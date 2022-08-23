Кожен українець 24 лютого зробив, мабуть, найголовніший вибір в житті. Завдяки вибору мільйонів людей на користь України наша держава зробила те, чого майже ніхто у світі не очікував від неї. Бо вони відверто недооцінювали українців, не знали наших ветеранів, не знали, що Україна — країна сміливості, героїв, людей, які вмить об’єдналися для захисту української свободи й ніколи і нікому свободу не віддадуть. На цьому Президент України Володимир Зеленський наголосив під час форуму «Захисники. Перекличка», який відбувся в межах 5-го Міжнародного волонтерського та ветеранського форуму «Там, де ми, — там Україна».

«На початку цього року, до повномасштабного вторгнення рф, в Україні налічувалося майже 500 тисяч учасників бойових дій. Нині майже мільйон людей захищають Україну у Збройних cилах й інших формуваннях, які протистоять окупантам. Що таке боротися з російськими терористами до нашої перемоги? Це означає, що в кожного в Україні будуть родичі-ветерани, або друзі-ветерани, або колеги-ветерани, або знайомі-ветерани. Що ветеранська спільнота стане однією з найбільших у країні. Що потрібні відповідні зміни, які відображають цю нову реальність, і в державній політиці щодо ветеранів, і в суспільному сприйнятті ветеранів, і в усіх наших економічних гравців», — цитує слова глави держави його Офіс.

Президент зробив акцент на важливості безумовної поваги до ветеранів на всіх рівнях суспільного життя у країні. І ця повага має втілюватися не на словах, а в цілком практичних речах.

Вічна вдячність героям

Учасники форуму вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих захисників. Глава держави відзначив державними нагородами військовослужбовців, деяких з них, на жаль, посмертно. Ордени «Золота Зірка» отримали члени родин загиблих.

Так, звання Героя України посмертно присвоєно полковникові Сергієві Котенку, який з 2015 року захищав суверенітет і територіальну цілісність держави в Маріуполі, Попасній, Станиці Луганській, Світлодарську. Під час обстрілу поблизу Світлодарська виніс побратима з охопленого вогнем автомобіля і врятував йому життя. Завжди перебував на передових рубежах оборони. 24 лютого 2022-го вивів батальйон з-під обстрілів ворога та зайняв оборону поблизу села Василівка Запорізької області, чим завадив просуванню окупантів. А 9 березня під час чергового обстрілу з важкої артилерії Сергій Котенко загинув.

Посмертно удостоєно відзнаки заступника командира окремого загону спецпризначення «Азов» старшого лейтенанта Віталія Грицаєнка. Він був серед тих морпіхів, які одними з перших наприкінці лютого цього року прийняли бій, коли ворог намагався висадити морський десант на узбережжі Азовського моря. Бійці «Азова», серед яких був і Віталій Грицаєнко, прикривали відхід побратимів і за 48 годин героїчно відбили чотири спроби висадити морський десант. Після того його група неодноразово розбивала ворожі колони та зупиняла спроби прориву нашої оборони. 19 березня військовослужбовці «Азова», серед яких був і Віталій Грицаєнко, здійснили успішну нічну диверсійно-розвідувальну операцію в тилу супротивника, але під час запеклого бою Віталій загинув.

Бойові завдання виконують

Президент вручив орден «Золота Зірка» старшому техніку-інструктору вертолітної ескадрильї капітанові Андрієві Шогану, якому присвоєно звання Героя України. На початку квітня він брав участь у перевезенні боєприпасів, висадженні розвідувальної групи та евакуації поранених з Маріуполя. Під час заходу та зльоту з майданчика в місті його групу атакували зі стрілецької зброї та ЗРК «Тор», а повертаючись, бійці зазнали обстрілу з корабля ворога, проте завдання було виконано в повному обсязі.

Відзнаку Президента України «Хрест бойових заслуг» вручено майорові Нацгвардії Денисові Нохріну. Наприкінці березня один з підрозділів російської армії атакував позиції українських захисників поблизу Рубіжного на Луганщині та взяв їх в оточення. Майор разом з побратимами висунувся для надання допомоги оточеним нацгвардійцям. Завдяки мужнім і рішучим діям Дениса Нохріна та його товаришів по службі вдалося відбити атаку ворога й вивести з оточення українців. Наприкінці червня під час масованих артобстрілів українських позицій Денис Нохрін допоміг побратимові, пораненому внаслідок розриву ворожого снаряда, зупинив кровотечу та евакуював його до бліндажа.

Таку саму нагороду отримав командир зенітної ракетної батареї майор Євгеній Григоренко. З 24 лютого 2022-го у складі угруповання Об’єднаних сил на території Донеччини та Луганщини він героїчно й мужньо виконує бойові завдання із прикриття повітряного простору країни. Євгеній Григоренко у складі бойової обслуги знищив десять літаків ворога (типу Су-25, Су-34, Су-30), гелікоптер, чотири ударних дрони. Під його керівництвом було знищено літак, вісім БПЛА та дві крилаті ракети типу «Калібр». Успішно виводив з-під ворожого вогню бойову техніку та особовий склад.

Пріоритетні завдання уряду

Участь у форумі взяв Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Очільник уряду говорив про те, що за сотнями тисяч українців, за кожним, хто 24 лютого взяв до рук зброю та пішов захищати свою землю від ворога, стоїть героїчна, а часто й трагічна історія боротьби за Незалежність.

«Саме тому ветеранська політика і формування системи державних гарантій та сервісів для захисників і захисниць — нині пріоритетний напрям роботи уряду. Держава працює над тим, щоб забезпечити ветеранам та їхнім родинам ефективні інструменти підтримки: безоплатне навчання та перекваліфікацію, підтримку ветеранських ініціатив і бізнесу, достойну роботу.

Уперше в Україні розробляють і впроваджують систему зручних і доступних онлайн-послуг для кожного ветерана. Триває робота над технічними рішеннями, інтеграція з Єдиним державним реєстром ветеранів війни. Певні послуги запрацюють із першого дня після перемоги. Триває робота щодо електронних посвідчень ветеранів. Розробляють послуги для порталу та застосунку «Дія», — цитує слова Дениса Шмигаля департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Прем’єр зазначив, що нині в Україні впроваджують новий підхід до психологічної реабілітації українських воїнів за стандартами провідних країн світу, а також запроваджено в роботу реєстр надавачів послуг психологічної допомоги, який автоматизував взаємодію між Міністерством у справах ветеранів України та організаціями, які надають відповідні послуги.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»