Сьогодні Водохреща, Хрещення Господнє чи Йордан — народно-релігійне свято, яке українські православні та греко-католики святкують 19 січня. Воно останнє з різдвяно-новорічного циклу та завершує Святки — 12 днів Коляди між Різдвом та Водохрещем. Із цим святом пов’язують хрещення Ісуса Христа: коли Син Божий досяг 30-річчя, він прийняв хрещення від Івана Хрестителя в річці Йордані.

Уже багато століть українці дотримуються певних традицій. За словами етнолога й популяризатора української культури полтавки Олени Щербань, набирають воду після півночі й до сходу сонця. Весь день 19 січня вода освячена. Нею обов’язково омиваються з ніг до голови. Вода цього дня змиває і фізичні, і душевні хвороби. А бережуть цілющу воду протягом року.

Тіло можна очистити і в ополонці. Вважають, що найкраще, коли ополонку вирубано в річці. Заходять у неї спокійно, з молитвою і проханням очиститися. Тричі занурюються з головою й виходять на берег. Жінки мають заходити в сорочках і спідній білизні. Чоловіки теж мають заходити в білизні. Адже це велике церковне свято, і не варто оголюватися.

Та очищаючи тіло, не забуваймо про душу. Нині в нашій країні відбуваються непересічні події, які мають неабиякий вплив на духовне відродження нації.

Постання автокефальної Православної церкви України — це спільна перемога всього українського суспільства. І велика роль у його згуртуванні, у поясненні значення духовної незалежності для кожного громадянина належить Українській греко-католицькій церкві та її Верховному архієпископу. На цьому наголосив Президент України у четвер під час презентації у Києві книжки глави Української греко-католицької церкви Блаженнійшого Святослава Шевчука «Діалог лікує рани».

На жаль, ми не вміємо комунікувати. Живемо у світі монологів. Не вміємо чути іншу людину, навіть якщо вона думає по-іншому. Але діалог — дуже важливий елемент загальнолюдської культури, який ми повинні віднайти в собі. Часом гадаємо, що існує дві думки: моя і неправильна. Нам іноді здається, що діалог — це наче визнати поразку, здати свої позиції. Однак це не так, не треба боятися діалогів. Надто з Богом та ближнім, навіть якщо він думає зовсім не так.

За словами Блаженнійшого Святослава Шевчука, назву «Діалог лікує рани» книжці дав пан Кшиштоф Томашик, редактор Католицького інформаційного агентства: «Коли ми спілкувалися, то не знали, яку назву дати нашій розмові. Це спілкування виникло з однієї важливої потреби. Останні два-три роки українсько-польські відносини непрості. У якийсь момент на рівні істориків, дипломатів цей діалог у певному сенсі зайшов у глухий кут . Ми начебто перестали чути одне одного, хоч вважаємо наших польських братів стратегічними партнерами у розбудові нашого європейського дому. І ось з’явилася ініціатива, і прийшла вона з польської сторони, щоб розпочати діалог на рівні віруючих сердець — говорити від серця до серця, відштовхуючись від спільного християнського та загальнолюдського фундаменту», — сказав Блаженнійший Святослав.

Цю книжку, розмову на теми, які хвилюють не лише польське та українське суспільство, вперше видано в Польщі. Розрахована вона на польського читача. Але вона виявилася дуже цікавою, адже Блаженнійший говорить не лише про діалог між українцями й поляками, а й про важливість діалогу в розбудові незалежної України, про те, як діалог стає зброєю проти тоталітарних машин. Видана львівським видавництвом «Свічадо», вона побудована як інтерв’ю Блаженнійшого Святослава редакторові польського Католицького інформаційного агентства Кшиштофу Томашику. Блаженнійший Святослав розповідає про свій шлях у житті та служіння, про минуле й сучасність УКГЦ. Порушує гострі та болючі теми, зокрема польсько-українських відносин, відносин УКГЦ з Російською православною церквою. У книжці є свідчення Блаженнійшого Святослава про Папу Римського святого Івана Павла II та блаженної пам’яті Любомира Гузара.

На презентації були присутні предстоятель Православної церкви України Епіфаній, українські урядовці, народні депутати, Посол Канади в Україні Роман Ващук і Посол Польщі в Україні Ян Пєкло, відомі митці, письменники й політики.