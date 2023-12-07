Президент Володимир Зеленський, вітаючи українських воїнів із професійним святом, у зверненні влучно зазначив: «Сьогодні тільки одне слово: молодці. Тільки одна емоція: вдячність. І тільки одне побажання: перемогти. Командири, будь ласка, бережіть своїх солдатів. Бережіть себе, будьте собою».

За його словами, варто пам’ятати: до тих, хто поводився добре, прийде Святий Миколай Чудотворець. До тих, хто поводився нечемно, прийдуть ЗСУ — творці справедливості.

Володимир Зеленський ушанував пам’ять українських захисників, які віддали життя за Батьківщину, поклавши квіти до Стіни Пам’яті полеглих захисників України біля Михайлівського Золотоверхого монастиря в Києві.

Нагороди — Героям…

Того самого дня в Маріїнському палаці Президент вручив державні нагороди, бойові прапори, стрічки почесної відзнаки та присвоїв почесні найменування військовим з’єднанням.

Володимир Зеленський зазначив, що для нього велика честь особисто нагороджувати найкращих захисників і захисниць України. Він акцентував, що наші захисники воюють за те, щоб в очах українців ніколи не панував відчай, щоб Україна вистояла в боротьбі проти загарбника, щоб звільнити наших людей з російської окупації та полону.

«Ми всі пишаємося вами. Уся Україна вдячна вам! І наша держава зробить абсолютно все, щоб усі покоління українського народу завжди пам’ятали й шанували кожне життя кожного воїна, кожного героя, яке було віддане на полі бою заради України, нашої свободи, нашого майбутнього», — зазначив він.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх героїв, які загинули за свободу й незалежність України.

Володимир Зеленський побажав військовим міцності й перемоги та вручив державні нагороди.

Зокрема, Президент передав орден «Золота Зірка» матері полеглого Героя України старшого солдата Сергія Божка, який захищав територіальну цілісність нашої держави з 2018 року. Орден «Золота Зірка» отримала від глави держави дружина старшого лейтенанта Андрія Дробіленка, якого було удостоєно звання Героя України посмертно. Президент передав орден і дружині молодшого сержанта Вадима Лисенкова, полеглого Героя України. Володимир Зеленський вручив орден «Золота Зірка» Героєві України старшому лейтенанту Андрієві Докторенку, який з липня 2022 року виконує бойові завдання на Донеччині та Луганщині. Взвод під його командуванням неодноразово відбивав штурми ворога та визволяв території.

Орден з рук глави держави отримав бойовий медик молодший сержант Богдан Магаляс, який бере участь у відсічі російській агресії на Херсонщині та Запоріжжі. Володимир Зеленський також вручив відзнаки Президента «Хрест бойових заслуг» солдату Василеві Абрамюку, майорові Кирилу Вересу та льотчикові капітану Анатолієві Курносову.

…Прапори — бойовим бригадам

Для відзначення високого професіоналізму, бойових заслуг, мужності та відваги особового складу військових частин Президент вручив бойові прапори 63 окремій механізованій бригаді Командування Сухопутних військ ЗСУ, 38 окремій бригаді морської піхоти Командування Військово-Морських сил ЗСУ, 14 зенітному ракетному полку Командування Повітряних сил ЗСУ.

Відзнаку Президента України «За мужність та відвагу» отримали: 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка Сухопутних військ ЗСУ, 164 радіотехнічна Слобідська бригада Повітряних сил ЗСУ та 91 окремий Охтирський полк підтримки Сухопутних військ ЗСУ.

Глава держави також присвоїв почесні найменування. 10 окремій гірсько-штурмовій бригаді Командування Сухопутних військ ЗСУ присвоєно почесне найменування «Едельвейс», 145 окремому ремонтно-відновлювальному полку Командування Сил логістики ЗСУ — почесне найменування «Миколаївський».

Присвоєно військові звання бригадного генерала начальникові штабу, заступникові командувача Повітряного командування «Схід» Повітряних сил ЗСУ Вадимові Лабунцю, заступникові командувача Повітряного командування «Захід» Повітряних сил ЗСУ Сергієві Рябку, начальникові Інституту авіації та протиповітряної оборони Національного університету оборони України Анатолієві Салію та іншим.

Подяка за збережені життя

Цього дня Президент в одному з госпіталів столиці відвідав військовослужбовців, які проходять лікування після поранень.

«Дякую вам за службу, за захист держави. Швидкого вам одужання і перемоги. Подяка від усіх нас, від усього народу України за ваш героїзм. Без сумніву, без зайвих слів», — сказав Президент, вітаючи військових із Днем ЗСУ.

Володимир Зеленський вручив воїнам високі державні нагороди. Зокрема, молодшому сержанту Валерієві Кучеренку присвоєно звання Героя України. Президент вручив йому орден «Золота Зірка». Через поранення Валерій втратив руки. Нині захисник готується до встановлення біонічних протезів.

Президент вручив ордени «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів вісьмом бійцям.

Під час спілкування із захисниками глава держави цікавився їхнім бойовим шляхом, самопочуттям, потребами та умовами лікування. «Дякую за ваш героїзм, за вашу службу. Бажаю якнайшвидшого одужання та перемоги», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент поспілкувався з медичним персоналом закладу. Він подякував лікарям за збережені життя військових і допомогу захисникам у відновленні. Глава держави вручив медикам ордени Княгині Ольги ІІІ ступеня та ордени Данила Галицького.

У день Святого Миколая Володимир Зеленський відвідав Національну дитячу спеціалізовану лікарню «Охматдит», де поспілкувався з дітьми, які проходять реабілітацію після травм унаслідок російських терористичних обстрілів території України. Глава держави поцікавився самопочуттям малечі, захопленнями та найбільшими мріями. Він привітав дітей із днем Святого Миколая та вручив їм подарунки.

Джерело: Офіс Президента