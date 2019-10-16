14 жовтня українці відзначили три свята водночас: Покрову Пресвятої Богородиці, що для всіх православних — одне з найбільших релігійних свят осені; День українського козацтва, історія якого поміж найвеличніших сторінок життя нашого народу; День захисника України, який став символом нерозривного зв’язку всіх поколінь захисників нашої держави, — це пам’ять про тих, хто в різний час захищав нашу землю від ворога і боронить її зараз, коли на східних територіях триває боротьба за незалежність і суверенітет.

Саме тому Президент Володимир Зеленський побував із робочою поїздкою на Донеччині, відвідав штаб операції Об’єднаних сил, де ознайомився із ситуацією на лінії зіткнення та з умовами служби й проживання українських військових на передовій. Він привітав усіх воїнів з Днем захисника України, вручив державні нагороди й подарував годинники бійцям 92-ї окремої механізованої бригади оперативного командування «Схід».

Почесну назву «Імені князя Романа Великого» він присвоїв 14-й окремій механізованій бригаді, а «Херсон» — 11-й окремій бригаді армійської авіації.

Президент вшанував пам’ять Героя України, заступника командира батальйону 72-ї окремої механізованої бригади Андрія Кизила, поклавши квіти до пам’ятника захисникам Авдіївки з портретом загиблого воїна.

«Це день відважних, безстрашних і непереможних воїнів, чоловіків і жінок з усіх куточків нашої незалежної України, справжніх національних героїв, які щодня боронять Батьківщину», — наголосив Президент.

До початку війни на Донбасі у 2014 році українці помилково почувалися в безпеці, нагадав він: «Таке явище, як війна, здавалося нам чимось дуже далеким, із книжок і кінофільмів. Давнім спогадом із розповідей дідусів і прадідів. Водночас держава або мало, або зовсім не піклувалася про власне військо. Ми чули новини про збройні конфлікти у світі й були впевнені: нас це ніколи не торкнеться».

Володимир Зеленський висловив жаль, що за усвідомлення масштабів катастрофи від цієї недалекоглядності наша держава сплатила втратою життів тисяч людей і частиною території: «Анексований Крим та початок війни на Донбасі. Стрічки жахливих новин з кількістю жертв, обстрілів, захоплених населених пунктів — це була насправді шокова терапія, немов дві тисячі вольт пропустили по тілу нашої країни».

Дяка від кожного українця

Президент наголосив, що такі події для будь-якої країни історичні й визначальні. «Ці моменти є моментами істини. Коли у цілого народу є тільки два шляхи. Перший — здатись і назавжди зникнути з лиця землі. Або народитися вдруге. Всупереч усьому. На зло всім ворогам. Ми обрали саме цей шлях», — цитує слова Президента його Офіс.

Нині, після кількох років війни, українці стали значно сильнішими. «Хлопці та дівчата, які ще вчора пішли захищати Неньку без бронежилетів та в кросівках, сьогодні — змужнілі, загартовані й вправні оборонці, що стоять на сторожі національної безпеки. Наша Конституція каже, що Україна незалежна, суверенна, унітарна й демократична держава. І якщо хтось не згоден з цим і хоче цьому заперечити, то йому доведеться мати справу з вами — нашими захисниками», — наголосив Президент.

Після повернення з Донеччини Президент разом із Прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком і міністром у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксаною Колядою провів зустріч із рідними загиблих воїнів.

Володимир Зеленський зокрема зазначив, що законопроєкт стосовно добровольців (проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції № 2045-1) має бути розглянуто у Верховній Раді наступного пленарного тижня, а зміни до Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», спрямовані на підтримку членів родин загиблих учасників бойових дій у зоні АТО й ООС, — підготовлено до 15 листопада.

Соцгарантії близьким загиблих

Учасники обмінялися думками щодо змін до закону про статус ветеранів та їхні соціальні гарантії. Родичі військових звернулися до глави держави з проханням підтримати зміни до законодавства, що напрацьовано спільно з профільним міністерством, рідними загиблих воїнів, громадськими організаціями та активістами.

Серед ініціатив — чітке формулювання визначення «члени сімей загиблих в АТО/ООС» та соціальні гарантії для них. Також обговорювалося питання матеріальної допомоги дружинам, дітям і батькам загиблих воїнів, забезпечення для них пільгового проїзду в громадському транспорті.

«Ви — перший Президент, який зустрівся із сім’ями загиблих воїнів у такому форматі. Ми дякуємо за це та просимо вашої підтримки, зокрема, щоб наші інтереси було виписано в законодавстві. Це стосується пільг і відповідного статусу, на який ми заслуговуємо», — звернулася до Володимира Зеленського дружина загиблого Героя України Ірина Міхнюк.

Учасники зустрічі висловилися за необхідність гідного вшанування пам’яті загиблих воїнів та обговорили можливість відзначення 29 серпня 2020 року на державному рівні Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави.

Чимало бійців мають відзнаки «Народний герой», тож рідні загиблих запропонували опрацювати питання відзначення цих військових державними нагородами, зокрема званням «Герой України».

Обговорено й реалізацію проєктів патріотичного спрямування, збільшення частки патріотичного контенту на українському телебаченні, створення нових програм і документальних фільмів про воїнів, зокрема тих, хто віддав життя в боротьбі за Україну.

«Коли законопроєкт буде доопрацьовано й передано до Верховної Ради, я готовий надати йому статус невідкладного, щоб парламент мав змогу швидко його розглянути та ухвалити», — запевнив Президент.

Наостанок Володимир Зеленський та Оксана Коляда підтримали пропозицію створити при Міністерстві ветеранів Раду сімей загиблих військовослужбовців. А Прем’єр-міністр пообіцяв повну підтримку в цьому питанні. «Уряд надасть максимальну підтримку законопроєкту, щоб уже до 15 листопада він був у парламенті. Також із профільним міністром ми ознайомимось з усіма проблемами, які постали перед родинами загиблих, та найближчим часом допоможемо їх розв’язати», — наголосив Олексій Гончарук.

Любов ДМИТРЕНКО

для «Урядового кур’єра»