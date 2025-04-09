Кабінет Міністрів на засіданні 8 квітня ухвалив рішення щодо скасування ще 204 інструментів регулювання в різних сферах. За словами Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, скасовано 150 регуляторних інструментів у галузі медицини та санітарного контролю, 15 — в галузях охорони праці, торгівлі, будівництва та пожежної безпеки, а також 22 інструменти, які стосуються правоохоронної діяльності, довкілля, агропромислового комплексу та інших галузей.

«Тепер не потрібно буде оформлювати погодження проєкту перепрофілювання підприємства, отримувати санітарний паспорт на транспорт, брати висновок про можливість будівництва оздоровчого закладу тощо. Економічний ефект ухвалених рішень становитиме понад 600 мільйонів гривень», — наголосив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр анонсував, що в найближчих планах передбачено скасування ще понад сотні регуляторних інструментів, більшість з яких перебувають у компетенції Міністерства захисту довкілля, МОЗ та Міністерства економіки.

«Відповідні протокольні доручення надано цим та іншим державним установам», — повідомив він.

Денис Шмигаль нагадав, що один з напрямів роботи уряду — системна дерегуляція, яку позначили як одне із ключових завдань економічної політики. За його словами, до початку повномасштабної війни результативно працювала міжрегіональна група з дерегуляції й тоді було скасовано понад 1600 актів регулювання. Крім того, 2023 року створено Міжвідомчу робочу групу з дерегуляції, яка завдяки своїй діяльності до 8 квітня вже анулювала 138 регуляторних інструментів.

Прем’єр сказав, що уряд створює підприємцям комфортні умови для роботи не лише за рахунок дерегуляції.

«Реалізуємо комплексну програму і політику «Зроблено в Україні» — доступні кредити, гранти, державні закупівлі в українських виробників. Створюємо та облаштовуємо інфраструктуру індустріальних парків. Будуємо експортоорієнтовану економіку та підвищуємо частку переробної продукції у структурі експорту. Працюємо над страхуванням ризиків, спричинених війною», — перелічив він.

Насамкінець очільник уряду подякував українським підприємцям, які започатковують власну справу, розвивають та модернізують свій бізнес. Він висловив вдячність іноземним інвесторам за кожен долар, вкладений у нашу економіку, мільйонам українців, які працюють, навчають, лікують, рятують. І найголовніше — українським захисникам та захисницям.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ