8 грудня 1868 року назавжди вписано в історію державотворення. Того дня у Львові заснували Товариство «Просвіта». І ця подія означала створення національної домівки поверх тогочасних кордонів, коли наша Вітчизна була ще поділена між різними імперіями. Імперії згодом упали. А ми, українці, були, є і будемо. Саме так емоційно Президент Петро Порошенко звернувся до присутніх на урочистому зібранні з нагоди 150-річчя заснування Товариства «Просвіта».

Його діячі піднялися над імперськими кордонами й побачили єдиний український народ зі своїм історичним корінням, власною мовою, оригінальними культурними традиціями. «Єдність українського народу від Карпат по Кубань і його окремішність від народів польського та російського» — кредо діяльності «Просвіти».

«Від нього товариство не відступило ні на йоту. Просвітяни — тисячі учителів, панотців, студентів, лікарів, підприємців, службовців — дали нам приклад того, що не слова, а віра й тяжка праця творять націю і державу. З діяльністю товариства пов’язали себе й видатні українці: Іван Франко, Леся Українка, Микола Лисенко, Михайло Грушевський, Михайло Коцюбинський, Борис Грінченко, Юрій Федькович. Зусиллями діячів товариства зводилося на ноги українське громадянське суспільство, народжувалася сучасна нація. Засновували різноманітні спілки та рухи, масово відкривали бібліотеки, школи, публічні читальні, курси для неписьменних, друкували книжки й підручники. Було започатковано діяльність народного театру, музеїв. Проводили народні свята і краєзнавчі походи», — нагадав Президент.

Вихована «Просвітою» патріотична молодь брала до рук зброю для боротьби за незалежність України. З товариством пов’язане створення «Сокола», «Січі», «Пласту». Просвітницька робота з полоненими з Наддніпрянської України під час Першої світової давала результат: тисячі їх поверталися додому вже не малоросами, а свідомими українцями, які стали згодом до лав Війська УНР.

«Так, перша у ХХ столітті Українська держава, ослаблена внутрішніми чварами політиків, впала під навалою з півночі. Україну знову поділили чужі країни. Національне відродження в УРСР розстріляли й виморили голодом. Це була та ціна, яку наш великий народ заплатив за відсутність єдності української еліти. І Голодомор, що був геноцидом українського народу, і концентраційні табори НКВС. Але в українців залишилась велика надія, яку берегла «Просвіта».

У роки Другої світової виховане товариством нове покоління патріотів знову стало до боротьби за свободу й незалежність України. На збережених і переданих новому поколінню історичних прикладах героїзму в боротьбі за незалежність України вчимо зараз і нову українську армію», — зауважив Петро Порошенко.

У новітній історії України справу «Просвіти» продовжило Товариство української мови імені Тараса Шевченка, яке очолив Дмитро Павличко. «Хочу подякувати всім ветеранам-просвітянам, які здобували незалежність України. Просвітяни завжди робили і продовжують робити велику справу. Їхньої небайдужості, досвіду, сил та енергії Українська держава потребує і зараз», — цитує слова Президента департамент прес-служби АП.

На урочистому зібранні глава держави не міг оминути важливої теми автокефалії української церкви. «Томос — ще один стовп української незалежності. Автокефалія — державницьке питання, питання нашої національної безпеки. Саме під цим кутом слід розглядати інші аспекти гуманітарної політики, які віддаляють нас від імперії, від колоніального минулого, які зміцнюють національну ідентичність. Вселенський Патріарх Варфоломій та Синод підтвердили незаконність анексії Київської митрополії Москвою у ХVІІ столітті. Рішення про надання автокефалії православній церкві України ухвалено. Томос, грамоту, яка це підтверджує, написано. Об’єднавчий собор призначено. Лічені дні після сотень років очікувань і десятків років боротьби відділяють Україну від створення Української автокефальної помісної православної церкви, визнаної світовим православ’ям і не залежної від Москви», — зазначив Петро Порошенко.

Президент закликав усіх патріотів не допустити реваншу проросійських сил на президентських і парламентських виборах, щоб не дати їм шансу розвернути рух України до Євросоюзу та НАТО у зворотний бік.

«Навіть нетривала зупинка на нашій дорозі до ЄС та НАТО означатиме наше повернення у сферу впливу Росії», — зауважив Петро Порошенко. Він нагадав, що вже ухвалено закон про припинення чинності договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією та закон, згідно з яким борцям за незалежність України у XX столітті присвоєно державний статус учасників бойових дій — нарівні з тими героями, які нині боронять країну від російської агресії. Перший з них Президент уже підписав.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»