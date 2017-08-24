Акт Верховної Ради Української РСР, яким було проголошено незалежність та створення самостійної держави, підняв потужну хвилю патріотизму та оптимізму серед українців у ті серпневі дні 1991 року. Згадаймо, як це було…

Київ, 4 вересня 1991 року. Підняття національного прапора України над Верховною Радою УРСР.

Київ, 24 серпня 1991 року. Позачергова сесія Верховної Ради УРСР ХІІ скликання, на якій було ухвалено Акт проголошення незалежності України.

25 серпня Президія Верховної Ради України ухвалила постанову про тимчасове припинення діяльності КПУ.

25 серпня 1991 року в Рівному демонтували пам’ятник натхненнику Великої жовтневої революції.

15 вересня 1991 року в Києві відбулося Всеукраїнське народне віче на підтримку Акта про державну незалежність України.