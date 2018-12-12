Підтримка фінансової стабільності. Активний промисловий розвиток насамперед у сегменті інновацій і створення національного продукту. Інвестиції в людський капітал за рахунок зростання економіки. Саме такі ключові завдання уряду на 2019 рік Прем’єр-міністр Володимир Гройсман окреслив під час форуму «Нова індустріалізація: спільні дії уряду та бізнесу». Захід проходить уже вдруге і слугує додатковою платформою ефективного діалогу між підприємцями та представниками влади. Цього року участь у зібранні взяли урядовці, парламентарії, дипломати, представники промислових асоціацій та підприємств-членів торгово-промислової палати, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.

Як зазначив Володимир Гройсман, діалог з бізнесом завжди дуже позитивний, оскільки дає змогу формувати якісне середовище для економічного зростання. «11 кварталів поспіль маємо економічне зростання. Це хороший сигнал, але цього недостатньо для розв’язання проблем. Наша мета — вийти на 5—7% збільшення ВВП. Вигодонабувачем цього має стати український народ. А забезпечити таке зростання можна шляхом реалізації виваженої економічної політики уряду. Наші пріоритети: поліпшення бізнес-клімату; нова система управління держсектором; чесна й прозора приватизація, отже й входження інвестицій в реальний сектор; в енергетиці зменшення залежності від імпорту й розвиток власної бази», — впевнений Прем’єр.

Ключовим елементом, що дасть змогу реалізувати задумане, за його словами, стане виконання збалансованого державного бюджету на 2019 рік, який містить стимули промислового розвитку, передбачає реалізацію великих інфраструктурних проектів, а також забезпечує фінансування соціальних реформ, передусім в освіті та медицині. З наступного року запрацюють Фонд підтримки інновацій з обсягом фінансування 300—350 мільйонів гривень (кошти можна спрямувати як на створення інноваційної продукції, так і на підтримку стартапів), Фонд енергоефективності, бюджет якого сягне приблизно 14 мільярдів гривень. Триватиме робота над створенням експортно-кредитної агенції. Також працюватимуть програми секторальної підтримки, зокрема щодо пільг під час модернізації виробництва.

«Очевидно, що економіка й бізнес потребують нової якості від інфраструктури, починаючи від автомобільних доріг і завершуючи питанням Укрзалізниці, авіасполучення, українських портів. Усе це єдина логістична система, яка починає вибудовуватися. Тому інфраструктурні проекти і будуть однією з основ нашої політики в 2019 році, — уточнив Прем’єр. А загалом зазначив: — Зміни, які ми робимо, не точкові. Вони вплинуть на різні сфери. І сильна економіка дасть змогу збільшити інвестиції в людський капітал».

Володимир Гройсман наголосив, що підтримує створення індустріальних парків у нашій країні, проте переконаний, що Україна не повинна при цьому повторити негативний досвід вільних економічних зон, які найчастіше були прикриттям для різних схем. «У Верховній Раді ще тривають дискусії, але я б хотів, щоб уся країна стала індустріальним парком, де є конкурентні правила, відповідні заохочення, які дають змогу більше інвестувати й виробляти, — зазначив Прем’єр. І додав: — Робота незалежного антикорупційного суду стане гарантом захисту інвесторів в нашій країні — і внутрішніх, і зовнішніх. Найголовніше, що впливає на захист інвестицій, — це справедлива судова система. Захист інвесторів серед пріоритетів, оскільки в разі успішного розвитку різного бізнесу буде більше охочих вкласти кошти в Україну».

Глава уряду зауважив, що не менш важливим для інвесторів стане й те, що Україна просувається в рейтингу легкості ведення бізнесу, сотнями скасовує застарілі регуляції.

Прем’єр повідомив, що Україна та Ізраїль вже завершили переговори і готуються підписати найближчим часом угоду про зону вільної торгівлі, яка дасть змогу наростити товарообіг до мільярда доларів на рік. «Ми працюємо над відкриттям нових ринків. Україна завершує переговори з Туреччиною щодо ЗВТ. Треба віддати належне тому, що угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з Європейським Союзом відкрили перед нами колосальні можливості з точки зору присутності української продукції на світових ринках», — резюмував глава уряду.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»