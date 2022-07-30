У День Української Державності Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою, який перебував з візитом у нашій державі.

Володимир Зеленський наголосив, що Гітанас Науседа доклав багато зусиль до захисту європейських цінностей та виявив історичне лідерство в обороні свободи на східних рубежах Європи. Він нагадав, що Литва однією з перших надала Україні вагому оборонну підтримку під час повномасштабного вторгнення росії, повідомляє Офіс Президента.

Глава Української держави зазначив, що сьогодні російські окупанти збільшили інтенсивність ракетних обстрілів України. «На такому тлі для мене було особливо важливим почути запевнення від Президента Науседи, що оборонна допомога для потреб Збройних сил України надходитиме й надалі», — сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Україна й Литва продовжать співпрацю задля прискорення європейської інтеграції нашої держави. Він подякував Гітанасу Науседі та першій леді Литовської Республіки Діані Науседєнє за допомогу вимушено переміщеним українцям. Він наголосив, що гуманітарні ініціативи разом з іншою допомогою, яку Україна отримала від Литви, свідчать про близькість наших народів і доводять готовність дати спільну відповідь на наявні виклики для обох країн.

Президент Литви зазначив, що в День Української Державності бажає Україні перемоги, яка обов’язково буде, адже українці заслуговують на неї. «Литва завжди була й буде з вами, бо свобода й незалежність вашої держави, її територіальна цілісність та безпека ваших людей для нас надзвичайно важливі», — зазначив Гітанас Науседа.

За його словами, Литва — одна з основних союзниць України, вона надає фінансову, політичну та військову допомогу.

«Сьогодні я також приїхав не з порожніми руками. Новий пакет допомоги — це амуніція й десять бронемашин. Невдовзі ми презентуємо антидронні системи, які виготовляють у Литві і які, я знаю, вам потрібні», — сказав Президент Литовської Республіки.

Він наголосив, що Литва об’єдналася в допомозі Україні й не дозволить нікому на Заході ані забути про цю жорстоку війну, ані втомитися він неї.

Лідер Литви високо оцінив ефективність команди Президента Володимира Зеленського, яка виявляється у складних умовах війни. Свідчення цього — отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС та проведення реформ. «Головне зараз — не зупинятися та рухатися вперед», — зауважив Гітанас Науседа й додав, що Литва допомагатиме Україні на шляху до ЄС.

Під час спілкування із пресою після переговорів Президент Володимир Зеленський наголосив, що санкції проти росії — важливий елемент допомоги в боротьбі з повномасштабною російською агресією. Але потрібні ще жорсткіші кроки, і над відповідними пропозиціями працює зокрема Міжнародна робоча група Єрмака — Макфола. Він зробив акцент на важливості того, щоб у запровадженні санкційних пакетів усі держави-члени ЄС дотримувалися єдиної позиції. І наголосив, що Україна очікує на жорсткіші санкції проти росії. Це стосується й відключення всієї банківської системи рф від SWIFT, і рішучіших кроків щодо енергетики.

Гітанас Науседа зазначив, що потужна санкційна політика — це той інструмент, який може зробити війну росії проти України коротшою, а її наслідки для нашої країни — меншими.

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