Усі останні дні безперебійно завозять гуманітарні вантажі з лікарськими засобами.

«Робота триває за всіма напрямами. Завдання, яке поставив перед нами Президент Володимир Зеленський, — повернути життя на деокуповані території. І ми це робимо, — констатував глава уряду. — Важко уявити всі жахи багатомісячної окупації, через які пройшли і, на жаль, все ще проходять наші громадяни в сотнях населених пунктів країни. Ми хочемо, аби кожен український громадянин, який зараз все ще перебуває в окупації, почув: український прапор знову замайорить у вашому місті, як він замайорів у Херсоні».

Ми переможемо

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що Президент Володимир Зеленський, виступаючи на саміті G19, запропонував дуже зрозумілу формулу миру:

- радіаційна і ядерна безпека (або, іншими словами, повна демілітаризація Запорізької АЕС та міста Енергодар);

- продовольча безпека (продовольчі коридори мають працювати з усіх українських портів без обмежень);

- енергетична безпека, яку вже сьогодні вкотре порушує російський терорист;

- звільнення всіх полонених і депортованих;

- виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку;

- виведення російських військ і припинення бойових дій;

- повернення справедливості;

- протидія екоциду;

- недопущення ескалації;

- та останнє — фіксація завершення війни.

«Усі ці пункти — це шлях до миру не лише в Україні, а й шлях до безпечнішої Європи. Ніхто у світі не хоче миру більше за Україну та українців. Ми впевнені у своїх силах та у своїй правоті», — наголосив Прем’єр.

Він зазначив, що мир можливий лише за умови виконання кроків, запропонованих Президентом України. І щодня українці об’єднані заради того, щоб наблизити цей мир та нашу перемогу.