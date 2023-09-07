Сполучені Штати і надалі співпрацюватимуть з партнерами, щоб допомогти Україні відбудовуватися і ставати сильною економікою та сильною демократією

Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав із дводенним візитом Україну. Це його третя поїздка в українську столицю з початку повномасштабного вторгнення Росії, проте вперше за час війни він вирішив тут переночувати. У Києві Ентоні Блінкен зустрівся із Президентом України Володимиром Зеленським, Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та представниками громадянського суспільства.

Першим пунктом програми візиту головного американського дипломата стало Берковецьке кладовище, де він віддав шану полеглим захисникам України. За словами Дмитра Кулеби, це стало виявом поваги американської сторони до всіх українських воїнів, «які віддали життя за нашу свободу і право жити».

Перед початком переговорів з українським колегою держсекретар США заявив, що Сполучені Штати бачать прогрес у контрнаступі Збройних сил та пообіцяв Україні довготривалу підтримку.

«Я тут передусім для того, щоб продемонструвати нашу тверду підтримку України. Ми бачили великий прогрес у контрнаступі. Хочемо подбати, щоб в України було те, що їй необхідно не лише для успішного контрнаступу, а й у довгостроковій перспективі, щоб вона мала хороші важелі стримування, сильні оборонні спроможності, щоб агресія не повторилася», — сказав Ентоні Блінкен, спілкуючись із журналістами. Він нагадав, що під час свого кожного візиту в Україну за час повномасштабної війни був вражений хоробрістю і стійкістю українців. Держсекретар додав, що США співпрацюватимуть з партнерами, щоб допомогти Україні відбудовуватися і ставати сильною економікою та сильною демократією.

Під час переговорів Ентоні Блінкена та Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля йшлося про зміцнення економічного співробітництва, посилення співпраці з американським бізнесом та прогрес у впровадженні реформ, повідомив департамент комунікацій Секретаріату КМУ.

«США є одним з лідерів прямої бюджетної допомоги Україні. Окрема вдячність за програму PEACE in Ukraine, яка допомагає фінансувати зарплати вчителів і лікарів», — заявив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр України та Держсекретар США зосередили увагу на питанні захисту енергетичної інфраструктури. Як зауважив Денис Шмигаль, Україна ретельно готується до зими та можливих ракетних обстрілів росії по об’єктах генерації та розподілу. Очільник українського уряду наголосив, що наша держава високо цінує підтримку й військову допомогу США, і подякував Ентоні Блінкену за його особисті зусилля у поглибленні двосторонньої співпраці.