Міністерство аграрної політики та продовольства України спільно з проектом ЄС SAFPI (підтримка розвитку аграрної політики і сільських територій) розпочинає всеукраїнську кампанію з інформаційної підтримки фермерства. Її мета — поінформувати хліборобський загал, які державні програми підтримки фермерства чинні в Україні, на котрі з них конкретний фермер може розраховувати залежно від роду діяльності і як ними скористатися.

Адже нині, на жаль, із поширенням такої інформації в Україні не все гаразд: багато не лише малих, а й середніх фермерів не обізнані зі змістом цих програм. Дехто зовсім не знає, що такі програми є, хоч останнім часом державна підтримка галузі стала більш ефективною і спрямованою саме на тих, хто її потребує.

Та недарма кажуть: хто поінформований, той озброєний. Тому в.о. міністра аграрної політики та продовольства Ольга Трофімцева зауважує: «Інформування про наявні програми, можливості до них долучитися, про конкретні кроки, які потрібно для цього зробити фермерові, щоб отримати це фінансування, — цей елемент надзвичайно важливий, щоб ці програми ефективно працювали». І робити це, за словами посадовця, слід насамперед на місцях, там, де відбувається аграрне виробництво. Державна підтримка, наголошує в.о. міністра, — ефективний засіб виведення малих сільгоспвиробників із тіні.

За рік програмою скористалося лише 254 фермерських господарства. Фото з сайту landlord.ua

Заступник міністра аграрної політики та продовольства Віктор Шеремета, виходець із фермерського середовища, до цього додає, що програми державної підтримки донедавна працювали не надто ефективно із двох причин: слабка інформаційна база, люди на місцях не знали про державну підтримку, плюс багато фермерів не довіряли державі, не вірили в ефективність цих програм.

Нині, зауважує Віктор Шеремета, відбулися докорінні зрушення у цій царині. Це видно на прикладі програми часткової компенсації відсотків за кредитами для фермерських господарств. Торік на цю мету було передбачено з бюджету 500 мільйонів, хоч фахівці попереджали, що всю суму використати не вдасться. Так і вийшло: за рік програмою скористалося аж 254 фермерських господарства з наявних в Україні понад 33 тисяч на суму трохи більш як 8 мільйонів. Решта грошей повернулася до бюджету.

Зате тепер, коли поширилася інформація, що така програма є і працює, з початку року вже більш як 500 господарств подали заявки на отримання компенсації за кредитами, і сума — більш як 20 мільйонів. Тобто побачили, що воно працює і має сенс. А це лише один з десяти напрямів підтримки!

Утім, наголошує заступник міністра, щоб заслужити довіру населення, державні програми мусять діяти послідовно і надовго. Додамо: а не так, як донедавна, — то дали, то назад забрали. Що більше людей знатимуть про державні програми і користуватимуться ними, то менше ризику, що цими програмами у верхівці влади знов почнуть крутити мов циган сонцем.

Ось для того, щоб якомога більше людей знало про державні програми підтримки фермерства, аби надати їм незворотного характеру, і започатковують роботу згаданих на початку мобільних інформаційних центрів. Точніше, вона вже триває.

Днями у Києві відбулися семінари-тренінги для тих, хто в подальшому проводитиме інформаційну роботу на місцях. Це працівники обласних сільськогосподарських дорадчих служб, представники сільських, селищних громад та ОТГ, обласних організацій Асоціації фермерів і приватних землевласників України, очільники обласних відділень Українського державного фонду підтримки фермерства, представники управлінь агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій. У червні — липні слухачі цих семінарів уже в ролі консультантів поїдуть у регіони і проведуть зустрічі з головами та членами фермерських господарств, причому не лише в обласних центрах.

На цих зустрічах вони розповідатимуть про програми державної бюджетної підтримки галузі згідно з методичними посібниками, які вже презентовано. Усього таких зустрічей заплановано понад 100 по кількадесят учасників на кожну. Із такою великою підтримкою реформи в аграрній галузі справді можуть стати послідовними і незворотними.