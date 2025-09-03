Кабінет Міністрів на засіданні 1 вересня ухвалив рішення, яке розширює можливості для отримання статусу дитини, що постраждала внаслідок війни. Відтепер статус можна буде оформити не лише за місцем внутрішнього переміщення, а й за місцем звернення або там, де дитину виявили місцеві органи влади. Крім того, розширено перелік підстав для його надання. Серед них депортація, примусове переміщення, а також випадки загибелі чи зникнення батьків через війну.

«Нині понад 412 тисяч дітей вже мають цей статус. Але дітей, які постраждали від війни, набагато більше. Понад мільйон з них були змушені залишити домівки, тисячі пережили втрати, евакуації, обстріли. Ці зміни важливі для того, щоб забезпечити захист прав кожної дитини», — наголосила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Ухвалене рішення дасть змогу охопити ширшу категорію дітей, які зазнали негативного впливу війни, та сприятиме посиленню державного захисту їхніх прав.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що уряд рекомендував продовжити знижку на харчування дітей у дитячих садках для багатодітних родин.

«Рекомендували місцевій владі продовжити пільгу на харчування дітей у державних і комунальних дитсадках. Після ухвалення відповідних рішень органами місцевого самоврядування багатодітні родини і надалі зможуть сплачувати на 50% менше за харчування», — сказала очільниця уряду.

На засіданні в понеділок Кабінет Міністрів ухвалив рішення про надання 34 млн грн на водопостачання для Миколаївщини.

«Щоб гарантувати стабільний доступ до води у посушливий період, уряд перерозподілив 34 мільйони гривень у межах державної програми на потреби Миколаївщини. Каскад водосховищ у басейні річки Березань забезпечує питною водою понад 9,2 тисячі мешканців із 15 громад та зрошення майже 10 тисяч гектарів сільгоспземель», — повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко за підсумками засідання Кабінету Міністрів України.

Як повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, розпорядженням «Про внесення змін у додаток 2 Державної цільової програми комплексного водозабезпечення територій, які зазнали впливу воєнних дій, на період до 2030 року» зокрема передбачено внесення змін до Державної цільової програми комплексного водозабезпечення територій, які зазнали впливу воєнних дій, на період до 2030 року. А саме доповнення її новим заходом щодо наповнення у листопаді — грудні 2025 року каскаду водосховищ Миколаївської області. Головним розпорядником бюджетних коштів визначено Держводагентство. Ці заходи сприятимуть забезпеченню стабільного доступу населення та галузей економіки Миколаївської області до відновлюваних, безпечних та економічно доступних джерел води, а також дасть змогу забезпечити безперебійне функціонування водоподавального каскаду наливних водосховищ, підтримати баланс підземних горизонтів прісної води та створити стійкі умови для міжбасейнового перекидання водних ресурсів у маловодний регіон Причорномор’я.

Ухвалив уряд постанову «Про внесення змін до постанови від 29 листопада 2001 р. №1598», яку розроблено на виконання вимог статті 11 Закону України «Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення».Постановою затверджено перелік найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, а також фізичних і біологічних факторів, викиди яких в атмосферне повітря тепер підлягатимуть регулюванню. Це рішення відповідає європейським практикам і наближає Україну до стандартів ЄС у галузі охорони довкілля. Ухвалення цього документа — важливий крок у реалізації закону про інтегрований контроль промислового забруднення.

Нагадаємо, що Закон України «Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення» запроваджує європейський механізм зменшення промислових викидів, який довів свою ефективність у країнах ЄС, де рівень забруднення повітря за останні 15 років знизився на 40—85% залежно від забруднювача. Ухвалення закону було одним з індикаторів Ukraine Facility, який Україна виконала вчасно. Закон імплементує європейську директиву 2010/75/ЄС і таким чином наближає Україну до виконання зобов’язань з адаптації національного екологічного законодавства у процесі вступу в ЄС.

Також Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження про призначення українських менеджерів до керівної ради Інвестиційного фонду відбудови, який створили Україна та США.

«Уряд ухвалив важливе рішення для початку роботи Інвестиційного фонду відбудови — призначено представників України у керівній раді. Перше засідання ради відбудеться на початку вересня цього року. На ньому буде затверджено учасників комітетів, принципи добору проєктів та операційні процедури», — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

До складу керівної ради увійшли: Олексій Соболев, міністр економіки, довкілля та сільського господарства України; Єгор Перелигін, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України; Олександр Карасевич, Державний секретар МЗС України.

Керівна рада складається із шести менеджерів — по троє від кожної сторони. Американську сторону представлятимуть троє менеджерів, уповноважених DFC через компанію DFC Ukraine Subsoil, LLC.

Стратегічні рішення ухвалюватимуть одностайно, що гарантує рівноправність партнерства.

Нагадаємо, Інвестиційний фонд відбудови (Reconstruction Investment Fund, RIF) — це спільна ініціатива урядів України та США, створена для залучення приватних інвестицій у стратегічно важливі сектори української економіки. Фонд офіційно працює із 23 травня 2025 року.

Джерела: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства