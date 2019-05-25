Міністерство аграрної політики та продовольства України спільно з проектом ЄС SAFPI (підтримка розвитку аграрної політики і сільських територій) розпочинає всеукраїнську кампанію з інформаційної підтримки фермерства. Її мета — поінформувати хліборобський загал, які державні програми підтримки фермерства чинні в Україні, на котрі з них конкретний фермер може розраховувати залежно від роду діяльності і як ними скористатися.

Адже нині, на жаль, із поширенням такої інформації в Україні не все гаразд: багато не лише малих, а й середніх фермерів не обізнані зі змістом цих програм. Дехто зовсім не знає, що такі програми є, хоч останнім часом державна підтримка галузі стала більш ефективною і спрямованою саме на тих, хто її потребує.

Та недарма кажуть: хто поінформований, той озброєний. Тому в.о. міністра аграрної політики та продовольства Ольга Трофімцева зауважує: «Інформування про наявні програми, можливості до них долучитися, про конкретні кроки, які потрібно для цього зробити фермерові, щоб отримати це фінансування, — цей елемент надзвичайно важливий, щоб ці програми ефективно працювали». І робити це, за словами посадовця, слід насамперед на місцях, там, де відбувається аграрне виробництво. Державна підтримка, наголошує в.о. міністра, — ефективний засіб виведення малих сільгоспвиробників із тіні.

Заступник міністра аграрної політики та продовольства Віктор Шеремета, виходець із фермерського середовища, до цього додає, що програми державної підтримки донедавна працювали не надто ефективно із двох причин: слабка інформаційна база, люди на місцях не знали про державну підтримку, плюс багато фермерів не довіряли державі, не вірили в ефективність цих програм.

Нині, зауважує Віктор Шеремета, відбулися докорінні зрушення у цій царині. Це видно на прикладі програми часткової компенсації відсотків за кредитами для фермерських господарств. Торік на цю мету було передбачено з бюджету 500 мільйонів, хоч фахівці попереджали, що всю суму використати не вдасться. Так і вийшло: за рік програмою скористалося аж 254 фермерських господарства з наявних в Україні понад 33 тисяч на суму трохи більш як 8 мільйонів. Решта грошей повернулася до бюджету.

Зате тепер, коли поширилася інформація, що така програма є і працює, з початку року вже більш як 500 господарств подали заявки на отримання компенсації за кредитами, і сума — більш як 20 мільйонів. Тобто побачили, що воно працює і має сенс. А це лише один з десяти напрямів підтримки!

Утім, наголошує заступник міністра, щоб заслужити довіру населення, державні програми мусять діяти послідовно і надовго. Додамо: а не так, як донедавна, — то дали, то назад забрали. Що більше людей знатимуть про державні програми і користуватимуться ними, то менше ризику, що цими програмами у верхівці влади знов почнуть крутити мов циган сонцем.

Ось для того, щоб якомога більше людей знало про державні програми підтримки фермерства, аби надати їм незворотного характеру, і започатковують роботу згаданих на початку мобільних інформаційних центрів. Точніше, вона вже триває.

Днями у Києві відбулися семінари-тренінги для тих, хто в подальшому проводитиме інформаційну роботу на місцях. Це працівники обласних сільськогосподарських дорадчих служб, представники сільських, селищних громад та ОТГ, обласних організацій Асоціації фермерів і приватних землевласників України, очільники обласних відділень Українського державного фонду підтримки фермерства, представники управлінь агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій. У червні — липні слухачі цих семінарів уже в ролі консультантів поїдуть у регіони і проведуть зустрічі з головами та членами фермерських господарств, причому не лише в обласних центрах.

На цих зустрічах вони розповідатимуть про програми державної бюджетної підтримки галузі згідно з методичними посібниками, які вже презентовано. Усього таких зустрічей заплановано понад 100 по кількадесят учасників на кожну. Із такою великою підтримкою реформи в аграрній галузі справді можуть стати послідовними і незворотними.