За два дні до Нового року Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вирушив на вулицю Вишняківську, 8-Б. І стало зрозуміло, що Дарницький район Києва може пишатися новим дошкільним навчальним закладом № 791. Церемонія відкриття установи тривала недовго. Під час виступу Володимир Гройсман закликав місцеву владу визначити будівництво дитячих садків своїм пріоритетом та за 2 — 4 роки позбутися черг до дошкільних навчальних закладів. «Хочу, щоб мене почули всі сільські та селищні голови — це пріоритет. Треба зробити все можливе для того, щоб за 2—4 роки ліквідувати черги в дитячі садочки», — наголосив він.

Зокрема Прем’єр говорив про брак дитсадків. Усі наявні — переповнені. В чергах — десятки тисяч дітлахів. «Це неприпустимо для країни. Завдання місцевої влади — зосередитися саме на відновленні і будівництві нових дитячих садків. Пріоритет має полягати у відкритті нових дитячих садочків і створенні нових місць для дітей у них», — цитує слова глави уряду департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Прем’єр переконаний у тому, що держава має приділяти найбільше уваги освітній сфері. Вона — пріоритет уряду на 2017 рік. У цьому розрізі лунало нагадування про передбачене Держбюджетом збільшення заробітної плати вчителям на 50%, удвічі — мінімальної заробітної плати. «Це все позначиться на збільшенні заробітних плат працівників дошкільних навчальних закладів. Сприятиме налагодженню нормального процесу в дошкільній освіті», — зауважив глава уряду.

Наймолодше покоління, за його словами, має право на те, щоб отримати якісні знання та стати в перспективі конкурентним. «Діти — наше майбутнє. Та для того, щоб діти були успішними в майбутньому, вони мають отримати якісне сьогодення», — зазначив Володимир Гройсман.

А позитивним сигналом він вважає відкриття нових дитячих садочків. Це стало можливим завдяки реалізації реформ із децентралізації влади. У цьому розрізі Прем’єр попередив, що передача функцій на місця матиме позитивні результати за умови якісного управління кожним із регіонів. По-перше, потрібно вміти розставляти акценти в роботі, по-друге, ефективно використовувати отримані кошти. На його думку, свідченням хорошого управління на місцях є поява нових дошкільних закладів та шкіл. «Мені б хотілося, щоб цей пріоритет був незмінним для всіх керівників на місцях, яких ми обираємо і яким довіряємо», — наголосив Прем’єр.

Цей дитячий садок має 14 приміщень для груп (4 ясельні), де можуть перебувати 260 дітей. Там є плавальний басейн, комп’ютерний клас, дві ігротеки, спортивна, музична та актова зали, харчовий та медичний блоки, пральня, адміністративні приміщення, приміщення для роботи логопеда та психолога. Особливу увагу приділено питанням енергозбереження: утеплено фасад, системи вентиляції передбачені з рекуперацією повітря, влаштовано енергозберігаюче освітлення, ясельні групи та приміщення басейну мають «теплу підлогу», дах — з антикризовою системою. На території дитячого садочка розташовані групові майданчики з тіньовими навісами та безпечним гумовим покриттям на підлозі, пісочниці, майданчики для занять фізкультурою, з вивчення правил дорожнього руху та для юних натуралістів. Під час будівництва закладу вдалося зекономити 6 мільйонів 445,1 тисячі гривень місцевого бюджету. Фактична вартість будівництва — 81 мільйон 863,4 тисячі гривень. А розпочали будівництво цього закладу для дітей ще в 1993 році. У 1994-му зведення об’єкта призупинили. Відновили тільки у 2016-му. Після того як плани привели у відповідність до сучасних будівельних норм.

Під час брифінгу для представників ЗМІ Володимир Гройсман відповідав на злободенні запитання. Він заявив, що негативно сприймає можливість позбавлення ліцензії телеканалу «1+1» словами: «Я отримав звернення від журналістів телеканалу. Абсолютно негативно сприймаю навіть інформацію про те, що можуть бути якісь утиски. Вважатимемо, що сталося звичайне непорозуміння». За умови виникнення якихось проблем у подальшій роботі телеканалу глава уряду пообіцяв уживати певних заходів. «Я підтримую свободу слова в країні. Вважаю, що свобода слова важлива, як повітря, тому що це дає змогу нам змінюватися та бути відкритими», — запевнив він.

Наступне запитання стосувалося новорічних планів Прем’єра. Він розповів, що зустрічатиме Новий рік у колі родини. «Як завжди, у колі родини, це сімейне свято ми плануємо з родиною зустріти вдома, в Україні», — цитує слова глави уряду Укрінформ.