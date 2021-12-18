Під час чергової Години запитань до уряду у Верховній Раді Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що цьогоріч Кабміну вдалося зробити у різних галузях, та окреслив напрями активізації подальшої діяльності уряду.

Насамперед Денис Шмигаль подякував медикам, які самовіддано борються з пандемією коронавірусу, рятуючи життя людей, і військовим, які захищають державу вже восьмий рік поспіль і дають їй змогу функціонувати.

«Ніколи не забуваємо про це, завжди відчуватимемо підвищений рівень відповідальності перед бійцями та медиками, які нині на передовій боротьби за незалежність країни і за здоров’я та життя її громадян», — констатував він.

За його словами, як і весь світ, Україна заходить у новий рік в умовах глобальної пандемії коронавірусу. Але жодна країна не трансформується в умовах агресії з боку Російської Федерації.

Прем’єр додав, що 2021 рік минув під знаком масштабної світової кампанії з вакцинації, що дала змогу всьому світу зупинити пандемію.

«Вдалося повністю забезпечити громадян безкоштовними якісними і безпечними вакцинами від провідних світових виробників. Станом на 17 грудня щеплено вже понад 13 мільйонів українців. У найближчий місяць маємо підійти до позначки 50% щеплених дорослих українців. Менш ніж за рік Україні вдалося законтрактувати та отримати майже 40 мільйонів доз вакцин.

Медицина залишається пріоритетом уряду і 2022-го. У бюджеті на медицину закладено майже 200 мільярдів гривень, що майже вдвічі більше, ніж у попередні роки. Цьогоріч істотно розширено програму реімбурсації «Доступні ліки». Її користувачі — вже понад 3 мільйони українців. У програмі доступні 430 лікарських препаратів і засобів, а на початок 2021-го їх було 297. Закуплено цього року для екстреної медицини 622 швидких. Ще 160 буде закуплено найближчим часом. Активно закуповують сучасне медобладнання у приймальні відділення. Збільшено видатки на трансплантологію, боротьбу з онкозахворюваннями тощо», — зазначив очільник уряду.

Виплати зростають

Цьогоріч уряд 10 разів підвищував пенсійні виплати різним категоріям громадян.

«Пенсії підвищувалися та індексувалися. Підвищувалися пенсії пенсіонерам, котрі працюють, військовим і чорнобильцям. Доплати двом останнім категоріям в середньому перевищували 2 тисячі гривень. Пенсіонери віком 75—80 років щомісяця отримують доплати в розмірі 400 гривень, старші 80 років — 500 гривень. Наступного року такі програми почнуть працювати для пенсіонерів старших 70 років. У грудні мінімальна пенсія для тих, хто має повний стаж, зросла до 2600 гривень, а середня сягнула майже 4 тисяч гривень. Це важливий показник.

Двічі за рік зростала мінімальна зарплата, і нині становить 6,5 тисячі гривень. Цього року зарплати лікарів зросли на 30%, у 2022-му середня зарплата лікаря становитиме щонайменше 22,5 тисячі гривень. Зарплати вчителів зросли на понад 25%. Якщо у вересні торік зарплата вчителя першої категорії становила майже 10 тисяч гривень, то нині — 13 тисяч. Цьогоріч за відповідною програмою персональні ноутбуки отримали 39 тисяч учителів у 19 областях. Програма триватиме і наступного року. З 1 січня 2022-го зростуть академічні стипендії у вишах і студентів профтехучилищ у 1,5—2,5 раза», — пообіцяв Прем’єр.

Тарифи не збільшаться

Нагадаємо, Кабмін, органи місцевого самоврядування й НАК «Нафтогаз України» 30 вересня підписали Меморандум про врегулювання проблемних питань у галузі постачання теплової енергії та гарячої води в опалювальному періоді 2021—2022 років. Меморандум передбачає, що на місцях тарифи на тепло й гарячу воду для населення залишаться на рівні минулого опалювального сезону. Уряд зобов’язався відшкодувати різницю між встановленим й ринковим тарифами на комунальні послуги, а також підтримати фінансово громади з низьким рівнем податкоспроможності.

У парламенті Прем’єр укотре заявив: «Зобов’язання виконуються, тарифи не зростають, що дуже важливо з огляду на світову енергокризу. До завершення опалювального сезону тарифи на газ, тепло, електроенергію не змінюватимуться».

Щодо субсидійної підтримки громадян Денис Шмигаль нагадав: «У 2021-му завершено реформу житлових субсидій. Відповідно із травня житлові субсидії виплачують їх отримувачам виключно у готівковій формі. Більшість субсидіантів не подавали заявки, субсидії перепризначено їм автоматично. В опалювальному сезоні 2020—2021 років середній розмір субсидій становив 1770 гривень. В опалювальному сезоні 2021—2022 років очікується підвищення субсидій до рівня 2000 гривень і вище».

Комфорт і безпека

Аби держава була максимально комфортним середовищем для людей і бізнесу, в Україні реалізовано реформу з децентралізації, розбудовується інфраструктура, активно впроваджується цифровізація.

«Широкосмуговий інтернет покриває дедалі більше територій, зокрема сільських. Кількість українців, що користуються державними електронними послугами, впродовж року зросла з 50 до 60%. За рік на порталі цифрових послуг «Дія» додано понад 20 таких послуг, а в мобільному додатку «Дія» — 15, відображаються шість нових цифрових документів, зокрема внутрішній та міжнародний ковід-сертифікати. На порталі «Дія» доступно понад 30 електронних сервісів для підприємців. Розширюється мережа ЦНАПів — стаціонарних і мобільних. Тут можна отримати понад 160 видів послуг», — акцентував Прем’єр.

Завдяки децентралізації громади почали впливати на свій розвиток, визначати, де будувати соцоб’єкти. На 2022 рік загальний обсяг фінансового ресурсу місцевих бюджетів — 630 мільярдів гривень. Для порівняння: 2020-го власні доходи цих бюджетів становили 290 мільярдів, цьогоріч очікується на рівні 320, на 2022-й — понад 437. На будівництво і ремонт місцевих доріг на 2022-й заплановано понад 24 мільярди гривень, закладено кошти й на інші інфраструктурні об’єкти. Наймасштабніший інфраструктурний проєкт «Велике будівництво» триватиме в межах усієї держави.

«Без сильної армії не може бути сильної держави. Цього року армія стала ще міцнішою завдяки нарощуванню обсягів постачання нового та модернізованого озброєння, боєприпасів і техніки. Розпочато будівництво корветів, літаків. Розробляють ракетні комплекси. Якщо у 2021-му загалом на сектор безпеки та оборони йде 5,93% ВВП (267 мільярдів гривень), то плани на 2022-й — майже 6% ВВП (понад 320 мільярдів)», — резюмував Денис Шмигаль.