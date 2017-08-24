Акт Верховної Ради Української РСР, яким було проголошено незалежність та створення самостійної держави, підняв потужну хвилю патріотизму та оптимізму серед українців у ті серпневі дні 1991 року. Згадаймо, як це було…
Акт Верховної Ради Української РСР, яким було проголошено незалежність та створення самостійної держави, підняв потужну хвилю патріотизму та оптимізму серед українців у ті серпневі дні 1991 року. Згадаймо, як це було…
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