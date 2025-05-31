Уряд надасть одноразову допомогу молодим медикам, які працюватимуть у сільських регіонах та зонах бойових дій

Україна крок за кроком реалізує свій стратегічний вибір на користь об’єднаної Європи. Ми рекордно швидко пройшли дистанцію від подачі заявки на членство в Євросоюзі до початку передвступних переговорів. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, розпочинаючи чергове засідання уряду. За його словами, амбітна ціль на 2025 рік — відкрити на паралельній основі всі шість переговорних кластерів з ЄС.

«Нещодавно уряд схвалив переговорну позицію України щодо Кластера 1 «Основи процесу вступу до ЄС». Документ вже передали до Європейської комісії. Сьогодні розглядаємо та затверджуємо переговорні позиції за Кластером 2 «Внутрішній ринок» та Кластером 6 «Зовнішні відносини», — підкреслив очільник уряду.

За його словами, це офіційні документи, які містять наші пропозиції, окреслюють пріоритети та зобов’язання щодо майбутнього членства.

Другий кластер охоплює ключові напрями функціонування єдиного ринку ЄС, зокрема вільний рух товарів і послуг, робочої сили й капіталу, правила конкуренції та захисту прав споживачів. Це те, що потрібно українському бізнесу та всім українцям.

Шостий кластер стосується зовнішньої політики, безпеки та оборони. Це серед іншого наш внесок у безпечне майбутнє єдиної Європи і захист континенту від російської загрози.

«Важливо, що Єврокомісія поділяє наш оптимізм і вже в червні налаштована відкрити переговори за Кластером 1», — наголосив Денис Шмигаль.

Усередині країни один із ключових викликів, за словами глави уряду, — наступна зима.

«Щоб гарантувати людям взимку світло і тепло, утворюємо штаб з підготовки до опалювального сезону. Його очолить віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба», — повідомив Прем’єр.

Штаб координуватиме дії центральних та місцевих органів виконавчої влади, сприятиме створенню обласних та міських штабів, оперативно розв’язуватиме проблемні питання, здійснюватиме моніторинг підготовки об’єктів ЖКГ до зими.

Денис Шмигаль зазначив, що обсяги газу, закачаного у травні до газосховищ, на 40% перевищили обсяги за аналогічний період торік. Уведено в експлуатацію 130 МВт потужності когенераційних установок та 250 МВт теплової потужності блочно-модульних котелень. Загалом 2025 року заплановано підключити понад 900 МВт таких потужностей.

«Також маємо понад 1,1 млрд євро внесків у Фонді підтримки енергетики України. Це ресурс для закупівель енергетичного обладнання на відновлення та модернізацію енергетичної інфраструктури», — поінформував очільник уряду. За його словами, в надзвичайно складних умовах Україна зберігає макрофінансову стабільність. Так, маємо домовленість на рівні персоналу щодо восьмого перегляду програми співпраці з Міжнародним валютним фондом. Після затвердження рішення виконавчою радою фонду очікуємо на новий транш обсягом приблизно 500 мільйонів доларів.

«Сьогодні також ухвалюємо рішення про залучення коштів від Японії. Це майже 3 мільярди доларів, забезпечених доходами від російських заморожених активів, на фінансування пріоритетних бюджетних видатків України», — повідомив Денис Шмигаль.

Також постійно у фокусі уряду — безпека та оборона. Прем’єр окреслив дві важливі новини. Перша: за лідерства Фінляндії під час його зустрічі із Прем’єр-міністром Петтері Орпо було створено нову коаліцію укриттів цивільного захисту. Очікується, що інші держави до неї активно долучатимуться. Завдяки коаліції заплановано залучити до 14 млрд євро на розбудову укриттів.

Ще одне посилення — потенційне розширення коаліції дронів до 20 учасників. Про намір приєднатися оголосили Бельгія і Туреччина. Учасники коаліції зобов’язалися цього року спрямувати Україні 2,75 млрд євро.

«Вдячний всім нашим друзям, зокрема Латвії — за лідерство в коаліції», — підкреслив глава уряду.

Поряд з безпекою та обороною інвестиції в людський капітал — наскрізна політика уряду та держави. «Схвалюємо постанову про запровадження одноразової виплати 200 тисяч гривень для випускників медичних вишів, які влаштовуються на роботу в медзаклади сільської місцевості або на території активних бойових дій. Це дієва підтримка молодих спеціалістів та засіб подолання кадрового дефіциту медиків на місцях», — наголосив Денис Шмигаль.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ