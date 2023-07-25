«Уночі російські окупанти атакували портову інфраструктуру Дунаю в Одеській області іранськими ударними дронами типу «Shahed». Зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження інших видів вантажів, в одному з виробничих приміщень виникла пожежа». Це повідомлення Оперативного командування «Південь» учора стало черговим свідченням підлих дій ворога, які спрямовані проти можливостей України експортувати продовольство.

Раніше, 18 та 19 липня, росія обстріляла об’єкти портової інфраструктури Одещини, що були задіяні в зерновій ініціативі. Як зазначає Міністерство аграрної політики та продовольства, агресор укотре довів, що людські цінності для нього — порожній звук, довіри до його слів як не було, так і немає. Атаковані зернові термінали та інфраструктура в портах Одеса та Чорноморськ. Нічний удар вивів з роботи значну частину зернової експортної інфраструктури порту Чорноморськ. За оцінками спеціалістів, для повноцінного відновлення об’єктів, що постраждали цієї ночі, знадобиться не менш як рік. У порту Чорноморська також було знищено 60 000 тонн зерна, яке мали завантажити на великотоннажне судно і відправити зерновим коридором ще 60 днів тому.

«Найбільше постраждала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів і перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group. Це терористичний акт не проти України, а проти всього світу, продовольча безпека якого знову під загрозою. Людство опинилося в заручниках у країни-терориста, яка шантажує весь світ голодом. Світ має відреагувати жорстко і відповідно до ситуації!

Якщо ми не зможемо експортувати продовольство, то населення найбідніших країн опиниться на межі виживання. Крім того, постраждає економіка не лише України, а й світу. Зросте ціна на збіжжя, і не всі країни зможуть дозволити собі купувати сільгосппродукцію, отже ціна значно зросте на продукти харчування: борошно, крупи, м’ясо», — наголосив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.

Відреагували на обстріли й у світі. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш різко засудив російські атаки на українську портову інфраструктуру.

«Ці атаки мають вплив далеко за межами України. Ми вже бачимо негативний вплив на світові ціни на пшеницю та кукурудзу, що завдає шкоди всім, але особливо — вразливим людям на глобальному півдні», — заявив від імені Антоніу Гутерріша його речник Стефан Дюжаррік.

Ця тема звучала і на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому виходу рф із зернової ініціативи та її ударам по українських портах. Заступниця Генсека ООН з політичних питань Розмарі Дікарло, як повідомляє Укрінформ, зазначила: зростають ціни на продовольство у всьому світі, посилюючи енергетичну та фінансову кризи.

«Ми стали свідками ще одного удару по глобальній продовольчій безпеці, оскільки росія четвертий день поспіль здійснює напади на українські чорноморські порти в Одесі, Чорноморську та Миколаєві за допомогою ракет і безпілотників, знищуючи критично важливі об’єкти портової інфраструктури й запаси зерна», — наголосила вона.

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу наголосив, що удари по українській портовій інфраструктурі — спроби росії ліквідувати Україну як конкурента на ринку і підвищити світові ціни на продовольство задля власного заробітку.

«Ми закликаємо партнерів підтримати українську ініціативу про створення гуманітарного морського коридору в Чорному морі. Гуманітарний коридор дасть змогу відновити життєво необхідні постачання продовольства», — підкреслив він.

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«Урядового кур’єра»