Аби мати країну чітких правил, законів, незалежних і відкритих засобів масової інформації, конче необхідно демонтувати визначальний вплив олігархів на політику, життя, майбутнє Української держави. Перший крок до цього — законопроєкт про деолігархізацію. Це фундамент для подальшої нормативно-правової бази, яка поставить на перше місце захист інтересів України і всіх платників податків. На цьому Президент Володимир Зеленський наголосив під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Економіка без олігархів».

Приреченість на успіх

«Суспільство чекає швидких і зрозумілих законодавчих ініціатив, що запровадять ефективні антитрастові інструменти для подолання олігархічної системи. Усі чиновники й нардепи мають усвідомити свою відповідальність і не забувати, що зарплатню їм платять українці, тому вони мають служити й захищати інтереси саме народу», — констатував глава держави.

Він зауважив, що багато років поспіль старі політики постійно обіцяли боротися з олігархами задля підвищення добробуту країни. Натомість кількість олігархів лише зростала.

«Уперше за роки незалежності замість обіцянок ми перейшли до реальних дій задля подолання замкненого кола впливу олігархів. Суть цього кола проста: олігархи накопичують незаконний капітал — частину його спрямовують на просування та утримання політиків різного рівня, чиновників задля примноження незаконного капіталу, частина з якого знову йде на утримання тих самих політиків і чиновників. Олігархи, користуючись слабкістю держінституцій і системною корупцією, за безцінь отримували ресурси, активи, преференції для власного збагачення, а нині використовують ці статки проти своєї країни. Олігархи, політики, політики-олігархи розраховували, що цей двигун працюватиме вічно. Але не врахували, що держава та громадяни мають іншу думку, про що заявили на виборах у 2019 році», — цитує слова Президента його Офіс.

Володимир Зеленський заявив, що відтепер буде інакше.

«Усе, що ми хочемо, — зрозумілі, прозорі, рівні та єдині правила для всієї України — і для маленьких підприємців, і фермерів, і великих магнатів, іноземних інвесторів. Держінституції та суди мають бути незалежними не лише від інших гілок влади, а й від великого бізнесу. Політичні партії, ЗМІ, правоохоронці, наглядові ради держпідприємств мають функціонувати без підтримки та впливу великого олігархічного капіталу.

Великий бізнес — це нормально, правильно, потужно. Ненормально ставати великим бізнесом, коли незаконно щось береш із бюджету держави або не докладаєш у держбюджет. Ненормально, коли великий бізнес одноосібно контролює окремі галузі економіки й диктує правила розвитку країни», — зазначив Президент. Він резюмував, що повна підтримка українців дає впевненість у тому, що в питаннях деолігархізації країна приречена лише на успіх.

Як відокремити бізнес від політики

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, який другий день поспіль брав участь у роботі форуму, заявив, що система економічних відносин, яка досить давно сформувалася у країні, гальмує її розвиток і зменшує шанси на українське економічне диво.

«Для Президента й уряду олігархічна система відносин, яка тісно зв’язала економіку та політику, не має нічого спільного з побудовою успішної держави на конкурентних засадах. Уряд підтримує ініціативи Президента, спрямовані на розмежування бізнесу й політики та створення рівних можливостей», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабміну слова Дениса Шмигаля.

Прем’єр розповів, що уряд сконцентрований на проведенні інституційних змін, які унеможливлять корупцію. Оприлюднив три вектори інституційних змін задля успішної антикорупційної реформи: зменшення частки держави в економіці, розвиток ринкових відносин і створення нових конкурентних ринків, реформа фіскальних і контролюючих органів.

«Торік ми дуже успішно почали малу приватизацію, коли до бюджету надійшло коштів більше, ніж за два попередні роки разом. На цей рік заплановано велику приватизацію — продадуть сім великих об’єктів. Міжнародні й вітчизняні експерти одностайні: це один з найбільших антикорупційних кроків. Підприємства отримають нові інвестиції, громади — нові робочі місця, держава — прямі надходження до бюджету, а в подальшому — збільшення надходжень від податків. Стратегічні підприємства, які держава планує залишити у своїй власності, корпоратизують — вони отримають нову якість управління та ефективності», — акцентував Денис Шмигаль. Серед інших антикорупційних кроків він назвав започаткування розвитку ринкових відносин на енергоринку, відкриття із 1 липня цього року ринку землі.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»